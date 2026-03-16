O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"
O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"

Andrew și Tristan Tate, petrecere de lux în Hong Kong. Presa din China amintește România și se întreabă de ce au fost primiți

Stiri Mondene
Screenshot 2026 03 16 125511
South China Morning Post

Frații Andrew și Tristan Tate, anchetați pentru viol și trafic de persoane în România și Marea Britanie, au dat o petrecere de lux în Hong Kong, cu zeci de femeie și admiratori. Presa din China amintește acuzațiile și se întreabă cum de au fost primiți.

autor
Cristian Anton

”Influencerul Andrew Tate, acuzat de viol în 2 țări, petrece în Hong Kong”, este titlul unui articol publicat de South China Morning Post (SCMP), unul dintre site-urile respectate ale media din China, care se întreabă cum de au permis autoritățile intrarea fraților Tate în țară.

Frații influenceri Andrew și Tristan Tate, acuzați de viol și trafic de persoane în România și Marea Britanie, ar fi intrat în weekend în Hong Kong, unde au vizitat Lan Kwai Fong (cartier celebru pentru viața sa de noapte) și restaurantul din Causeway Bay. Vizita fraților Tate a stârnit discuții aprinse online, precizează SCMP.

Andrew a postat duminică pe X un videoclip cu el și Tristan pe o barcă de lux în portul Victoria, în timp ce alte postări îi arătau pe frați vizitând zona de viață nocturnă Lan Kwai Fong și un restaurant cu crabi din Causeway Bay.

Un alt videoclip postat de el cu o zi înainte îi arăta cântând alături de mai bine de 10 femei asiatice. Ulterior, mai multe postări de pe Lan Kwai Fong arătau oameni care se înghesuiau să facă poze cu cei doi frați Tate.

”Am fost primiți călduros la foarte scurt timp după sosire”

Hong Kong-ul a fost incredibil”, a spus Andrew. „Energia orașului, cultura și oamenii au fost uimitoare, veți vedea pe X-ul meu că am fost primiți călduros la foarte scurt timp după sosire”.

Sunt întotdeauna recunoscător când oamenii vin să ne salute sau să ne arate sprijinul. Este bine să vezi că nu toată lumea crede tot ce vede în mass-media”, a mai spus Andrew Tate.

În final, SCMP susține că arată părerea a numeroși alți utilizatori și se întreabă cum de au permis autoritățile din Honk Kong primirea în oraș a fraților Tate.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: tristan tate, andrew tate, hong kong, petreceri, lux,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Ultima aplicație dezinstalată de Becali de pe telefon: „Mă enerva!“
Citește și...
Frații Tate, speriați de pistolarul care a dat târcoale locuinței lor din Voluntari. Ce încerca să facă, de fapt, individul
Știri Actuale
Frații Tate, speriați de pistolarul care a dat târcoale locuinței lor din Voluntari. Ce încerca să facă, de fapt, individul

Incident, sâmbătă seară, în fața locuinței fraților Andrew și Tristan Tate din Pipera, de lângă București. Un bărbat de 27 de ani a ajuns la poliție, după ce s-a plimbat înarmat cu un pistol airsoft pe lângă poartă, fiind live pe o platformă online.

Știri Actuale
The Times: Fraţii Tate îşi fac un buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti prevăzut inclusiv cu o bară de striptease

Ron Hubbard este cel mai mare constructor de buncăre subterane, oferind siguranţă cumpărătorilor bogaţi care se tem că lumea se apropie de sfârşit. Şi afacerile îi merg foarte bine.

 

Știri Actuale
Cum s-au prezentat frații Tate la sediul poliției din Voluntari. Andrew profită de ultimele zile ca șofer

După incidentul violent de la vila lor din Voluntari, milionarii Andrew și Tristan Tate s-au prezentat vineri la sediul poliței, dar nu pentru a depune plângere, ci pentru semnarea controlului judiciar.

Recomandări
Raport OCDE. Finanţele publice ale României s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri
Stiri Economice
Raport OCDE. Finanţele publice ale României s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri

Finanţele publice ale României s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri la adresa sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice, arată un raport al OCDCE

Ilie Bolojan: „Cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei speciale”
Stiri Politice
Ilie Bolojan: „Cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei speciale”

Proiectul care priveşte cumulul pensie salariu la instituţiile de stat ar trebui să intre în şedinţa de Guvern săptămâna viitoare, a anunţat duminică premierul Ilie Bolojan.

Premiile Oscar 2026: One Battle After Another - cel mai bun film. O româncă a câștigat un Oscar. Principalele momente VIDEO
Stiri Mondene
Premiile Oscar 2026: One Battle After Another - cel mai bun film. O româncă a câștigat un Oscar. Principalele momente VIDEO

Toți ochii au fost aținți spre Los Angeles, unde a avut loc prestigioasa gală a premiilor Oscar. Filmul „One Battle After Another” a câștigat marele trofeul, dar și alte 5 statuete, inclusiv pentru cel mai bun regizor, montaj sau casting.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Martie 2026

03:22:42

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Costul iresponsabilității

42:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 6

23:00

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 6

22:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Ghinion teribil pentru Contra: anunțul arabilor

Sport

Acord! Oțelul Galați are un nou antrenor