Andrew și Tristan Tate, petrecere de lux în Hong Kong. Presa din China amintește România și se întreabă de ce au fost primiți

”Influencerul Andrew Tate, acuzat de viol în 2 țări, petrece în Hong Kong”, este titlul unui articol publicat de South China Morning Post (SCMP), unul dintre site-urile respectate ale media din China, care se întreabă cum de au permis autoritățile intrarea fraților Tate în țară.

Frații influenceri Andrew și Tristan Tate, acuzați de viol și trafic de persoane în România și Marea Britanie, ar fi intrat în weekend în Hong Kong, unde au vizitat Lan Kwai Fong (cartier celebru pentru viața sa de noapte) și restaurantul din Causeway Bay. Vizita fraților Tate a stârnit discuții aprinse online, precizează SCMP.

Andrew a postat duminică pe X un videoclip cu el și Tristan pe o barcă de lux în portul Victoria, în timp ce alte postări îi arătau pe frați vizitând zona de viață nocturnă Lan Kwai Fong și un restaurant cu crabi din Causeway Bay.