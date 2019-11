Poveștile Iulianei și Alexandrei, obligate să se prostitueze de la 15 ani, în Italia

OAMENI DE VÂNZARE II. Tragedia de la Caracal, din această vară, a lăsat în urmă mai multe întrebări și a atras atenția asupra unei mari probleme a României: traficul de persoane, dispariția copilelor de 17-18 ani din țara noastră.

Direcția pentru Combaterea Criminalității Organizate a anunțat la acel moment că în primul semestru al lui 2019 au fost întocmite 18 rechizitorii, cu 78 de inculpați acuzați de trafic de minori.

Victimele protejate de statul italian vorbesc despre metode bine gândite de manipulare și constrângere emoțională, cu care copilele sunt ademenite, păcălite să părăsească România fără să spună părinților.

“Iuliana” și “Alexandra” sunt două victime ale traficului de persoane care acum se află în programe de protecție a victimelor, din Italia. Nu se cunosc, una este la Roma, cealaltă la Milano și le-am spus așa pentru a le proteja identitatea. Ambele sunt acum majore, dar pe amândouă le leagă ceva - au fost exploatate de la o vârstă fragedă, duse în Italia pe când aveau doar 14-15 ani pentru a face bani pentru protectorii lor.

“Iuliana” venea dintr-o familie extrem de săracă, iar concubinul ei, care era rrom, tocmai plătise o datorie a părinților, de 5.000 de euro, așa că i-a spus fetei că trebuie să plece împreună să își facă un trai mai bun în Peninsulă.

“Iuliana” (identitate protejată): "M-am simțit ca un obiect vândut. Am stat 5 luni de zile aici, am stat sub pod. Știam că vin în Italia la cerșit."

Doar că, odată ajunsă în Italia și dusă într-o tabără de rromi de la periferie, cel care pusese stăpânire asupra ei i-a spus că trebuie să treacă la următorul nivel, pentru că nu face suficient din cerșit.

"Iuliana" (identitate protejată): "Când vedea că nu ajung acasă pe zi cu 150, 200, 300 de euro, atunci săreau toți pe mine cu gura și cu bătaia. Nu erau mulțumiți de acești bani. Mi s-a propus de la tatăl lui și soțul să mă duc să fac prostituție pentru bani. Când am auzit, am refuzat și atunci au început cu bătaia. Nu mă bătea numai soțul, mă bătea tatăl lui și bunica lui. Odată ce ajungi aici nu îți cere dacă vrei să faci sau nu, sare direct la pumni, bătaie, ca să te facă, de frică, să o faci!"

Individul avea planuri mari, susține “Iuliana”, după ce a văzut că prostituția e foarte profitabilă și rețeaua lui se poate extinde în Italia.

"Iuliana" (identitate protejată): "Am auzit că avea fete în România. Vorbea cu ele pe telefon să le aducă și în Italia. Le prindea pe post de iubită, ca să vină să muncească, să își facă un viitor, că dacă vrei iubirea mea să ne facem o casă, să ne facem o familie, trebuie să fim aici amândoi și să muncim. Și vorbea cu mai multe fete, diverse, și la toate le spunea aceeași chestie. Nu spunea că stă în barăci, punea poze pe Facebook că stă la casă mare, că avea apartament, că avea mașină, se dădea altcineva, ca să le prostească pe fete. Și fetele normal că îl credeau."

Așa începe racolarea în România.

Polițist BCCO Iași: "Din păcate, minorele sunt mai facil de recrutat, mai ales cele care provin din instituții, din centre de plasament, pentru că ele prin statutul lor de minore sunt vulnerabile!"

Li se expun numai avantajele pecuniare din prostituție și că vor lucra doar de câteva ori, cât să își strângă niște bănuți. Ademenite de câștiguri și așa zisa salvare din sărăcia de acasă, nu concep niciun moment ce se va întâmpla, dacă vor dori să se oprească, sau ce vor face dacă cei ce le-au promis marea cu sarea nu le mai dau niciun bănuț.

Polițist BCCO Iași: “Minorele care deja au ajuns să fie exploatate în România, în momentul în care devin majore, dacă încă se află în stadiul de exploatare, sunt în risc de a fi transportate în afară și exploatate în țările pe care le știm, în Uniunea Europeană în special. Muncesc non-stop, de luni până duminică, 24 din 24. Nu există zile libere, există câteva ore de dormit, pe noapte."

E suficient să monitorizezi o fată care face trotuarul într-un oraș mare, ca să observi că poate avea și câte 3-4 clienți într-o oră.

“Iuliana” și-a denunțat exploatatorul după ani de zile. A fost arestat și a primit în Italia doar 4 ani și jumătate de închisoare, fiind la prima infracțiune.

