Autoritățile suspectează că bacteriile provin din apa uzată deversată de pensiunile și restaurantele aflate în amonte.

Polițiștii și comisarii Gărzii de Mediu au făcut o serie de controale, după ce bacteria care provoacă intoxicații alimentare a fost depistată în rețeaua publică de alimentare cu apă din Curtea de Argeș și satele apropiate.

La investigațiile făcute la mai multe pensiuni, hoteluri și restaurante s-a descoperit că fosele septice nu erau etanșe, ori că administratorii nu mai apelaseră de câțiva ani la servicii de vidanjare. În alte cazuri, cantitatea de apă consumată era mult mai mare decât cea raportată ca vidanjată.

Inspectorii au dat amenzi în valoare totală de 18.000 de lei. Poliția a deschis 4 dosare penale pentru deversarea dejecțiilor în natură, deversare care pune în pericol sănătatea oamenilor din județul Argeș.

De trei luni, oamenii din localitățile afectate nu pot folosi apa de la robinete decât pentru toalete, nicidecum pentru băut, gătit sau spălat. Circa 50.000 de oameni au de suferit.

Localnicii iau cu bidoanele apă de la izvoarele din zonă sau de la cisternele ori rezervoarele amplasate de primărie în mai multe locuri. Direcția de Sănătate Publică spune că va continua să facă analize la apa din rețea și va anunța când aceasta devine potabilă.