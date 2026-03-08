Și se întâmplă de ani de zile. Au făcut controale la fața locului dar n-au constatat nimic în neregulă. Între timp, locuitorii orașului nu mai au voie să se atingă de apa de la robinet, pentru că au fost descoperite în apă bacterii periculoase.

Bogdan David este director Apele Române Argeș. L-am întrebat dacă știe unde își deversează orașul regal dejecțiile. Și a început demonstrația despre cum își fac funcționarii statului român treaba.

Domnul Punga este șef inspecție. Îl așteptăm. În cele din urmă, inspectorul ajunge cu documente.

Dan Punga, șef inspecție Apele Române Argeș: Controlul e făcut în 2024. Anul trecut nu s-a făcut că deja era problema cu tractarea și cu asta, vorbim de evacuări. De canalizare… Nu au fost constate neconformități. Deci varsă ei în acel afluent. În 2025 trebuia să fie (controlul) pe sfârșit de an și erau probleme cu tratarea și așa și n-am mai ajuns să facem control pe stația de epurare.

Domnul de la inspecție pleacă și vine doamna de la monitorizare. Monitorizarea are alte informații.

Corespondent: „Au depășiri?”

Angajat Apele Române: „Da. Au pe detergenți în special.”

Mai marele apelor din Argeș trage concluzia. Ar putea să facă mai mult, dar n-are oameni. În clădire sunt 150 de angajați. M-am întors la stația de epurare pentru a găsi locul de deversare.

Alex Dima: Aici se deversează stația de epurare din Curtea de Argeș. E o baltă destul de bine mascată de boscheți… am căutat ceva până am dat de ea. Și de aici curge și se varsă în Argeș. Și cam așa arată mizeria de aici, e plin de șervețele, poluare și bătaie de joc. Și miroase îngrozitor, și dacă dai mai la fund uite ce iese, aici este gura de canal, pe aici iese, destul de adâncă.

Din balta adâncă, șuvoiul curge câteva sute de metri. Trece pe sub autostradă și se varsă în cele din urmă în râul Argeș. L-am sunat pe directorul Apelor Române Argeș și i-am arătat ce se întâmplă aici.

Directorul Apelor Române Argeș: Uitați ce e aici, eu nu pot să spun ce face inspecția și nu m-am băgat niciodată asupra controalelor.

I-am transmis locația. Și am așteptat. Inspectorii au ajuns în zonă dar așteptau la rândul lor în curtea stației de epurare, bine păzită de angajați.

Ne-am deplasat la fața locului. În echipa de control sunt 4 oameni, fiecare cu atribuții diferite. Inspecție, monitorizare, recoltare probe, șofer. Plus reprezentanții stației de epurare, în calitate de martori. Și din nou… demonstrație.

Din echipă face parte și șeful inspecției, Dan Punga, care știe prea bine ce se întâmplă aici. Pentru acești oameni, mizeria din acest loc a ajuns normalitate.

Se iau probe. Se notează. Conform procedurii, o probă trebuie luată din amonte. După ce se hotărăsc în ce parte e amontele, întreaga adunare pornește prin noroi vizibil nemulțumită. Se iau probe din amonte. O probă trebuie luată și din aval. Și nou aceeași discuție.

Se pun din nou în mișcare, bodogănind că au fost trimiși pe teren neechipați. De câteva săptămâni, Curtea de Argeș e în stare de alertă. Mai multe bacterii periculoase au invadat instalațiile de apă. Revenim ceva mai târziu în zonă. Acum, ne mutăm în sudul țării.