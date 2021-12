Vânătorul de imagini. Octav Ganea, unul dintre cei mai importanți furnizori de fotografie din România

Vânătorul de imagini. Un reportaj semnat de Cosmin Savu. Suntem invadați în fecare zi de tone de informații contradictorii și este important să putem să le filtrăm și să avem acces la fapte imediate.

În marea aceasta de evenimente, într-o lume care gonește după facil, un tânăr fotograf reușește să ne aducă în fiecare zi imaginea concretă.

Octav Ganea este fotoreporter, dar și antreprenor și a reușit prin curaj, tenacitate și talent să se impună într-o piață dominată de coloși. Este prezent acolo unde este nevoie pentru a reuși să surprindă din cel mai bun unghi, adesea memorabil, imaginea zilei.

E prezent la toate marile evenimente. Este ușor de recunoscut, băgăcios, cu aparatul de fotografiat mereu pregătit pentru cel mai bun cadru. El este Octav Ganea, fotoreporter, dar și acționar la cea mai mare agenție de fotografie independentă din România: Inquam Photos.

Unele dintre fotografiile lui au devenit iconice și sunt o cronică a fenomenelor sociale și politice din ultimii 10 ani.

Octav Ganea, fotoreporter: „Rolul meu e să arat ce se întâmplă. Dacă este beznă la Sala Palatului când oamenii vin să se vaccineze, rolul meu este să arat că acolo nu este lumină și oamenii să aibă un proces de vaccinare rapid. Dacă sunt violențe gratuite la un protest, rolul meu este să arăt asta. Dacă ceva deranjează societatea, în general, rolul meu este să arăt asta.”

Din 2015 a reușit să crească un nume și să furnizeze celor mai mari redacții din România fotografii de calitate.



Octav Ganea, fotoreporter: „Am păstrat sistemul de flux din care se pot descărca imagini, la orice moment, dar am introdus o idee nouă ,atunci când orice se întâmplă, un protest antivaccin, de exemplu, am introdus transmisia instant care garanta aproape instant imagini în redacție, două-trei minute.”

Multe dintre fotografiile realizate de Octav au devenit virale.

Octav Ganea, fotoreporter: „Unul dintre momentele în care am pufnit și în ras și plin de indignare, eram lângă domnul Streinu Cercel când a spus că era mic, dar drept dovadă, câteva luni mai târziu nu mai era așa mic. Totuși, mi se pare definitoriu pentru modul în care noi am tratat pandemia, am fost fie prea încrezători, fie prea în urma ei. Asta e o imagine care stă mărturie sistemului rapid de diseminare de care vorbeam pentru că au mai fost fotografi care au avut o imagine similară cu a mea, însă grație sistemului rapid, asta a fost imaginea care a prins cel mai repede și a fost reprodusă de zeci, sute, de mii de ori. Un cadru de la Teatrul de Vară din Herăstrău unde s-a produs o altă piesă de teatru, un fel de predare de ștafetă înainte de congresul efectiv din PNL. Unul care vine, Florin Cîțu și altul care pleacă, Ludovic Orban.”

Este intruziv, fără însă a influența subiectul și reușește de cele mai multe ori să obțină cele mai bune unghiuri.

Octav Ganea, fotoreporter: „Ideea principală este de a nu face rău subiecților, de a nu le dăuna, de a nu influența realitatea. Mergem pe ceea ce vedem, ceea ce primim în fața camerei indiferent dacă e spital sau e protest și să nu influențăm e principala chestie din jurnalism în general, nu doar din fotografie.”

Octav a construit în jurul lui o echipă care, în ultimii ani, a devenit o voce distinctă în fotografia de eveniment din România.

Alex Bușcă, fotoreporter: „Fotojurnalismul ăsta de teren înseamnă cumva organizare, coordonare. Cum s-a întâmplat în perioada protestelor. Erau oameni puși la fiecare ieșire din piața Victoriei. Toate lucrurile astea puse la punct erau un sistem, era un mecanism.”

Octav Ganea, fotoreporter: „Că a fost 10 august, că a fost protestul cămășilor albe, Papa la noi, când am pus pe hartă am știut că am un nume pe care să mă pot baza. Și asta mă ajută pe mine să coordonez eficient agenția, știind că am oameni pe care mă pot baza.”

Adel Al-Haddad, fotoreporter: „Singur nu poți să faci fotografie de presă.”

Alex Bușcă, fotoreporter: „În primul rând, trebuie să fii acolo. Ca să fii acolo, trebuie să ai urechile deschise. O fotografie bună este o combinație între inspirație și ceva noroc.”

George Călin, fotoreporter: „O fotografie bună e aia care îți rămâne în cap și la care te gândești și după ce ai văzut-o.”

Aplecarea lui Octav pentru fotografie a găsit sprijin în familie încă din adolescență.

Mihaela Ganea, mama lui Octav: „Soțul meu, la ora aia trăia, soțul meu s-a prăpădit acum 14 ani și el, era un mod de a… El a pictat tabloul acela... Sunt pictate de el. El a făcut și o școală populară de artă și faptul că se îndreptă spre artă sau i-ar fi plăcut și lui să facă ceva, a zis „Eu o să-i plătesc un curs, o să-i dau bani lui Octav să facă un curs”. Eu ca femeile „haide dom'le... dăm banii pe asta că nu cred că…” I-a plătit cursul.”

