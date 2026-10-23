Confirmarea decesului a fost făcută de reprezentantul său de presă pentru Variety. Actorul avea 93 de ani, scrie News.ro.

Thomas Roy Skerritt s-a născut în Detroit şi a studiat la Wayne State University şi la Universitatea California din Los Angeles (UCLA). A fost o perioadă în Forţele Aeriene ale Statelor Unite.

Şi-a făcut debutul în lungmetraj în drama de război "War Hunt" (1962), despre Războiul din Coreea, cu John Saxon şi Sydney Pollack în rolurile principale. Robert Redford a avut un rol mic în film, iar Francis Ford Coppola a avut o apariţie necreditată.

Skerritt a fost căsătorit de trei ori. Actorul lasă în urmă cea de-a treia soţie, Julie Tokashiki, cu care s-a căsătorit în 1998.

Tom Skerritt a avut o carieră premiată

Actorul a câştigat un premiu Emmy în 1993 şi a primit o nouă nominalizare în 1994 pentru interpretarea lui Jimmy Brock, şeriful unui orăşel excentric aflat în centrul serialului de comedie dramatică "Picket Fences", creat de David E. Kelley pentru CBS. De asemenea, a primit, alături de distribuţia serialului, nominalizări la premiile Sindicatului Actorilor Americani (SAG) pentru cea mai bună interpretare colectivă într-un serial dramatic, în 1995 şi 1996. În 1995, a fost nominalizat şi la categoria cel mai bun actor într-un serial dramatic.

În filmul "MASH" (1970), regizat de Robert Altman, Skerritt l-a interpretat pe Duke Forrest, unul dintre chirurgii insubordonaţi, dar extrem de competenţi. Actorul ocupa a treia poziţie pe afiş, după Donald Sutherland şi Elliott Gould, dar înaintea lui Sally Kellerman şi Robert Duvall.

În clasicul film SF de groază "Alien" (1979), regizat de Ridley Scott, Skerritt l-a interpretat pe Dallas, căpitanul navei Nostromo, fiind primul nume de pe afiş, înaintea lui Sigourney Weaver. Iniţial, actorul refuzase rolul, într-o perioadă în care proiectul avea un buget redus şi nu fusese încă desemnat un regizor.

Skerritt a colaborat şi cu Tony Scott, jucând în uriaşul succes cinematografic "Top Gun" (1986), în rolul comandantului Mike "Viper" Metcalf, instructorul-şef al şcolii de elită pentru piloţi de la baza aeronavală Miramar, unde se pregăteşte locotenentul Pete "Maverick" Mitchell, interpretat de Tom Cruise.

Skerritt a interpretat un rol dramatic complex

Adaptarea cinematografică din 1992 a nuvelei "A River Runs Through It", publicată în 1976 de Norman Maclean şi regizată de Robert Redford, i-a oferit lui Skerritt o ocazie relativ rară de a interpreta un rol dramatic complex. El a jucat rolul unui pastor prezbiterian, tatăl personajelor interpretate de Brad Pitt şi Craig Sheffer, într-o familie ai cărei membri reuşesc să se apropie cu adevărat doar atunci când merg împreună la pescuit.

Variety scria la acea vreme: "Tom Skerritt dezvăluie cu discreţie iubirea ascunsă sub înfăţişarea uscăţivă a tatălui predicator al celor doi băieţi".

A interpretat rolul tatălui personajului jucat de Julia Roberts, o tânără care urmează să se căsătorească, în "Steel Magnolias", filmul de succes din 1989 regizat de Herbert Ross, în care personajele masculine au avut un rol relativ redus.

După ce a jucat în "Picket Fences", între 1992 şi 1996, Skerritt a avut un rol secundar în "Contact" (1997), filmul regizat de Robert Zemeckis, cu Jodie Foster în rolul principal.