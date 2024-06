Jeremy Renner este îngrozit să revină la actorie după accidentul cu plugul de zăpadă

Actorul Jeremy Renner nu mai are "energia necesară" pentru a accepta roluri provocatoare după accidentul său aproape fatal cu plugul de zăpadă de acum 18 luni, spunând că este "foarte îngrozit" să joace din nou, potrivit The Guardian.

În cadrul podcastului Smartless, care este găzduit de actorii Will Arnett, Jason Bateman şi Sean Hayes, actorul nominalizat la Oscar a declarat că îi este mai greu să joace decât înainte de ianuarie 2023, când a fost spitalizat în stare critică după ce propriul său Sno-Cat l-a călcat în timp ce deszăpezea drumurile din apropierea casei sale din Nevada.

"Pur şi simplu nu am energia necesară pentru asta. Nu am combustibil", a spus Renner. "Am atât de mult combustibil de pus în această realitate, acest corp, toate aceste lucruri. Nu pot pur şi simplu să mă joc de-a făcăturile chiar acum. Pentru că este nevoie de mult timp pentru a ajunge aici în fiecare zi, doar pentru a putea avea un gând pozitiv, pentru a putea progresa, pentru a putea continua să cresc mereu".

Renner este cunoscut pentru apariţiile sale din Marvel Cinematic Universe şi filmele "Mission Impossible", dar şi pentru rolul său nominalizat la Oscar în "The Hurt Locker".

După un an de reabilitare, care a inclus vindecarea a peste 30 de oase rupte şi învăţarea de a merge din nou fără ajutor, Renner s-a întors la actorie în luna ianuarie a acestui an, pentru a filma cel de-al treilea sezon al dramei "Mayor of Kingstown".

Despre întoarcerea la actorie, actorul în vârstă de 53 de ani le-a spus lui Arnett, Bateman şi Hayes: "Încă încerc să trăiesc în realitate, încerc să trăiesc. Aşa că a fost o linie greu de trecut pentru mine. A fost foarte, foarte provocator pentru mine din punct de vedere mental să trec peste acel obstacol".

"Încă mă lupt cu asta uneori... Nu o iau foarte în serios. Sunt într-un personaj pe care îl pot face foarte bine şi cunosc serialul foarte bine, aşa că mi-a fost uşor să mă strecor înapoi în el", a spus Renner, despre revenirea în rolul lui Mike McLusky din "Mayor of Kingstown". "Dar dacă ar fi fost un rol foarte provocator, nu l-aş fi putut accepta. Nu provocator în sensul că - pentru că serialul este provocator, ci dacă ar fi trebuit să joc Dahmer sau altceva, ceva atât de departe de mine".

Renner urmează să joace alături de Daniel Craig în cel de-al treilea film "Knives Out" al lui Rian Johnson, "Wake Up Dead Man", care va fi primul său rol de film de la accident. Renner se alătură francizei în care vor fi Andrew Scott, Glenn Close, Kerry Washington, Josh Brolin, Josh O'Connor şi Cailee Spaeny.

