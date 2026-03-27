Bărbatul a fost filmat săptămâna trecută în parcarea unei benzinării din Brăila, când mergea sprijinindu-se într-un baston. Se deplasa cu mare dificultate, a urcat anevoios la volan si a plecat cu masina.

După ce au văzut aceste imagini, polițiștii s-au sesizat și l-au anunțat pe medicul de familie al bărbatului. Acesta a început demersurile pentru evaluarea capacității bărbatului de a mai conduce mașina.

Joi, rezultatele investigațiilor medicale au arătat ca el este inapt, din cauza stării precare de sănătate. Bărbatul de 58 de ani a lucrat la compania locală de transport în comun din Brăila și, în luna ianuarie a acestui an, s-a pensionat pe caz de boală. Acum polițiștii i-au retras permisul de conducere.