(P) Acnee: Top 3 greșeli care-ți afectează tenul cu tendință acneică

Tenul cu tendință acneică este deseori asociat cu adolescența, o perioadă cu mare încărcătură emoțională și în care aspectul pielii contează foarte mult.

Adevărul este că poți dezvolta acnee chiar și la 30 sau 40 de ani. Iar prezența coșurilor pe față e frustrantă la orice vârstă.

Fie că ai un ten cu tendință acneică în adolescență sau ca adult, prezența coșurilor, punctelor negre sau punctelor albe îți poate afecta negativ starea psihică, de aceea este foarte important să știi cum să-ți îngrijești pielea și, totodată, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le poți face în timpul acestui proces.

Conform Academiei Americane de Dermatologie (AAD), până la 15% dintre femeile adulte suferă de acnee. Principalele cauzele includ hormonii, stresul și porii blocați de producția excesivă de sebum, celule ale pielii și bacterii.

O veste bună e că ai multe opțiuni de îngrijire ca să lupți eficient cu acneea și coșurile. Trebuie doar să te informezi bine și să alegi produsele care se potrivesc tipului tău de ten, ca să te bucuri de rezultate vizibile.

Greșeala 1 – Alegem ingredientele din auzite și nu din studii

Pe internet găsești tot felul de soluții naturiste pentru coșuri, de la măști cu miere la ceai verde sau aloe vera. Însă multe soluții de acest fel nu au fundament științific și sunt necesare numeroase cercetări suplimentare asupra eficacității lor.

Și alimentația joacă un rol important în ameliorarea acneei. Nu sunt indicate ciocolata, cafeaua, pâinea albă, iar mâncarea fast-food, preferata adolescenților, este exclusă. La fel și alte produsele cu indice glicemic ridicat, din cauza riscului de creștere a inflamației pielii.

În ceea ce privește terapiile convenționale pentru acnee, sunt câteva ingrediente care și-au dovedit eficiența, precum acidul salicilic, acidul azelaic, niacinamida (vitamina B3) și peroxidul de benzoil., niacinamida (vitamina B3) și peroxidul de benzoil.

Acidul salicilic pătrunde adânc în folicul, dizolvă dopurile cauzate de producția de sebum și celulele moarte;

În aceeași categorie, acidul azelaic acționează ca un keratolitic blând, reduce inflamația și estompează hiperpigmentarea;

Niacinamida temperează în special secreția de sebum și roșeața;

Peroxidul de benzoil distruge bacteriile, fiind considerat de specialiști ca prima opțiune de tratament.

Soluțiile împotriva acneei sunt, în general, de durată, așa că nu dispera și nu da crezare produselor care pretind rezultate peste noapte.

În general, planurile de îngrijire anti-acnee necesită peste 6-8 săptămâni. Și chiar după ce fața s-a „curățat”, este bine să apelezi la un specialist care să-ți recomande dacă este sau nu necesară continuarea acestora.

Greșeala 2 – Curățăm prea des, prea agresiv și recurgem la stoarcerea coșurilor

Chiar dacă pare logic să-ți cureți tenul des, crezând că astfel vei reduce sau înlăturând sebumul, acea substanță uleioasă naturală produsă de glandele sebacee, în realitate, spălările frecvente pot cauza iritații și deshidrata pielea. Rezultatul? Eficacitatea cremelor anti-acnee scade.

Iar dacă nu te poți abține să îți storci coșurile, află că riști ca bacteriile să pătrundă și mai adânc în folicul, ceea ce poate duce la infecții și lăsa urme pe piele. În caz că ai un coș care te deranjează în mod special, încearcă aplicarea unei comprese calde pentru o vindecare mai rapidă sau folosirea de plasturi hidrocoloizi care pot extrage sebumul fără a traumatiza pielea.

În loc să te speli mereu pe față, este suficient să folosești un gel de curățare cu acțiune blândă, adaptat pH-ului pielii (aproximativ 5,5). Când te speli, folosește vârfurile degetelor și uscă-te prin tamponare, nu prin frecare. Și nu uita să te demachiezi seara.

Greșeala 3 – Folosim produse incompatibile și avem așteptări nerealiste

Dintr-o preocupare prea mare pentru îngrijirea tenului, riscăm să folosim combinații de ingrediente care nu sunt compatibile cu tipurile de piele.

Prea multă grijă și prea multe creme anti-coșuri pot irita pielea, ducând la uscăciune, roșeață sau chiar la mai multe erupții.

Iată câteva recomandări generale pentru alegerea și folosirea soluțiilor de îngrijire topice, fără rețetă medicală, împotriva acneei:

Dacă nu știi ce produs anti-acneic să alegi, optează pentru unul care conține peroxid de benzoil, adapalen sau o combinație a celor două. Fiecare ingredient este eficient și, de regulă, bine tolerat.

Începe cu concentrații mai mici pentru a reduce riscul de inflamație, uscăciune și reacții nedorite. Dacă este nevoie, poți crește treptat concentrația produsului pe parcursul câtorva săptămâni, pentru a-i permite pielii să se adapteze.

Folosește mai mult de un produs. Pentru a combate acneea persistentă, poți încerca să aplici două produse diferite, fiecare cu un ingredient activ distinct, unul dimineața, altul seara.

Monitorizează-ți progresul cu un jurnal foto săptămânal, pentru a ține evidența schimbărilor subtile. În felul acesta, vei avea o satisfacție mai mare când apar rezultatele dorite.

Și nu uita:

Factorii de mediu, precum radiațiile solare, poluarea, consumul de tutun, stresul, diverși agenți microbieni, alimentația și alți factori pot declanșa sau agrava acneea. Prin urmare, ai nevoie de protecție solară. Alege o cremă SPF 50, pe care o poți reaplica la fiecare două ore, mai ales vara.

Poți apela în continuare la machiaj, dar acesta trebuie să fie etichetat ca „non-acnegenic”, pentru a nu agrava leziunile acneice. În felul acesta, nu doar îți vei camufla imperfecțiunile, ci îți vei crește și stima de sine.

Este important să-ți cunoști tenul, iar cu ajutorul instrumentului de dermoanaliză pentru ten cu tendință acneică, SPOTSCAN+, dezvoltat cu ajutorul inteligenței artificiale, îți poți evalua pielea, nivelul de severitate a acneei și primi recomandări de produse adaptate tipului tău de ten.

Nu în ultimul rând, apelează la un dermatolog, mai ales când apar noduli dureroși, cicatrici adânci sau când, în ciuda eforturilor tale, nu se observă îmbunătățiri nici după trei luni.

Îngrijirea tenului cu tendință acneică necesită răbdare, dar încearcă să eviți cele trei greșeli majore: alegerea ingredientelor fără dovezi, curățarea agresivă și combinațiile hazardate.

O rutină de îngrijire adaptată, bazată pe știință și răbdare, poate face diferența pe termen lung. Un ten fără coșuri nu se câștigă peste noapte, dar cu o abordare corectă, poți îmbunătăți semnificativ aspectul pielii și calitatea vieții.

Dată publicare: 29-10-2025 15:56



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.