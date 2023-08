Șocul trăit de o familie de turiști care a închiriat o casă de vacanță în Spania care nu există

Neil Bray și familia sa aveau planificată o vacanță în Spania, pentru prima dată în 11 ani. Aceștia au închiriat o vilă în Alicante și au avut parte de o înșelăcuine. Proprietatea nu exista.

Neil Bray, în vârstă de 42 de ani, dorea să închirieze o vilă în Alicante, Spania, pentru familia sa formată din șase persoane, pentru o perioadă de două săptămâni. Aceștia au plecat în vacanță în iulie 2023.

Acesta a găsit o vilă cu patru paturi, cu piscină, saună, jacuzzi și o grădină generoasă, pentru care a plătit 1.800 de euro.

Neil, tatăl a patru copii, a luat legătura cu agentul de publicitate și chiar a avut o convorbire telefonică pentru a discuta despre date și disponibilitate.

După ce a fost mulțumit de răspuns, Neil a transferat 180 de euro prin TransferGo ca depozit. I s-a spus că la sosire va plăti și restul sumei.

Familia a cheltuit 2.000 de euro pe bilete de avion. Neil, soția sa Hannah, în vârstă de 38 de ani, și cei patru copii ai lor au plecat în vacanța de vară pe 24 iulie.

La sosire, lui Neil i s-a spus că familia sa va fi preluată și condusă la vilă. Nu a venit însă nimeni să îi întâmpine. După ce a sunat, a trimis e-mailuri și mesaje presupusului proprietar al vilei, în zadar, Neil și-a dat seama că fusese victima unei înșelătorii și a început să caute o cazare alternativă.

Familia a fost nevoită să cheltuiască 2.800 de euro pentru o nouă vilă, iar alți 325 de euro au fost cheltuiți pentru închirierea unei mașini.

„Vila arăta uimitor - avea piscină, saună, jacuzzi și era mare. Era o proprietate minunată, cu patru dormitoare și mult spațiu. Am vorbit cu tipul cu aproximativ o săptămână înainte și îi spuneam cât de mult așteptam să mergem în vacanță. Îmi sugera locuri unde să mănânc și să beau și îmi spunea cât de frumoasă era vremea acolo. Când am aterizat în Alicante, ni s-a spus că vom fi preluați la sosire. Dar am ajuns acolo și nu era nimeni să ne ia. În acel moment, am intrat într-o panică absolută. Aveam mai multe mijloace de contact cu el, dar toate erau moarte", a declarat Neil Bray, director de bancă în Bexhill, East Sussex, conform Mirror.

Acesta a făcut rezervarea după ce a dat peste un anunț postat pe o pagină de Facebook pentru vacanțe în Spania.

„Am aflat foarte repede că vila era de vânzare și că această persoană a furat fotografiile de pe o pagină de vânzare. Ne-am petrecut primele șase ore blocați în aeroport, în timp ce am găsit cu disperare o vilă care ne-a costat 2.800 de euro, un taxi a costat 125 de euro, iar închirierea unei mașini 325 de euro", a povestit acesta.

Sursa: Mirror Etichete: , , , Dată publicare: 26-08-2023 12:27