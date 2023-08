Medic: Când credeam că le-am văzut pe toate, primesc solicitare de adeverinţă că un sugar e sănătos, ca să poată fi botezat

”Când credeam că le-am văzut pe toate, primesc solicitare de adeverinţă că un sugar e sănătos, ca să poată fi botezat... Am solicitat suportul legal. Am primit informaţia că aşa e legea de la patriarhie şi să fac bine sa respect legea, ca asa fac toţi ceilalţi medici, nu crâcnesc. Am primit şi o adeverinţă drept exemplu, drept dovadă (lumească) de incompatibilitate a legii patriarhiei cu legile celelalte (GDPR). Semnat şi cu Doamne ajută!”, a scris Sandra Alexiu, joi, pe Facebook.

Ea s-a întrebat cât de „adânc e întipărită în ADN gena birocraţiei în ţara asta”.

”Mai urmează ca părintele să recomande pacienţilor să se mute la un medic de familie care e mai binevoitor cu adeverinţele. Eu acum ce să fac, să îi recomand să schimbe preotul?! Cât e adânc e întipărită în ADN gena birocraţiei în ţara asta?”, a adăugat preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov.

