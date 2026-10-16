Totuși, în anumite regiuni sunt așteptate valori ușor mai ridicate, iar precipitațiile vor fi mai abundente în estul țării în a doua parte a lunii octombrie.

Săptămâna 19 – 26 octombrie

În prima săptămână a intervalului, temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

În schimb, precipitațiile vor avea o distribuție neuniformă. Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a țării, în special în regiunile nord-estice. În vestul și nord-vestul României, cantitățile de precipitații vor fi sub cele normale.

Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie

În săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice. În restul țării, valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile specifice intervalului în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 2 – 9 noiembrie

Pentru perioada 2–9 noiembrie, meteorologii estimează temperaturi medii apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.

Nici în privința precipitațiilor nu sunt anticipate abateri importante de la normal. Cantitățile de ploi estimate vor fi apropiate de cele specifice perioadei în toate regiunile țării.

Săptămâna 9 – 16 noiembrie

În ultima săptămână a prognozei, 9–16 noiembrie, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în zonele montane. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, în jurul mediilor climatologice pentru acest interval, la nivelul întregii țări.