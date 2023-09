(P) Grupul Las Vegas vine în ajutorul familiilor rămase pe drumuri, în urma inundațiilor

Liderul pieței de jocuri de noroc va contribui la reconstrucția caselor, prin donarea de materiale de construcții și mobilier, celor care și-au pierdut locuințele. Voluntari la lucrări vor fi și sportivi din gala RXF. În același timp, fondatorii Grupului Las Vegas, frații Doroftei, vor dona hrană instituțiilor care îngrijesc bătrâni sau copii nevoiași.

Mii de gospodării din județele Alba, Mehedinți, Caraș-Severin, Dolj, Olt și Gorj au fost afectate grav de inundațiile din vara aceasta. Doar în județul Gorj, autoritățile locale au anunțat că peste 1.000 de case au fost inundate. În acest context, Grupul Las Vegas împreună cu mai multe ONG-uri vor ajuta familii care și-au pierdut locuințele cu materiale de construcții și mobilier. Unii dintre cei mai buni sportivi români de MMA, din gala RFX, s-au alăturat inițiativei și au anunțat că vor participa ca voluntari la reconstrucția caselor.

În același timp, fondatorii Grupului Las Vegas, frații Sorin și Mihăiță Doroftei, continuă seria acțiunilor caritabile pentru copii și vârstnici. O parte din producția fermelor de bovine și din livezile familiei, va merge, toamna aceasta, către azile de bătrâni, case de copii și mănăstiri. Nicolae Tănase – Centru Social Pro Vita Valea Plopului este unul din ONG-urile care va beneficia de donații.

Instituțiile similare, care se confruntă cu greutăți și au nevoie de produse alimentare, sunt încurajate să contacteze reprezentanții grupului, pe adresa de email [email protected].

Deținătorii Las Vegas au ajutat copii nevoiași, și în trecut, prin donații în bani și alimente.

În ultimii ani, compania a investit sume considerabile pentru ajutorarea persoanelor nevoiașe.

În anul 2018, printre beneficiarii ajutoarelor oferite de Grupul Las Vegas s-au aflat Asociația Sfânta Maria din localitatea brașoveană Cristian, Asociația Sport Club Corona 2010 Brașov, Asociația Tori Viață pentru Suflete, dar și Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist. De asemenea, compania a sponsorizat Federația Română de Kempo și Fundația Spital de Copii Brașov.

Grupul Las Vegas s-a implicat, de-a lungul timpului, atât în cazuri de ajutorare și protecție socială, cât și în susținerea activității sportive și a asociațiilor care promovează un mediu de business sănătos.

În anul 2019, compania brașoveană a ajutat organizații non-profit precum Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Asociația Vulcănean Eduard Gabriel, Asociația Sport Club Corona 2010 Brașov, Asociația ”Totul pentru Tine”, Asociația Iubesc Brașovul, Asociația Tori Viață pentru Suflete, Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist și Federația Română de Kempo.

Așa cum se poate observa, ajutorul constant, oferit de-a lungul mai multor ani, este strategia Grupului Las Vegas atunci când vine vorba despre sponsorizări.

Implicarea în viața comunităților în care activează, a ONG-urilor și ajutorarea persoanelor aflate în nevoie a continuat și în anii următori, cu donații substanțiale făcute în 2020 și 2021 către campionul Alin Ciurariu Alexuc, Asociația Club Sportiv Bucovina Sport Cetate, Asociația Kidney Kids Association, Asociația Tori Viață pentru Suflete, Baroul Brașov, Asociația Clubul Sportiv Hot Moves, Asociatia ”Elpis” - Viață, Iubire și Nădejde, Asociația Ensar Duman, Asociația Box Club Dunărea Călărași, Clubul Sportiv Mixed Martial Arts Transilvania Cluj-Napoca, Federația Română de Kempo și Asociația Iubesc Brașovul.

Contribuțiile semnificative la viața comunității au continuat și în 2022 prin donații către ASC Bucovina Sport Cetate, Asociația Tori Viață pentru Suflete, Asociația ACS Fair-Play Vâlcea, Asociația Prietenii lui Tudor, Asociația Joc Responsabil, Asociația Părinților Școala Gimnazială nr. 3 Gheorghe Lazăr și Alin Ciurariu Alexuc.

În plus, Grupul are alocat peste un milion de euro, până la sfârșitul anului 2023, pentru intervenții medicale complexe, cazuri dificile, pentru persoane care nu își permit tratamentul.

Site-ul www.lasvegas.ro este deținut și operat de DIMSACON LTD companie cu sediul in Malta Adresa ABACUS BUSINESS CENTRE , LEVEL 1 , DUN KARM STREET , BKARA BYPASS, BIRKIRKARA, înregistrată sub numarul C92886 , cu numărul de înregistrare fiscală 44138154, drept de organizare în baza licenței L1213853W001291 cu valabilitate până la data de 31.05.2031 și în baza autorizației de exploatare obținută prin decizia Nr. 808 din 27.05.2021.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 01-09-2023 11:24



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.