(P) Hottscan 3D - scanarea încăperilor pentru proiectarea mobilierului pe comandă

Una dintre tehnologiile moderne care au atins deja pragul de maturitate si care si-a extins continuu domeniul de aplicabilitate il constituie scanarea 3D.

Ultimii ani au aratat un interes crescut pentru scanarea 3D din partea arhitectilor de interior, inginerilor si proiectantilor in domeniul amenajarilor interioare si al productiei de mobilier. Scanarea 3D a spatiilor interioare in scopul optimizarii amenajarilor interioare personalizate si a realizarii de mobilier pe comanda a atras atentia specialistilor din domeniu aflati in cautarea unor noi solutii pentru imbunatatirea activitatii lor.

Problema fisierelor point-cloud de peste un gigabyte

Tehnologia “deja” clasica de scanare 3D, realizata cu scannere long-range amplasate in pozitie fixa, sau cu scannere SLAM mobile prezinta doua mari dezavantaje pentru cei din industria de design si mobilier. In primul rand, costul acestor scannere porneste de la peste 20.000 EUR, un pret extrem de prohibitiv pentru multe ateliere mici si medii de mobilier.

In al doilea rand scanarea obtinuta cu aceste scannere este dificil de utilizat in programe 3D CAD de proiectare a mobilierului. Tehnologia tip point-cloud genereaza fisiere de marimi foarte mari (peste 1 Gb), greu de procesat, care necesita sisteme PC performante si scumpe. Operatiunile de postprocesare a scanarilor este laborioasa iar mesh-urile obtinute contin milioane de puncte si poligoane. Un pas suplimentar il constituie conversia obligatorie in elementele CAD 3D necesare -planuri si forme geometrice simple care sa permita dimensionarea spatiului. Acest extrem este anevoios si necesita alte aplicatii scumpe si complexe.

Intradevar, scanarea 3D clasica, tip point-cloud, permite captura precisa a oricarui punct din spatiu, de aceea este ideala pentru scanarea 3D a geometriilor complexe precum elemente arhitecturale in relief, basoreliefuri, instalatii industriale, statui, obiecte, etc. Insa, pentru un proiectant de mobilier care doreste sa obtina geometriile simple ale unei incaperi pentru crearea unui plan CAD 3D utilizabil, milioanele de puncte scanate reprezinta un volum prea mare de date; acesta va ingreuna munca si va complica luarea deciziilor. Volumul mare de puncte (date) obtinute impiedica obtinerea realista a unor planuri CAD 3D simple ale incaperii, iar procesarea datelor si conversia in CAD poate dura zeci de minute.

De-a lungul timpului diversi producatori au incercat dezvoltarea unei solutii 3D fiabile, care sa fie atat permisibila cat si aplicabila in mod specific acestei industrii. Hottscan RoomScanner, modelul 3D al producatorului german Hottgenroth, propune o abordare mai simpla raspunzand totodata cerintelor de precizie si eficienta necesare industriei.

Hottscan - masurare pentru conversie rapida in CAD 3D

Avand o indelungata experienta in solutii CAD pentru proiectarea spatiilor interioare cu aplicabilitate in constructii, instalatii electrice, climatizare, etc. producatorul german a dezvoltat un o solutie 3D pentru scanarea spatiilor interioare, care este in aceeasi masura precisa, usor de utilizat, cat si proiectata pentru conversia rapida la CAD 3D.

Solutia oferita de scannerul 3D de incaperi Hottscan si aplicatia RoomModeller pentru modelare CAD ofera 4 mari avantaje in utilizare:

(1) Modelare CAD si masurare precisa prin intermediul punctelor laser

(2) Modelare CAD si masurare fotogrametrica pe imagine pentru elementele neincluse in masurarea laser

(3) Imagine panoramica a incaperii ca referinta si suport vizuala

(4) Conversie simpla in CAD 3D

Este sigurul produs care imbina toate aceste 4 elemente, surclasand astfel alte produse concurente care ofera doar cateva din aceste avantaje. Masuratorile laser au acuratete de 2mm la 10m, perfecta pentru orice domeniu. Masuratorile fotogrammetrice pe imagine sunt extrem de utile pentru elementele omise la masurarea initiala pe teren (conducte, nise, prize, guri de aerisire, etc). Iar panorama incaperii este vitala pentru vizualizare, inspectie si verificare dar si organizare de santier.

Cum functioneaza Hottscan 3D RoomScanner

Inainte de scanarea incaperii, utilizatorul alege marimea si densitatea retelei de puncte laser in functie de necesitati si caracteristicile spatiului. Pentru o schita simpla poate face o scanare rapida iar pentru incaperi complexe utilizatorul poate mari densitatea punctelor laser, fie pentru toata incaperea, fie doar partial, in zona dorita.

Simultan cu masurarea laser este obtinuta si panorama completa a incaperii la 360°, care ulterior poate fi exportata si vizualizata in orice aplicatie de vizualizare panoramica. Controlul scannerului se face prin Wifi din aplicatia BimCAD de pe mobil sau de pe laptop. Odata ce scanarea automata a fost finalizata, utilizatorul poate adauga puncte laser suplimentare in zonele problematice (nise, colturi, coloane, elemente fixe, etc) unde doreste masuratori precise.

Datele si imaginea panoramica sunt apoi importate in aplicatia RoomModeler unde utilizatorul alege elementele si detaliile pe care doreste sa le converteasca in CAD 3D. Planurile principale ale incaperii (podea, plafon, pereti verticali) sunt convertite cu doar 2 click-uri, alegand punctele laser care sa reprezinte planul de referinta. Toate celelalte puncte laser din plan vor arata deviatiile fata de planul de referinta.

Alte forme sau obiecte geometrice pot fi identificate, modelate sau masurate in CAD fie prin punctele laser fie direct pe imagine (metoda cunoscuta sub numele de masurare fotogrametrica). Odata finalizat planul 3D CAD, acesta va fi exportat in format DWG sau DXF, gata de import in aplicatia CAD utilizata pentru proiectarea mobilierului sau design interior (IMOS, AutoCAD, SketchUp, etc).

Pentru crearea unor planuri CAD complete ale intregului etaj, aplicatia HottCAD permite asamblarea a mai multor planuri individuale de incaperi intr-un plan de nivel detaliat

In plus, imaginile panoramice initiale vor fi folosite pe toata durata procesului de lucru ca documentatie suport pentru vizualizarea spatiilor in stadiul curent de catre designeri, proiectanti si arhitecti, echipa de lucru, etc inainte de inceperea lucrarilor de amenajare interioara, mobilare, remodelare etc.

In concluzie, scannerul Hottscann 3D este un instrument util pentru firmele de amenajari interioare, design interior, productie mobilier pe comanda permitand scanarea interioara facila si precisa a diverselor spatii precum apartamente, case, birouri, bucatarii, mansarde, camere si diverse incaperi speciale, spatii comerciale, etc. Ca un plus, bugetul necesar nu depaseste 10.000EUR fara TVA, fiind astfel o solutie destul de permisiva pentru firmele mici si mijlocii din domeniu.

Scannerul este distribuit in Romania de Z Spot Media SRL, specialist in solutii pentru scanare 3D si echipamente de productie, care ofera clientilor inclusiv servicii de instruire precum si consultanta pentru integrarea acestor echipamente in proiectele de finantare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Etichete: Dată publicare: 12-06-2024 13:16



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.