Condamnat a fost și cel care a exploatat-o pe “Alexandra”. Am găsit-o într-un apartament din Milano, pus la dispoziție de o asociație de protecția a victimelor, unde locuiește împreună cu o altă tânără salvată din mâinile unor proxeneți, alături de care are curajul să își spună povestea.

Dezvăluie că a ieșit din țară pe când avea 15 ani, convinsă de un interlop de 50 de ani, despre care nu știa că e căsătorit și are și copii, dar care a vrăjit-o cu o mașină scumpă și cu seri petrecute la restaurante de manele de prin București. I s-a părut firesc să o scoată din țară, deși era minoră, fără că părinții ei să știe ceva, folosind la frontieră actul de identitate al altei fete mai mari.

A convins-o să se prostitueze pentru el, după multe reprize de bătaie și după ce s-au cazat într-o tabără clandestină, cu rulote și containere.

“Alexandra” (identitate protejată): "Și mi-a zis faci asta sau bătaie. Și am zis fac asta. Obligatoriu, pentru că bătaia nu era un pumn-doi, era cu fierul sau cu orice apuca la mână."

Pe când stătea pe străzi, în așteptarea clienților, ar fi vrut să spună poliției italiene că e ținută acolo împotriva voinței ei, dar un amănunt important a făcut-o să se teamă să facă asta.

“Alexandra” (identitate protejată): “Majoritatea veneau să le întrebe pe fete și se uitau la noi și râdeau. Polițiștii erau și clienți, nu era o problemă! ! Erau ca și prietenii noștri, nu ziceau vă luăm, vă ajutăm, nimic... Ar fi fost mai bine dacă la 17 ani mă duceau la Chestură, de multe ori îmi doream, dar dacă vedeam că am doar 100 de euro în buzunar și vedeam și vine ora să ajung acasă, mi-era frică să mă duc și mă rugam la Dumnezeu să nu se ia de mine!"

Iar când părinții au intrat la bănuieli, individul i-a permis să revină în țară. Avea 17 ani și a fost adusă cu mașina de o persoană de încredere a traficantului. Povestește că de data asta fără buletinul altcuiva, ci cu șpagă plătită de cel ce o însoțea.

“Alexandra” (identitate protejată): "El a găsit o persoană care făcea transport România-Italia. A vorbit cu băiatul asta, s-au pus de acord să mă ducă pentru o sumă care nu valora nimic. Două laptopuri și 300 de euro. Când m-am întors după doi ani și ceva de zile, m-a oprit în Vamă și m-a întrebat când ai trecut? Data trecută… și numele la persoana care m-a trecut… Am trecut cu 300 de euro…"

În ultimii 2 ani, în Italia au fost identificate prostituate minore provenite din România și care prezentau la controlul de pe stradă documente false. Putea fi un fals banal, pentru că atunci când sunt oprite de poliție, fetele prezintă de multe ori fotocopii sau poze pe telefon cu actul de identitate. E o practică des întâlnită, polițiștii italieni se mulțumesc cu atât, cât timp fetele le declară că nu țin originalul cu ele, să nu fie jefuite.

În țară, procurorii DIICOT declară că nu exclud ca actele falsificate cu care se ajunge peste hotare să fie făcute cu complicitatea unor oameni din instituțiile emitente.

Alexandru Iftodi, procuror DIICOT Iași: "Poți falsifica cel mai eficient cu cineva din sistem, funcționari din sistem."

Cât timp prostituția e un fenomen în creștere în Occident, iar trecerea prin frontieră se poate face ilegal, pe sub nasul poliției, aceste rețele vor continua să racoleze minore pentru piețele din Vest.

Pentru cei mai mulți dintre noi, poate părea ciudat cum de fetele racolate de rețele nu își găsesc scăpare, deși nu sunt izolate, ci sunt în permanent contact cu clienții lor sau chiar cu autoritățile din țările unde sunt duse. Rareori e vorba de fete sechestrate, ținute legate, mai ales că sunt pe stradă, în văzul doritorilor de amor pe bani. Însă, toată ecuația traficantul se bazează pe două elemente esențiale - profilul social și psihologic al victimei sale, și apoi metodele eficiente de constrângere prin care să o poată manipula.

Această tânăra este de 6 ani la Roma și am găsit-o vânzându-se la stradă, la periferia orașului de pe cele șapte coline. Declară că lucrează pe cont propriu, dar a trecut și ea, de-a lungul timpului, prin mâinile unor traficanți.

Victimă: "Merită toți pușcărie! Am denunțat și eu pe unul, aici, pe stradă, am fost și în România, ăla a mai fost denunțat în țară de alte 8 fete!"

