Andrew și Tristan Tate, petrecere de lux în Hong Kong. Presa din China amintește România și se întreabă de ce au fost primiți

”Influencerul Andrew Tate, acuzat de viol în 2 țări, petrece în Hong Kong”, este titlul unui articol publicat de South China Morning Post (SCMP), unul dintre site-urile respectate ale media din China, care se întreabă cum de au permis autoritățile intrarea fraților Tate în țară.
Frații influenceri Andrew și Tristan Tate, acuzați de viol și trafic de persoane în România și Marea Britanie, ar fi intrat în weekend în Hong Kong, unde au vizitat Lan Kwai Fong (cartier celebru pentru viața sa de noapte) și restaurantul din Causeway Bay. Vizita fraților Tate a stârnit discuții aprinse online, precizează SCMP.
Andrew a postat duminică pe X un videoclip cu el și Tristan pe o barcă de lux în portul Victoria, în timp ce alte postări îi arătau pe frați vizitând zona de viață nocturnă Lan Kwai Fong și un restaurant cu crabi din Causeway Bay.
Un alt videoclip postat de el cu o zi înainte îi arăta cântând alături de mai bine de 10 femei asiatice. Ulterior, mai multe postări de pe Lan Kwai Fong arătau oameni care se înghesuiau să facă poze cu cei doi frați Tate.
”Am fost primiți călduros la foarte scurt timp după sosire”
”Hong Kong-ul a fost incredibil”, a spus Andrew. „Energia orașului, cultura și oamenii au fost uimitoare, veți vedea pe X-ul meu că am fost primiți călduros la foarte scurt timp după sosire”.
”Sunt întotdeauna recunoscător când oamenii vin să ne salute sau să ne arate sprijinul. Este bine să vezi că nu toată lumea crede tot ce vede în mass-media”, a mai spus Andrew Tate.
În final, SCMP susține că arată părerea a numeroși alți utilizatori și se întreabă cum de au permis autoritățile din Honk Kong primirea în oraș a fraților Tate.
