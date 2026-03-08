România are 8,9 miliarde de euro de la UE pentru canalizare, dar cinci milioane de români nu au apă în gospodării

„Nesimțire până la ultima picătură”. Miliarde de euro am avut și avem la dispoziție pentru a rezolva problema canalizării, pentru care suntem în infrigement.

La fel pentru a bea apă curată. Dar, din nou, cu o incompetență criminală multe autorități locale n-au mișcat un deget. Iar oamenii suferă, mediul este poluat de stațiile de epurare care nu fucntionează. Grav este faptul că despre toate aceste realități se știe dar mare lucru nu se întâmplă. Barajul Vidraru a fost golit la finalul anului trecut pentru retehnologizare. De aici se alimentează cu apă localitățile din aval. Autoritățile au promis atunci că nu vor fi probleme. Dar n-au spus adevărul. Peste 40.000 de oameni din Curtea de Argeș și din localitățile din jur nu au apă potabilă de mai bine de trei luni. Apa care ajunge prin rețea în casele lor este bună doar pentru a curăța toaletele, susține DSP. Autoritățile locale sunt relaxate. Constantin Panturescu e primar la al treilea mandat. Georgian Petec e singurul inginer specialist în ape din zonă. În birou, primarul are în trei sticle pregătite probe pentru a demonstra că în Curtea de Argeș lucrurile nu stau chiar atât de rău pe cât crede lumea. Citește și Comunele din Giurgiu care au apă potabilă doar în acte. Pe țeavă vin gaze toxice și apă sulfuroasă. Pagubele sunt uriașe Săptămâni la rând, apa a avut turbiditate mare, adică a fost cu nămol, de neconsumat. Întâmplător sau nu, în ziua în care am filmat, 16 ianuarie, a fost o zi cu apă curată. În zilele următoare, turbiditatea a crescut din nou și așa a rămas. Pentru a ne convinge că la Curtea de Argeș nu se întâmplă nimic periculos, primarul ia un pahar și face o demontrație.

Apă bună doar pentru toaletă în Curtea de Argeș Silvia Ionescu este medic în compartimentul de evaluare a factorilor de risc în DSP Argeș. Reporter: „Ce pot face cu apa?” Silvia Ionescu, medic: „O pot folosi la vasul de toaletă”. Reporter: „În această turbiditate sunt elemente care pot afecta sănătatea?” Silvia Ionescu: „O turbiditate crescută ne duce cu gândul la existența unor elemente care n-ar trebui să fie acolo. Cum ar fi de exemplu niște bacterii”. Edilul insistă și afirmă că nu sunt probleme. Constantin Panțurescu: „O să vedem acum după ultimele buletine, alea au fost făcute tot la presiune tot la DSP. A ieșit ca să se spele pe cap nu e bună și cu asta bast. Nu știu ce poate să aibe dacă m am spălat pe mâini cu asta”. Pe rețelele sociale de luni bune, cetățenii tot postează realitatea din teren. Primarul nu-i crede. Mai marele orașului ascultă muzică de dragoste și e relaxat. În zonă sunt două izvoare de unde lumea poate lua apă. Când am ajuns la sursa de apă, edilul n-a vrut să ia contact cu cetățenii care stau la coadă pentru a-și umple bidoanele. Apa iese dintr-o țeavă pe malul unui râu plin de gunoaie. Pe gardul de lângă țeavă e trecută o rugăciune și mesajul că apa e potabilă. Localnic: „Mai acum câteva luni scria acolo apă nepotabilă…scria că e nepotabilă…și acum cu situația asta a devenit potabilă”. Reporter: „Când scria că e nepotabilă?” Localnic: „Acum 2-3 luni”.

