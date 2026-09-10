Dar în multe primării digitalizarea este o glumă.

Mulți edili nu știu să folosească un calculator. Prin urmare nu au acces la informații și finanțări și țin comunități întregi în sărăcie.

Urmează un nou episod din campania „Statul degeaba". Duminică începe un nou sezon „România, te iubesc” și vom discuta pe larg acest subiect.

Alex Dima: ”Leleasca. Primăria ne urează Bun venit. În localitatea sunt 1100 și ceva de oameni. Primăria funcționează în căminul cultural”.

Cel mai important obiectiv din comună e vopsit roşu aprins. Sediul primărie a ars acum mulţi ani şi toată suflarea s-a mutat aici, unde improvizaţia e la acasă.

Prin acoperiş plouă. Vasilică Selescu e viceprimar şi ne face un tur de prezentare. La loc de cinste, cabinele de vot.

Ringul de dans a fost lăsat liber iar angajaţii au fost înghesuiţi prin camerele în care pe vremuri se schimbau artiştii. Domnul se ocupa de registrul agricol, în biroul alăturat, starea civilă. Naşteri nu sunt, căsătorii nu se mai fac. Aşa că jobul de la starea civilă consta în înscrierea deceselor în registrul electronic. Cam 30 pe an. Treaba deloc uşoară.

”E o nebunie. Iar să ai fericirea să nu meargă aplicația, că se mai întâmplă. Stă un om ca să eliberezi un act de deces şi 2 ore…ca s ai eliberezi de aici”.

Pe scenă, s-au amplasat doua gherete din termopan în care trebăluiesc 3 angajaţi. În total, primăria are 11 angajaţi. Viceprimarul a fost şi primar două mandate. Din taxe şi impozite, primăria încasează 5 sute de mii de lei pe an dar plăteşte angajaţii cu 700 de mii de lei. Ca să funcţioneze are nevoie de 4,7 milioane de lei. Îi plăteşte guvernul. Într-un posibil scenariu de comasare, din 104 comune, în Olt ar rămân

Cosette Chichirau iniţiator aplicaţie Reforma Administrativă: ”Ar supraviețui undeva la 48 de uat-uri. Deci ar dispărea 64 de comune, iar economia ar putea fi aproape 400 de milioane de lei. Cheltuieli de funcționare”.

Vasilică Selescu Viceprimar Leleasca: ”Există vreun loc în localitate în momentul ăsta în care se lucrează pe un proiect? Momentan nu”.

Anul trecut s-au făcut ceva şanţuri. Cu bani de la guvern. Constructorul a dat bir cu fugiţii şi n-a mai terminat lucrarea. Apa intră acum în gospodăriile oamenilor. Pe primarul comunei l-am găsit pe o stradă. E în concediu.

Constantin Enache primar Leleasca: ”Eu nu sunt mulțumit. Deci eu vă spun sincer, nu sunt mulțumit, deci nu sunt mulțumit. Eu fac ce fac să fac treabă, să facem ceva, să schimbăm fața comunei, dar e foarte greu. Întâmpin foarte multe lucruri să le poți rezolva”.

Leleasca s-ar putea uni cu Topana, care are 750 de locuitori. Între cele două primarii e o distanţă de nici 5 kilometri. Gheorghe Barbu e primar la al optulea mandat.

L-am găsit străduindu-se să deschidă laptopul. Doamna e contabil. În instituţie sunt 10 angajaţi.

Gheorghe Barbu Primar Topana: ”Ă registru agricol, asistenta socială, impozite și taxe 2….”

La parter, secretara îl învaţa pe acest tânăr cum să introducă date în sistem. Doamna răspunde de asistenţă socială. Doar 387 de mii de lei încasează primăria pe an de la cetăţeni.

Ca să funcţioneze, instituţia consuma 2 milioane 9 sute de mii de lei. Bani din bugetul statului.

Alex Dima: ”Fără ajutor de la Consiliul Județean de la bugetul statului ați rezista? Nu?”

Gheorghe Barbu Primar Topana: NU.

Alex Dima: ”Cum vedeți povestea asta cu comasarea?”

Gheorghe Barbu Primar Topana: ”Nu știu dacă ar fi o idee prea bună”.

Media de vârstă în sat e de peste 70 de ani. La fiecare colţ de stradă sunt cruci în amintirea celor care s-au stins. În cele opt mandate ale primarului Barbu, populaţia s-a înjumătăţit. Edilul se lăuda acum că pune canal în sat. Ne-am dus să vedem lucrarea.

În şantier nu e nimeni. Muncitorii au plecat pentru că era noroi şi nu se ştie când vor reveni. La 5 km distanţă este comună Făgeţelu cu o mie de cetăţeni. Stelian Stoicescu e primar.

Locul e rupt de lume. La fel şi angajaţii primăriei. Am încercat să-l filmăm pe primar la treabă.

După câteva încercări, renunţa şi se pune pe gânduri. În instituţie sunt 9 angajaţi. Casierul tocmai s-a întors de la încasat taxe din sat. Într-un an primăria reuşeşte să strângă 880 de mii de lei. Ca să fucntioneze are nevoie de 3 milioane 7 sute de mii de lei.

Fără ajutor de la stat, primăria s-ar închide. Pentru că în localitate sunt puţini cetăţeni, Făgeţelu, ca şi comunele din jur, nu s-a încadrat la finanţări europene. Şi acest scenariu se repetă în aproape toate cele 104 comune din judeţul Olt. Bani mulţi consumaţi din bugetul statului, oameni depăşiţi de situaţie şi vremuri, sărăcie lucie.