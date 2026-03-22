Au spus-o chiar cei 3 chefi, care au participat sâmbătă alături de fanii emisiunii la o cină specială, în Cluj. Cosmina Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025, a gătit pentru toți meniul care i-a adus marele premiu.

Forfota din bucătărie a început cu mult înainte de sosirea celor peste 100 de invitați.

În fața preparatelor apetisante, chiar și bucătarii au rezistat cu greu.

Bao Bun cu piept de porc și legume ușor murate, pipet de rață cu piure de ceapă, iar la desert un mousse de ciocolată albă cu zmeură și macha. Acestea au fost preparatele cu care Cosmina Boboc a câștigat marea finală MasterChef 2025.

Sâmbătă seara, la Cluj-Napoca, ea a gătit întreg meniul pentru fanii show-ului, care până acum puteau doar să-și imagineze explozia de arome.

Fată: „Ce mi s-a părut cel mai inedit mi s-a părut la Bao Bun. Cred că avea ceva varză murată, niciodată nu am gustat ceva murat atât de gustos și aromat.”

Fată: „Ne-a plăcut foarte mult evoluția ei în concurs și am fost curioși de meniul câștigător.”

Băiat: „Chiar am avut norocul să trec seara trecută prin bucătăria de aici din locație, și ea se pregătea cu emoții. Incredibil câtă muncă.”

Fată: „Se vede că este foarte gândită, că este foarte lucrată toată experiența și se împletește foarte bine cu experiența culinară.”

Cosmina a venit cu un mesaj pentru cei care vor să-i calce pe urme.

Cosmina Boboc, câștigătoarea sezonului 10: „E o experiență pe care nu poți să ți-o imaginezi. Poate să-ți schimbe viața, adică mie cu siguranță mi-a schimbat-o. Mi-au revenit toate emoțiile.”

Cei care visează la titlul de MasterChef România 2026 și la premiul de 75 de mii de euro, se pot înscrie în continuare.

Florin Dumitrescu: „Eu aș vrea ca noul sezon de MasterChef să aibă sare și piper. Și asta mă refer la concurenți.”

Cătălin Scărlătescu: „Vrem gust și vrem oameni inventivi, niște extraterești, în bucătărie dacă se poate.”

Sorin Bontea: „Doar trebuie să aibă puțin curaj, Cosmina a avut curaj, a avut drumul ei și a câștigat al 10-lea sezon.”

Duminică, caravana este la Cluj-Napoca. Pe 28 și 29 martie va ajunge la București, iar pe 31 martie la Iași.