Lipsa investițiilor, una din cauzele problemei Apa care pleacă din barajul Vidraru e murdară. Ajunge în bazinele de decantare din stația de tratare Cerbureni în care nu s-a mai investit de mai bine de 50 de ani. Nu fac față valului de apă cu nămol. După ce apa e învârtită în bazinele exterioare, următoarea treaptă de curățare se întâmplă în bazine pline de mizerie, cu jgheaburi ruginite. Primarul spune că totul se curăță și întreține periodic. Și inginerul în ape susține aceeași poveste. Primarul iese în hol, cu microfonul pornit și îi ceartă pe angajați nu pentru dezastrul, ci pentru că n-au luat măsuri să nu se vadă. Constantin Panțurescu: „Ba eu ți-am mai zis ție că bazinele astea din stânga nu pot sta cu apă...să nu se mai vadă cuvele alea care nici n am fost în stare să le dăm cu o vopsea? E nivelul vaselor comunicante. Le-am zis să țină bazinele alea pline (...) să le fi vopsit și ei cu o culoare”. Din bazine, apa coboară în subsol unde este tratată cu sulfat de amoniu și var pentru a distruge bacteriile. Instalațiile din subsol, prin care trece apa sunt din 1973. La fel și echipamentele în care se întâmplă tratarea. Stația și rețeau de apă sunt în admnistrarea Aquaterm, o firmă care se află în subordinea primăriei. Acum mai bine de un an, firma atrăgea atenția primăriei despre dezastrul de aici, că stația este în pericol să se dărâme. Constantin Panțurescu: „Tocmai pentru asta am început o investiție pentru a remoderniza această stație nu pentru a face alta”. Reporter: „Și în ce stadiu sunteți?” Constantin Panțurescu: „La început”. Reporter: „Adică se lucrează?” Constantin Panțurescu: „Se lucrează de 5 ani pe modernizarea ei”. Reporter: „De 5 ani sunteți în zona de început? Ați zis la început”. Constantin Panțurescu: „Nu știu pe ce plajă să mă duc ca să vă spun cât am făcut din ea sau ce bani îmi trebuie…numai pentru modernizare am nevoie de 4 milioane de euro”. Reporter: „Până acum de ce nu s-a făcut?” Constantin Panțurescu: „Fonduri europene ..nu au fost. Nu au fost”. Reporter: „Nu au fost bani pentru așa ceva?” Constantin Panțurescu: „Nu”.

România, în vizorul UE din cauza lipsei canalizărilor Bani sunt. România a pierdut sume uriașe în ciclul financiar 2014-2020 pentru că primarii nu i-au accesat. Și riscăm să pierdem în continuare pentru că autoritățile nu sunt în stare să acceseze. Așa că stăm prost în toată țara. Aproape cinci milioane români nu au apă în gospodării. În Buzău, de exemplu, județ condus de Marcel Ciolacu, fost premier al României, din 487 de localități doar 62 sunt racordate la canalizare și în peste o sută de localități, apa nu este potabilă. În Teleorman, din 92 de comune doar 27 au canalizare. Am arătat acesta situație în repetate rânduri în speranța că autoritățile vor înțelege că trebuie să își facă datoria. N-au priceput nimic. România este în infrigement pentru că nu are canalizare și riscăm amenzi uriașe. Asta în condițiile în care avem bani la dispoziție. Dragoș Pîslaru, ministrul al Investițiilor și Proiectelor Europene: „Noi avem alocată o finanțare acum de 8,9 miliarde de euro pentru apă”. Și dacă tot am adus vorba de canalizare, la Curtea de Argeș au ajuns bani din fonduri europene pentru stația de epurare. Și dacă tot am adus vorba de canalizare, la Curtea de Argeș au ajuns bani din fonduri europene pentru stația de epurare. Constantin Panțurescu: „Stația de epurare. Am prins-o prin programul PNDL. Am început lucrările în 2022”. În 2022 primarul Panțurescu se lăuda cu această investiție. În câteva luni, stația era în picioare. Doar că lucrarea a început să bată pasul pe loc. În șantier nu e nimeni. Reporter: „Există și un panou cu informare șantier în lucru..stație de tratare..data începerii construcției 1 aprilie 2022. Data finalizării construcției în aceeași zi de 1 aprilie. Și cineva a pus cu pixul aici un 3... 2023. Ar fi trebuit să dureze 12 luni…o glumă de 1 aprilei”. Așa că orașul își face treaba cu stația veche de epurare care deversează dejecțiile în râul Argeș.

