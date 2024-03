Revoltător. Cum ”se lua șpagă” la un spital din București: ”5 la sută la facturile plătite dacă le plăteau mai repede”

E o frântură din imaginea pe care o întâlnești în spitalele administrate de Primăria Capitalei.

Revoltător este faptul că cei care ar fi trebuit să rezolve problemele cereau șpăgi de la firmele de construcții și echipamente și țineau lucrările blocate până își primeau banii.

Spitalul Cantacuzino este așezat în inima capitalei. În fiecare an, peste 30.000 de pacienți ajung aici.

La etajul doi, de câțiva ani, secțiile de terapie intensivă și post-operator, plus o sală de operații, sunt distruse și abandonate. O dovadă despre cât preț pun funcționarii statului care răspund de acest loc pe sănătatea și viețile oamenilor.

Spitalul Cantacuzino este în subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București - ASSMB, pe scurt, aflată la rândul ei în subordinea Primăriei Capitalei. În 2021 s-a hotărât reabilitarea acestui spațiu. Au venit muncitorii, au dărâmat tot și au plecat. Nici măcar nu au luat molozul... au rămas tone, basculante întregi de gunoi aici.

Aici a lucrat Compania de Consolidări, aflată și ea în subordinea Primăriei Capitalei. Face parte din lungul șir de companii înființate de fostul primar Gabriela Firea.

Cristina Pandelaș, director economic ASSMB: ”Compania Consolidări, o companie înființată, știm și noi de cine, care pot să spun că ne-a fost forțat să o colaborăm, să cooperăm...”

Actualul primar, Nicușor Dan, se tot luptă de când a venit pe funcție să desființeze companiile înființate de fostul primar. Încă n-a reușit. O nebunie care nu se mai termină. Directorul general și directorul economic din ASSMB încearcă să înțeleagă cât a plătit instituția pentru lucrarea din Cantacuzino.

Iulian Brezean, managerul Spitalului Cantacuzino: ”Terapie intensivă. Și post-operator. Aici sunt aduși bolnavii cu probleme mari... faptul acesta ne afectează... și trebuie să îi ducem pe toți în terapia de jos, care are opt paturi. Și aici erau 8 paturi.”

Un milion patru sute de mii de lei a costat proiectarea, care nu a ținut însă cont de structura clădirii, care datează din 1958. Muncitorii s-au speriat când au dat de tavanele din stuf și lemn și au realizat că e pus în pericol tot spitalul. Meșterii au abandonat lucrarea și au plecat fără să se uite în urmă. Și-au lăsat echipamentele și hainele în șantier. Au fost însă plătiți regeste.

Procesele verbale și facturile mult umflate sunt semnate de angajații ASSMB.

Cristina Pandelaș, director economic ASSMB: ”Pe aceste facturi, anumite persoane sunt responsabile... și nu știți cine? Asta vom face. În momentul de față nu știu, dar eu sunt un cercetaș destul de prompt și eficient și am să fac cercetare în sensul acesta, pentru că pentru mine e frustrant să aflu după atâția ani de zile că un bloc operator e plin de cărămizi. Aici nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat, de aceea nu am să dorm noaptea până nu am să dau de capăt acestei situații, până nu am să aflu ce s-a întâmplat aici. Cine ce a semnat...”

O săptămână mai târziu, directorul s-a mai liniștit.

Cristina Pandelaș, director economic ASSMB: ”Așa, pe vorbe, e foarte ușor de vorbit... e mai greu când ajungem la fapte. Pai de ce? Pai și constructorii își iau niște angajamente...”

Compania de Consolidări este în insolvență. Am arătat la "România, te iubesc" de-a lungul anilor cum a lucrat prost și pe bani mulți în mai multe locuri din Capitală. A cerut 2 milioane de lei pentru pereți dărâmați. Directorul economic din ASSMB susține că încă nu s-au plătit. În cele 19 milioane de lei plătite intră și amenajarea unei stații de sterilizare și 3 săli de operație refăcute. Teoretic, la standarde. Practic, însă…

Iulian Brezean, managerul Spitalului Cantacuzino: ”Fără o clădire nouă care să corespundă standardelor actuale, e numai o cârpeală, bani care se cheltuiesc și care, din punct de vedere tehnic, nu permit realizarea condițiilor la standarde.”

Revenim în ASSMB. Instituția a fost înființată în 2008 și a preluat de la Ministerul Sănătății în administrare 19 spitale din Capitală: Colțea, Colentina, Malaxa, Obregia și multe altele, în care ajung în fiecare an aproape un milion de oameni în căutarea leacului. În aceste spitale, listele cu probleme sunt interminabile. Lipsesc dotările, mai toate clădirile sunt cu risc seismic și ar trebui evacuate, multe spitale n-au nici măcar cadastru, probleme pe care ASSMB, care are 250 de angajați, ar trebui să le rezolve.

Conducerile care s-au tot succedat și mai toate angajările de aici sunt făcute pe criterii politice, o instituție care are la dispoziție un buget enorm. Bugetul anului trecut a fost de aproape 700 de milioane de lei.

Cristian Pluta, "nemuritorul" așa cum i se spune în ASSMB. L-am întâlnit prima dată acum 8 ani, în Spitalul Gomoiu. Înjura, supărat că l-am deranjat. Pe atunci, lucrările în Gomoiu erau întrerupte de mai bine de un an, iar Pluta se certa cu constructorul.

Pluta s-a tot perindat de pe un scaun pe altul la conducerea ASSMB. A fost director de investiții, director adjunct și director general și "nu pierdea nicio ocazie care se ivea și din care putea să obțină sume de bani cu titlu de mită", se arată într-un raport al DNA.

Oana Sivache, director ASSMB: ”Concret, lua șpagă. 5 la sută la facturile plătite dacă le plăteau mai repede de 60 de zile și alte comisioane la licitații. Aranja caietele de sarcini înainte. Lucrurile astea sunt de ani de zile. Astea s-au făcut an de an și, ca dovadă, avem aceste situații de acum.”

Pluta participă cu mândrie la simpozioane despre combaterea corupției din sistemul medical. În primăvara anului trecut, i-a dat Oanei Sivache, care pe atunci era director adjunct, șpagă pentru a semna anumite contracte.

SOana Sivache, director ASSMB: ”Mită. Cel mai puțin 10.000 de euro. Și cel mai mult? 200.000 de euro. La ce? La echipamente medicale. Pentru a le da cu dedicație anumitor furnizori... A venit cu 10.000 de euro în mai multe tranșe...”

Sivache s-a dus și l-a pârât pe Pluta la DNA, care a intrat pe fir, l-a urmărit și a descoperit o adevărată rețea infracțională. Din interceptări reiese că fostul director avea o atitudine de-a dreptul cinică.

Oana Sivache, director ASSMB: ”A încercat treptat, treptat să fie amabil și să mă atragă în chestia asta și să mă facă să înțeleg că și eu am copii și că noi nu venim aici să muncim degeaba, că oricum, dacă furi de la stat, nu e ca și când ai dat în cap.”

În repetate rânduri, în interceptări, apare această situație în care fostul director precizează că nu muncește degeaba. În vara anului trecut, Sivache a făcut schimb de scaune cu Pluta. Ea a ajuns director general, Pluta director adjunct.

Șpăgile au continuat să vină, la fel și interceptările anchetatorilor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 03-03-2024 18:27