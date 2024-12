Inteligența artificială, ajutorul nesperat pentru persoanele cu deficiențe de vedere. „Mi-a revoluționat viața de zi cu zi”

„Nu pot să recunosc oamenii, nici măcar pe soțul meu sau pe copiii mei. Când copiii mei erau mai mici, a trebuit să îi învăț cum să vină la mine când îi întâlneam în curtea școlii”, dezvăluie Plunkett.

„Inteligența artificială mi-a revoluționat viața de zi cu zi”, susține ea.

Britanica se descurcă bine cu instrumentele digitale - afacerea sa consiliază companiile cu privire la modul de a se asigura că conținutul lor online este potrivit pentru comunitatea persoanelor cu deficiențe de vedere.

De mai mulți ani, ea folosește servicii precum Alexa, Google Home și Siri, cu sarcini precum setarea alarmelor și verificarea vremii, scrie BBC.

Acum i se pare util un asistent numit Be My AI.

Aplicația utilizează ChatGPT pentru a genera și apoi citi descrieri detaliate ale imaginilor.

„Sunt o persoană destul de încăpățânată”, spune Louise Plunkett. „Nu-mi place să cer ajutor sau să recunosc că am nevoie de ajutor, așa că utilizarea instrumentului AI este utilă atunci când alți oameni nu sunt prin preajmă”, susține ea.

Louise Plunkett spune că poate folosi Be My AI pentru a verifica care este toaleta femeilor, pentru a citi ingredientele de pe ambalajele alimentelor sau pentru a citi o scrisoare.

Cu toate acestea, ea consideră că inteligența artificială are și unele inconveniente: „Dezavantajul inteligenței artificiale este că uneori îți oferă prea multe detalii. Uneori vrei doar informațiile de bază despre ceea ce ai în față, dar aceasta va merge mai departe și îți va oferi stări de spirit și emoții.

De exemplu, ar putea spune 'un covor învolburat care evocă amintiri ale vremurilor trecute'. Simt că merge prea departe”.

Be My AI a fost dezvoltat în Danermarca în cadrul Be My Eyes. Inițial, acest serviciu original punea voluntari umani în contact cu clienții săi. Prin intermediul telefoanelor mobile, voluntarii descriau ceea ce se afla în fața persoanei cu probleme de vedere.

Acum, mulți dintre cei 600.000 de utilizatori apelează la instrumentul lor AI pentru ajutor, spune Jesper Hvirring Henriksen, director tehnologic.

„Avem o femeie care a fost unul dintre primii noștri utilizatori acum 10 ani și care, în primele șase luni de la lansarea Be My AI, a cerut mai mult de 600 de descrieri de imagini”, spune el.

Conform acestuia, oamenii folosesc aplicația în moduri pe care șefii companiei nu și le-au imaginat. „Descoperim persoane care o folosesc pentru a verifica fotografiile care le-au fost trimise pe grupurile WhatsApp”, afirmă acesta.

„Poate că nu vor suna un alt om de fiecare dată pentru a-l întreba despre o imagine trimisă pe un grup WhatsApp, dar folosesc AI”, continuă acesta.

În ceea ce privește direcția în care ar putea merge în viitor, el spune că transmisia video în direct - cu tehnologia care să descrie clădirile și mișcările din jurul oamenilor - ar putea fi un domeniu în care să se orienteze. „Aceasta va fi o schimbare radicală. Este ca și cum ai avea o mică persoană în buzunarul cămășii toată ziua care îți spune ce se întâmplă”, afirmă Jesper Hvirring Henriksen.

Be My Eyes, care este o aplicație gratuită pentru utilizatori, câștigă bani prin înscrierea companiilor la serviciul său de agendă cu plată, care poate oferi informații comunității nevăzătoare sau cu vederea slabă.

Henrikson subliniază că inteligența artificială nu va înlocui nevoia de conexiune umană.

„La Be My Eyes, oamenii aleg în continuare să apeleze și la un voluntar. Populația oarbă din lumea occidentală nu este, în general, tânără atunci când începe să experimenteze pierderea vederii... Este mai mult înclinată spre populația vârstnică, iar acest lucru (AI) ar putea adăuga un plus ulterior de complexitate. Oamenii sunt mai rapizi și potențial mai preciși”, declară el.

A apărut bastonul cu inteligență artificială

Alte companii au, de asemenea, produse pentru a-i ajuta pe cei cu deficiențe de vedere.

Dotat cu un asistent vocal, WeWalk este un baston cu inteligență artificială care detectează obstacolele și oferă navigație accesibilă și actualizări live privind transportul public.

Conectat la o aplicație pentru smartphone cu cartografiere încorporată, acesta le poate spune utilizatorilor unde se află locurile de interes, inclusiv unde se află cea mai apropiată cafenea din peste 3.000 de orașe.

???? L'Intelligence artificielle peut aussi changer la vie des personnes malvoyantes, grâce à des outils spécifiques ! Be My AI ou la canne connectée WeWalk aident à la navigation, à la reconnaissance visuelle et leur permettent d’être plus indépendantes. ????‍???? (BBC) pic.twitter.com/duhFMfD7Ze — Le Média Positif ???? (@LMPositif) November 29, 2024

„Bastonul este foarte important pentru noi, ajută la navigare și este un simbol foarte important, deoarece arată independența și automatizarea noastră”, spune Gamze Sofuoğlu, managerul de produs al WeWalk.

„Cea mai recentă versiune a noastră ajută utilizatorii să navigheze cu bastonul prin comentarii vocale. De exemplu, atunci când spuneți 'Du-mă acasă" sau 'Du-mă la cea mai apropiată cafenea', acesta poate începe să navigheze și puteți obține informații despre transportul public. Nu trebuie să vă atingeți telefonul. Acesta oferă libertate persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere”, afirmă ea.

Sofuoğlu, care este o femeie nevăzătoare, spune că a folosit-o în orașele pe care le-a vizitat recent, precum Lisabona și Roma.

ChatGPT, ajutor pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Robin Spinks, șeful departamentului de proiectare incluzivă din cadrul RNIB (Royal National Institute of Blind People), care are deficiențe de vedere, este un mare susținător al inteligenței artificiale, pe care o utilizează în majoritatea zilelor.

De exemplu, apelează la ChatGPT pentru a-l ajuta cu fluxul său de lucru, oferindu-i un rezumat al evoluției în anumite domenii care au legătură cu munca sau chiar pentru a-l ajuta să planifice o plimbare cu paddle board-ul, precum și la instrumentul Google Gemini AI pentru a-l ajuta să localizeze obiecte.

Anul trecut a fost vorba doar despre inteligența artificială conversațională și Chat GPT, spune el. Acum, bărbatul susține că 2024 este anul a ceea ce el a numit „AI multimodal”.

El adaugă: „Acesta ar putea fi arătarea de videoclipuri și imagini, fiind capabil să extragă informații semnificative și să te asiste într-un mod captivant”.

Acesta face referire la Google Gemini: „De exemplu, cu acesta poți înregistra întâlniri și te ajută cu etichete vocale și un rezumat al întâlnirii, este cu adevărat util și este vorba despre a face viața oamenilor mai ușoară”.

Spinks susține că inteligența artificială a fost transformatoare pentru persoanele care sunt nevăzătoare sau cu vedere slabă.

„Simpatizez cu oamenii care sunt cu adevărat speriați de AI, dar atunci când ai un handicap, dacă ceva poate adăuga cu adevărat valoare și poate fi util, trebuie să fie un lucru minunat. Beneficiile sunt prea mari pentru a fi ignorate”, afirmă el.

