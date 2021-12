Maia Morgenstern: În România, pot sa fiu cine sunt: evreică, româncă, actriță, om. Te iubesc, Măria ta, ca sarea în bucate

Agerpres

Actrița Maia Morgenstern a transmis un mesaj special, de Ziua Națională a României.

“Bună dimineața, România! La mulți ani, România! Te iubesc? Dacă te iubesc, întrebi? Știu și eu?!? Respect în fiecare zi legile tale. În fiecare noapte visez în limba română. Că m-a pus TATA să învăț la perfecție, să nu care cumva să fac vreo greșeală! În fiecare zi, râd cu prietenii mei aici, în România. Să știi că mai strivesc și cate-o sudalmă apăsat, pe românește, așa. În România am învățat primele cântece și poezii. Aici am ars prima plăcintă și am făcut prima mămăliguță. Cu cocoloașe”, și-a început actrița mesajul postat pe Facebook.

Maia Morgenstern a mai spus că România este țara în care și-a născut copiii și și-a înmormântat părinții și țara în care poate să fie ce vrea: “evreică, româncă, actriță,...om”.

“În România mi-am născut copiii și mi-am petrecut părinții. Am spus bancuri și am plâns. De jale și de neputință. M-am îmbrâncit și m-am iubit. Am înjurat și-am sărutat. Am pedepsit și am iertat. Și m-am jucat. Mai joc. În România . În România pot să îmi exprim identitatea, pot sa fiu cine sunt: evreică, româncă, actriță,...om. Dacă te iubesc?! Te iubesc, Măria ta, ca sarea în bucate. La mulți ani, România!”, a încheiat actrița mesajul