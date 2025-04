Legendara trupă Uriah Heep vine în România poate pentru ultima dată

Între 21 și 24 august 2025, Stadionul “Nicolae Rainea” din Galați găzduiește prima ediție a festivalului.

Uriah Heep – poate pentru ultima dată în România

Printre cele mai așteptate momente ale festivalului se numără concertul Uriah Heep, legendara trupă britanică, care anul acesta se află în turneul său de adio. Concertul de la Galați va fi unul istoric, marcând cel mai probabil ultima ocazie de a vedea această formație iconică live în România.

Alături de Uriah Heep vor mai fi și alte trupe de rock: Trooper, Dirty Shirt, Bucovina, Iris, Kempes, Altar, Om la lună, One Night Stand, E-an-na, Cin5i, The Southern Cockroaches, Jack of all Trades, Masterpiece, New Jersey, Hollywood Rose, The Rock, JAXCORE, Adelina Riff, Over Band, și alții.

Mai mult decât muzică – tineri artiști, motoare și gusturi locale

Tineri artiști din școlile de muzică locale vor avea ocazia să urce pe scena festivalului și să fie premiați pentru talentul și pasiunea lor, un demers prin care organizatorii investesc în viitorul scenei muzicale românești. De asemenea, festivalul va fi și o rampă de lansare pentru noile generații de rockeri.

În același timp, în cadrul evenimentului va fi amenajată o amplă zonă de expoziție, realizată în parteneriat cu peste 20 de cluburi moto din România. Aici publicul va putea admira modele inedite de motociclete, va putea participa la test drive-uri, iar cei norocoși pot pleca acasă chiar cu o motocicletă, oferită printr-o tombolă specială.

