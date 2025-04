(P) Parchet SPC, Herringbone și Chevron – alegerile inspirate pentru o casa modernă în 2025

In 2025, parchetul SPC (Stone Plastic Composite) se impune ca solutia preferata în tot mai multe locuinte, atat prîn design, cat și prîn performanta. Cu o rata anuala de crestere (YoY) de 12,6% intre 2023 și 2024, și o proiectie de 17,2% CAGR pana in 2031, acest tip de pardoseala depaseste detasat toate celelalte categorii – de la parchet dîn lemn masiv la laminat sau vinil clasic.

La ROOMA.ro, am observat același trend: modelele de parchet SPC sunt cele mai cautate produse dîn categoria pardoselilor, disponibil în zeci de modele și texturi, toate cu oferte speciale. Fie ca vorbim de spatii rezidentiale sau comerciale, acest parchet ofera o solutie completa, durabila și estetica, perfecta pentru orice buget.

Dar evolutia este și mai spectaculoasa în Europa de Est, unde adoptia parchetului SPC a crescut intr-un ritm accelerat fata de restul continentului. Aceasta “explozie” de interes se datoreaza mai multor factori convergenti: recuperarea rapida a sectorului constructiilor dupa pandemie, cresterea platformelor de e-commerce și preferinta pentru materiale accesibile în contextul inflatiei ridicate.

In plus, usurinta montajului și rezistenta la umezeala fac dîn parchetul SPC o alegere fireasca pentru proiectele de renovare urbana, dar și pentru zonele rezidentiale în continua dezvoltare. În tari precum Romania, Polonia sau Ungaria, parchetul SPC a devenit rapid una dintre cele mai populare optiuni pentru cei care vor o amenajare moderna, fara compromisuri la calitate.

Eleganta redefinita: parchet herringbone și parchet chevron – clasicele care nu se demodeaza

Parchetul Herringbone – simetrie cu personalitate

Modelele de parchet herringbone sunt cunoscute pentru aspectul în “os de peste”, un model clasic ce transmite echilibru și ordine. Este o alegere ideala pentru cei care iși doresc o pardoseala sofisticata, dar si cu un aer cald și primitor. Se potriveste perfect atat în apartamente moderne, cat și în case cu iz clasic/vintage.

La ROOMA.ro, gasesti o selectie variata de parchet herringbone în culori naturale sau moderne, inclusiv în nuante inspirate de Mocha Mousse. Modelul aduce profunzime și dinamism vizual chiar și în spatiile mai mici.

Parchetul chevron – eleganță geometrica

Modelele de parchet chevron, pe de alta parte, se remarca prîn taietura precisa a lamelelor și montajul lor la unghiuri de 45 de grade, creand un efect de sageata continua. Este modelul preferat în amenajarile elegante, inspirate dîn stilul parizian sau art deco.

Pe ROOMA.ro, poti comanda modele de parchet herringbone sau parchet chevron cu textură naturala sau finisaj modern, perfect pentru livinguri, holuri largi sau dormitoare. Acest model adauga o nota de lux subtil, dar vizibil, fara a incarca vizual spatiul.

Indiferent daca alegi parchet herringbone sau parchet chevron, beneficiezi de preturi promotionale și consultanta gratuita pe ROOMA.ro.

„Parchetul SPC este deja solutia preferata pentru peste 70% dintre clientii nostri. Este rezistent, arata excelent și poate fi montat rapid, inclusiv în regim DIY. Iar toate modelele disponbile pe ROOMA.ro beneficiaza de un pret promotional.” – Marius Murariu, Managing Partner ROOMA.ro

Dar ce face ca parchetul SPC sa devina alegerea numarul unu în atatea locuinte?

Pe scurt: este rezistent, durabil, impermeabil și are un aspect premium. Fiind realizat dintr-un amestec de pulbere de piatra și PVC, acest tip de parchet este ideal pentru zone cu umiditate ridicata – cum ar fi bucataria, baia sau holurile de intrare. În plus, se monteaza usor, are o structura stabila și este ușor de curatat, ceea ce il transforma intr-o solutie perfecta pentru familiile active sau cei care iși doresc confort fara batai de cap.

Culoarea anului 2025: Mocha Mousse și influenta sa în designul interior

In fiecare an, Institutul Pantone stabileste o nuanta reprezentativa pentru tendintele globale în design și moda. Pentru 2025, culoarea aleasa este PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, un maro cald și bogat, care evoca eleganță și confort.

Aceasta nuanta reflecta dorinta noastra de a ne reconecta cu natura și de a crea spatii primitoare și relaxante. În combinatie cu tonuri neutre precum crem, bej sau gri deschis, Mocha Mousse creeaza un ambient cald și armonios, perfect pentru pardoseala.

Parchetul herringbone și parchetul Chevron, în nuante ce se combina perfect cu Mocha Mousse, devîn optiuni extrem de atractive în acest context. Modele clasice reinterpretate prîn palete moderne – o combinatie castigatoare.

Alege inspirat: Parchetul potrivit transforma orice casa intr-un camin

Fie ca iti doresti o solutie moderna și practica, fie ca visezi la un interior cu accente clasice și elegante, pe ROOMA.ro gasesti exact ce ai nevoie. parchetul SPC este ideal pentru familii active și locuinte functionale, iar modelele de parchet herringbone și parchet chevron adauga un plus de stil și personalitate în orice spatiu.

Toate produsele ROOMA.ro sunt la oferta, iar echipa noastra este pregatita sa te ajute cu sfaturi personalizate și recomandari practice. Indiferent de buget sau stil, ai garantia unui parchet care arata bine și rezista în timp.

Descopera intreaga colectie de parchet SPC, parchet herringbone și parchet chevron pe ROOMA.ro și transforma-ti casa intr-un spațiu care te reprezinta.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: Dată publicare: 03-04-2025 16:50



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.