S-a lansat cartea ”The Final Lockdown”. Interviuri despre perioada în care rock-ul a fost în stare de urgență

Cum au supraviețuit artiștii români (și nu numai) în timpul primului ”lockdown” care s-a produs în România, în 2020, din cauza pandemiei de Covid-19?

La aceste întrebări, dar și la multe altele, au răspuns 16 personalități într-o serie de interviuri realizate de jurnalistul Cristi I. Popescu.

Discuțiile, care au fost difuzate inițial sub formă de podcast-uri pe rețelele de socializare, s-au concretizat, ulterior, în cartea "The Final Lockdown". În plus, în carte sunt și recenzii făcute de autor ale unor albume rock lansate chiar de către invitații săi.

”Deşi formatul anunţa, iniţial, doar un podcast, ulterior am simţit nevoia ca interviurile filmate și difuzate parțial, să se regăsească integral și într-o carte.

The Final Lockdown întregeşte, astfel, tabloul dialogurilor purtate în carantină, precum un puzzle uriaș, care oferă o nouă dimensiune speranței generale că, în curând, creatorii vor reveni în scenă.

O colecţie de 16 interviuri care restituie prin dialog climatul unei crize fără precedent pentru secolul al XXI-lea - pandemia de coronavirus. Deşi interlocutorii mei provin din medii profesionale diferite, fiecare cu propria notorietate în zona de creaţie unde activează, viziunea lor comună asupra fenomenului rock românesc este întregită de propriile experiențe ale izolării, trăite și marturisite în carte.” - spune autorul, potrivit unui comunicat.

Cei intervievați sunt muzicieni, artiști vizuali, jurnalişti, scriitori, promoteri de evenimente culturale și sportivi:

- Alin Dincă (Coiotu) - solist TROOPER, jurnalist, realizator de radio (RockFm)

- Alex Florescu, Free Riders – jurnalist, organizator al Festivalului Iubim2Roţi

- Alex Dona – antreprenor, organizator al Festivalului Lupii Liberi

- Florin Țibu (Crivăț) - solist şi chitarist BUCOVINA , jurnalist freelancer

- Adelin Petrișor – jurnalist TVR

- Cezar Paul-Bădescu – scriitor, publicist, profesor la Universitatea Bucureşti

- Mihai Vasilescu – artist fotograf, co-realizator al emisiunii Morning Glory (RockFm)

- Cristian Hrubaru – fondator Bikers For Humanity, jurnalist, realizator de radio (RockFm)

- Iulian Agapie – artist vizual, founder Paint Per Song, RockNPaint

- Tibor Katy – cantautor (Sur Austru)

- Titus Constantinescu – booking manager, promoter, jurnalist (Let’s Rock Romania)

- Dan Byron - cantautor (trupa Byron), producator muzical, artist vizual

- Ovidiu Anton – cantautor

- Paul Ciuci – cantautor (COMPACT)

- Dan Costea – cantautor (COMA)

- Laurențiu Mandu – jurnalist, pilot de raliu (Campionatul României)