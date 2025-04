(P) 15 secunde, prezență de spirit și un stingător care nu te lasă baltă

Nu știi niciodată ce ai făcut bine, până când n-ai fost aproape să greșești. Într-un incendiu, nu e timp de repetițiii. Ai, în cel mai bun caz, 10–15 secunde. Atât durează până când focul scapă de sub control.

Doar 10-15 secunde ca să te orientezi, să ajungi la echipament și să-l folosești corect. Asta dacă e acolo. Dacă funcționează. Și dacă știi ce faci.

Potrivit unei analize publicate de Statista în 2021, peste 60% dintre angajații europeni nu au fost instruiți să folosească un stingător. Nu pentru că nu și-ar fi dorit, ci pentru că, în cele mai multe firme, prevenția se reduce la „să avem și noi unul pe perete”. Dar în realitate, nu toate stingătoarele sunt la fel. Nu toate sunt în perfectă stare de funcționare. Și nu toate vor face față situației în care te afli.

Primele 15 secunde decid totul

Raportul “How fast do fires spread?” (2020), publicat de Asociația Națională pentru Protecția împotriva Incendiilor (NFPA) din SUA, arată că primele 15 secunde de la izbucnirea unui incendiu sunt cruciale pentru limitarea daunelor și evitarea pierderilor de vieți.

Dacă nu știi exact ce fel de stingător se potrivește specificului companiei tale, merită să te uiți pe site-ul Sirius Distribution, unul dintre principalii furnizori de echipamente PSI din România, unde găsești stingătoare incendiu adaptate fiecărui tip de mediu, prezentate clar și aplicat. În momente de criză, un echipament ales corect și funcțional va însemna mai puțină panică și mai mult control.

Echipamentul prost ales poate să te coste totul

Cu toții credem că nouă nu ni se va întâmpla. Dar dacă lucrezi într-un birou aglomerat, într-un cabinet plin de aparatură, sau la un atelier, n-ai voie să ignori realitatea: un incendiu poate să pornească de la o priză suprasolicitată, o lampă veche sau cine știe ce neatenție care nu a durat mai mult de 3 secunde. În acel moment, n-o să ai timp să citești instrucțiunile. Ai la dispoziție doar câteva secunde să reacționezi și să te bazezi pe echipamentul pe care îl ai la îndemână.

Un raport publicat în 2020 de Alianța Europeană pentru Siguranța la Incendiu, intitulat “Fire Safety: Facts and Myths”, subliniază că majoritatea incendiilor de interior încep de la factori aparent minori: improvizații electrice, depozitare incorectă, supraîncălzire. Și, în peste 70% dintre cazuri, un stingător funcțional, utilizat rapid, ar fi putut să prevină dezastrul.

De aceea, simplul fapt că ai un stingător nu garantează nimic, dacă nu e compatibil cu riscurile reale din spațiul tău.

Pulbere sau gaz? Diferența pe care n-ai voie s-o ignori

Un stingător cu pulbere e considerat cea mai sigură alegere, pentru că acoperă o gamă largă de riscuri: de la hârtie, textile sau cabluri, până la grăsimi și materiale plastice. Stingătoarele cu pulbere de la Sirius Distribution sunt certificate, testate conform normelor PSI și recomandate atât pentru spații comerciale, cât și industriale.

Dar dacă lucrezi într-un spațiu tehnic – cu servere, panouri electrice sau aparatură scumpă – atunci un stingător cu gaz va fi alegerea cea mai logică. Nu lasă reziduuri, nu afectează circuitele și poate fi folosit în siguranță chiar și în spații închise. Poți să vezi gama completă de stingătoare cu gaz oferite de Sirius Distribution, potrivite exact pentru astfel de situații.

Un articol publicat de The Guardian în 2021, intitulat “The fire within: how disaster readiness saves lives”, atrage atenția asupra unui detaliu esențial, adesea trecut cu vederea: nu contează doar cât de repede reacționezi, ci dacă echipamentul pe care îl folosești e compatibil cu focul pe care vrei să-l stingi. Un stingător nepotrivit poate face mai mult rău decât bine.

Stingătorul care explodează dacă nu îl întreții

Chiar dacă ai stingătorul potrivit, asta nu înseamnă că e și sigur. Puțini știu că un stingător uitat, ruginit sau fisurat poate să devină chiar periculos. În loc să te protejeze, poate să explodeze dacă presiunea internă crește anormal sau dacă valva de siguranță cedează. Pare un scenariu de film, dar s-a întâmplat deja: în spitale, săli de sport sau spații comerciale, inclusiv în România.

Un material publicat de Alianța Europeană pentru Siguranța la Incendiu – “Fire Safety: Facts and Myths” – arată că întreținerea necorespunzătoare a echipamentelor de stingere este una dintre cauzele cel mai des ignorate ale accidentelor în spațiile deja dotate cu stingătoare de incendiu.

Un stingător e un dispozitiv sub presiune, nu o piesă de mobilier. Dacă nu îl verifici periodic, el poate să devină o problemă înainte de a fi o soluție. Poți oricând să ceri informații și sfaturi de la echipa de suport Sirius Distribution, care-ți va spune exact la ce să fii atent și cum să nu complici inutil lucrurile.

Atenție la greșelile care pot să coste vieți

Nu toate stingătoarele sunt potrivite pentru orice tip de incendiu. De exemplu, cele cu spumă din seria SM6, SM9 sau SM50 conțin apă și spumă, de aceea sunt complet nepotrivite pentru locurile unde există instalații electrice sub tensiune. În astfel de cazuri, nu doar că nu vor stinge focul, dar pot provoca electrocutarea celui care le folosește. Dacă în firma ta există servere, panouri sau generatoare, asigură-te că alegi stingătoare cu pulbere sau cu gaz, care nu conduc electricitatea.

Puțini știu că instruirea privind prevenirea și stingerea incendiilor este obligatorie din prima zi de muncă. Un angajat nu are voie să înceapă activitatea dacă nu a trecut printr-un instructajul făcut de personal specializat. Nu este opțional și nu se poate amâna. Este o condiție legală, dar mai ales o măsură de bun-simț.

Atât Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), cât și Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pot să verifice în orice moment dotările și fișele de instruire. Dacă lipsesc, amenzile nu sunt chiar simbolice. Iar o eventuală anchetă după un incendiu ar putea scoate la iveală neglijențe imposibil de explicat.

Nimeni nu te-a pregătit pentru momentul ăla

Nu ți-a explicat nimeni la școală cum să stingi un incendiu. N-ai învățat ce înseamnă literele A, B sau C de pe un stingător. Probabil nici nu știi dacă cel din firmă e încă în termen. Totuși, toate aceste lucruri s-ar putea să conteze și vei avea de ales: să ai prezență de spirit sau să te blochezi. Chiar și o simulare de incendiu e bună ca să înțelegi ce e în joc. E suficient să montezi un stingător potrivit, la îndemână, într-un loc vizibil.