Octav Ganea, fotoreporter: „Tot ce țin eu minte de când eram mic era de când fierbea oasele să facă acel clei ca să prindă pânzele, să îmbibe pânzele. Le-am văzut, am crescut cu ele, nu știu dacă am învățat ceva din ele, dar m-au marcat, cel puțin prin faptul că le-am avut în casă.”

În paralel cu facultatea de imagine, a lucrat în diverse redacții până când a simțit momentul să se desprindă. Imboldul i-a venit de la un amic, care a fost și fondatorul agenției Inquam.

Octav Ganea, fotoreporter: „A fost totul pe un picior de lut, cel puțin un an-doi pentru că nu știam dacă lucrurile se vor concretiza. N-am fost singur, dar nici n-a fost ușor.”

Întăi colegă, apoi prietenă și soție, Mirela i-a fost cel mai puternic sprijin.

Mirela Ganea, soția lui Octav: „Știam încă de la început că nu o să fie ușor. Știam că vor urma niște ani grei. Ne-am asumat riscul ăsta.”

Octav Ganea: „O bună parte din timp ne-am bazat pe ceea ce Mirela lucra și aducea în casă, astfel încât eu să fiu pe teren. Lăsând la o parte sacrificiul familiei de a nu fi eu acasă.”

Mirela Ganea, soția lui Octav: „Au fost niște ani foarte grei, îmi aduc aminte de protestele din 2012, când….nu pot… Aveai frici legate de... Da, îmi era frică pentru el. Îmi aduc aminte de o seară, când a venit acasă și când a intrat pe ușă, evident am vrut să mă duc să îl iau în brațe și mi-a spus să nu-l ating pentru că fuseseră folosite gaze lacrimogene și nu m-am putut abține și l-am sărutat pe obraz, nu știu ce a simțit el. Și după, au urmat protestele din 10 august când nu a fost deloc ușor. Ăsta este el, îi place, asta respiră, este viu pe interior și mie asta îmi place. Mi-a plăcut întotdeauna că trăiește, că este pasionat de ceea ce face.”

Cu sprijinul familiei, talentat și tenace, Octav Ganea a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de fotografie din România.

Adrian Mihalţianu, director editorial Pressone: „Octav? În top, sus. Unu, pentru că știe să fie un foarte bun fotograf de teren, ceea ce, în sine, e o bază rară. Este un foarte bun antreprenor pentru că a reușit să-și țină un business pe picioare și știe să interacționeze cu oamenii, cu clienții. Pentru că iarăși, este un skill pe care mulți nu-l au.”

Astăzi, duce adevărate bătălii pentru ca munca fotoreporterului să fie respectată.

Octav Ganea: „Bunul pe care îl produce orice fotograf, indiferent dacă sunt eu sau altul este unul care călătorește în online și aproape nestingherit ajunge să fie furat. Ceea ce încerc eu este să responsabilizez redacțiile din țară să nu mai fure pentru că scad ei ca valoare și vor scădea și piața de fotografie care, într-un final, va dăuna tuturor. Imaginea și orice produs intelectual are un drept în spatele lui care trebuie dat celui care a creat-o. Dreptul de autor în România este privit ca o chestie secundară, cine descarcă o imagine de pe internet zice că o are pe hard, o am și pot să o folosesc. Ăsta e mentalul cu care eu mă lupt acum, obișnuind redacții, unele mari, altele mai mici de prin țară ca ceea ce apare pe net, pe Google Images nu e dreptul tău să fie publicat.”

Adrian Mihalţianu, director editorial Pressone: „A crezut foarte puternic în el. Noi am zis „Mă, tu vrei să vinzi poze în Romania, tu crezi că o să-ți plătească cineva fotografiile în România. A crezut în visul ăsta și, uite, a reușit să-l crească în atâția ani de muncă, uneori bătând cu pumnul în masă și a ajuns, poate, principala sursă de fotografii de calitate din România. N-am idee de unde-și ia energia. Tot ce știu este că atunci când am nevoie de o fotografie bună, prima sursă pe care o caut este site-ul lui.”

Adel Al-Haddad, fotoreporter: „Talentul e evident că nu-i lipsește. Talentul e cultivat prin exercițiu și prin efort.”

Alex Bucșă, fotoreporter: „Nu e doar fotograf. Octav menține agenția asta, o crește și ne formează și pe noi.”

George Călin, fotoreporter: „E încăpățânat, e orgolios. Cred că încăpățânarea este o armă cu două tăișuri la el, pe de-o parte îl face antipatic celor care nu-l cunosc, dar încăpățânarea îl face să împingă înainte lucrurile.”

Octav Ganea este cronicarul zilelor noastre prin imagini. Omul care a reușit să construiască o echipă și un brand prin fotografii spectaculoase care rămân mult timp în memoria spectatorilor. Și-a asumat să comunice corect și rapid realitatea și știe foarte bine că lupta lui este zilnică și de durată.