Celălalt reactor al centralei era oprit din motive de mentenanţă, relatează AFP.

„Condiţiile climatice din ultimele zile au antrenat o creştere importantă a temperaturii pe Garonne, care urmează să atingă vineri 28°C”, anunţă în acest comunicat gigantul multinţaional Électricité de France, potrivit News.ro.

EDF a fost nevoită să oprească acest reactor la 23 iunie, pentru a nu încălzi fluviul Garonne, în care deversează apele de răcire ale reactorului.

Acesta a fost respus în funcţiune la 3 iulie.

O decizie din 2006 prevede ca temperatura fluviului să nu depăşească 28°C în urma deversărilor de la centrală.

Această centrală, situată între Toulouse şi Agen, are două reactoare cu apă sub presiune de 1,3 gigawaţi.

În timpul caniculei precedente, la sfârşitul lui iunie, EDF a oprit alte două reactoare nucleare, la centralele de la Bugey. în Ain, pe malul fluviului Ron, şi la Nogent-sur-Seine, în Aube, pe Sena, tot pentru a respecta limita de încălzire a fluviitor.