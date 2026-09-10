Agenția de informații a declarat joi, într-un comunicat, că, chiar dacă există un fiu, acesta nu se află într-o poziție care să-i permită să devină succesorul lui Kim, care a preluat conducerea Coreei de Nord după moartea tatălui său, în 2011, scrie Daily Mail.

NIS și-a reafirmat evaluarea anterioară potrivit căreia fiica lui Kim, despre care se spune că se numește Kim Ju Ae și are aproximativ 13 ani, este cel mai probabil cea care va prelua conducerea Coreei de Nord de la tatăl său. NIS a precizat că încearcă în continuare să verifice dacă fiica lui Kim are un frate mai mare, însă, în condițiile actuale, acesta nu poate fi succesorul tatălui său, chiar dacă există.

Agenția a mai precizat că Kim Jong Un are și un copil mai mic, al cărui sex nu a fost confirmat.

Comunicatul de joi nu a oferit detalii suplimentare cu privire la evaluarea NIS referitoare la statutul politic solid al lui Kim Ju Ae.

Anterior, însă, agenția a făcut referire la o analiză amplă a aparițiilor publice ale acesteia și a protocoalelor de stat care îi sunt acordate.

Fiica liderului a apărut la evenimente importante

Comunicatul pare să fie un răspuns la un articol recent din presă potrivit căruia autoritățile sud-coreene din domeniul informațiilor au stabilit că Kim nu are un fiu cu soția sa, Ri Sol Ju. Din 2022, fiica lui Kim l-a însoțit la numeroase evenimente importante, inclusiv lansări de rachete și parade militare de amploare.

Presa de stat nord-coreeană a descris-o drept copilul „cel mai iubit” sau „respectat” al tatălui său și a difuzat numeroase imagini și fotografii care demonstrează apropierea dintre cei doi, precum și ascensiunea statutului ei politic.

Informația privind numele ei se bazează pe declarațiile fostului star NBA Dennis Rodman, care și-a amintit că a ținut în brațe fiica lui Kim Jong Un în timpul unei vizite la Phenian, capitala Coreei de Nord, în 2013.

În 2023, un parlamentar sud-coreean a declarat că NIS a informat o comisie legislativă că Kim Ju Ae are un frate mai mare.

Ulterior, însă, agenția ar fi precizat că încearcă în continuare să verifice informațiile potrivit cărora liderul nord-coreean are un fiu.

Succesiunea este influențată de sistemul patriarhal

Existența unui frate mai mare este un aspect important în discuțiile externe privind planurile de succesiune din Coreea de Nord, având în vedere sistemul profund patriarhal și puterea dominată de bărbați din această țară.

De la înființarea Coreei de Nord, în 1948, toți cei trei lideri ai țării au fost membri de sex masculin ai familiei Kim. Kim Jong Un a fost precedat de tatăl său, Kim Jong Il, și de bunicul său, Kim Il Sung.

Unii experți se îndoiesc că oficialii nord-coreeni de rang înalt, ajunși la vârste înaintate, ar accepta să fie conduși de o femeie.

Aceștia mai atrag atenția că ascensiunea lui Kim Ju Ae la putere ar putea însemna, în cele din urmă, sfârșitul conducerii familiei sale dacă aceasta s-ar căsători cu un bărbat dintr-o altă familie și ar transfera puterea asupra copilului lor.

Alți experți spun că Kim Jong Un, în vârstă de 42 de ani, este încă prea tânăr pentru a-și desemna succesorul, o decizie care i-ar putea diminua puterea absolută.