Filmată pe ascuns, recunoaște că la început a fost și ea extrem de ușor de manipulat: îl vedea pe primul ei protector, un tip din zona Moldovei, drept cavalerul care a scos-o din sărăcia de acasă ca să o aducă în lumea civilizată de la Roma. A căzut în plasa lui prin metodă lover-boy, adică se îndrăgostise de el, o proteja de lumea pestriță, pe străzile unde ea lucra și trebuia să facă bani pentru amândoi, să le fie bine. A înțeles că a trădat-o când a aflat că a vândut-o mai departe unui alt proxenet, constănțean. Cel ce poza în iubitul ei a permis unui străin să o ia cu el, chiar de pe străzi.

A avut curaj să i se împotrivească și au salvat-o câțiva trecători care au văzut altercația din mașină și au anunțat carabinierii. Dar nu l-a și denunțat, așa că bărbatul și-a găsit, cu siguranță, alte victime.

Polițist BCCOA Iași: "Sunt mascate, nu sunt tranzacții cum ne-am aștepta să fie. Când simt că persoana nu mai reacționează la stimulii lui sau că ar vrea să iasă din faza de exploatare, pot să se înțeleagă între ei și altul să simuleze o relație sentimentală cu tânăra și să preia controlul asupra ei!"

Maximilian Axel Nicoale, director Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane: "S-a constatat o schimbare în modul de operare, de la clasicul trafic de persoane, mascat în proxenetism, lucrurile devin neclare, în favoarea traficantului."

Traficanții știu să aleagă fetele. Nu trebuie să fie cele mai frumoase, cât mai ales să devină cu ușurință dependente de ei. O altă față recunoaște că a fost convinsă să își vândă corpul pe bani, pentru că are o situație grea acasă.

Există însă copile constrânse cu multe bătăi, sunt foarte vulnerabile emoțional și nu își pot închipui că se pot opune traficanților.

“Alexandra” (identitate protejată): "Îmi spunea mereu te bat, te omor… Odată, i-am adus 300 de euro și mi-a spus că el cum crește 7 copii cu chestia asta? Și a început să mă bată! De-abia făcusem 18 ani, eram deja aici. Dacă vorbeam cu familia mea trebuia să stea el lângă mine să vadă dacă spuneam ceva greșit, obligatoriu nu mă bătea atunci să nu audă familia mea, dar după aceea eram bătută."

Lucrător BCCO: „Provin din medii sărace, din familii cu istoric de abuz, unde se consumă alcool. Se trăiește în unele locuri că în Evul Mediu, sunt familii care trăiesc efectiv aproape de Evul Mediu. Adică e mare balanță asta, și tinerele, cateodată, aleg răul cel mai mic. Sau așa consideră…"

Maximilian Axel Nicoale, director Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane: "La mijloacele de constrângere s-a constatat o modificare a comportamentului, încearcă să atragă minorele, din păcate exploatarea minorelor în trafic e facilitată și de atitudinea publicului în zonele de destinație, e mai ușor să plaseze minore…"

Fondatoarea unei asociații care se ocupă cu protecția victimelor din Italia spune că multe dintre tinere nu vorbesc de teama stigmatizării în societatea românească. Tinerele ar trebui să înțeleagă că dacă au plecat pe un drum greșit, nu vor fi blamate când denunță ce li s-a întâmplat.

Michelangela Barba, președinte asociație protecția victimelor: “Fetele sunt victime! Când sunt recunoscute drept victime trebuie ca toată partea sănătoasă a societății să fie de partea lor! Noi le oferim aici ajutor și putem oferi o colaborare, dar pretindem de la societatea română o colaborare maximă! Acea parte sănătoasă a societății românești trebuie să susțină aceste tinere. Ele nu trebuie să simtă că trebuie să le fie rușine, iar oamenii să nu se distanțeze de astfel de situații."

Fenomenul traficului de persoane în continuă expansiune trebuie recunoscut la nivel național, trebuie să devină o problemă de siguranță națională. Trebuie ca autoritățile de la noi să vorbească deschis și apoi să acționeze ferm, nu să ascundă sub preș acest flagel, în stilul caracteristic.

Andreas Elgard, preşedintele Consiliului Tinerilor Instituţionalizaţi: "Cifrele sunt îngrijorătoare. 74% dintre persoanele care au fost găsite în reţele de trafic provin în România. 61% dintre acestea sunt persoane care au fost traficate şi abuzate sexual. Anul trecut, Poliţia Română a înregistrat 2,5 violuri pe zi, însemnând 15.253 de cazuri de abuz."

În timp ce Europol spune că România e raiul proxenetilor care alimentează toată Europa cu fete, la noi în țară autoritățile susțin că traficul de persoane ar fi în scădere.