Povestea bunicii Maria, pusă pe drumuri din cauză că n-are medic în sat: „Am cârmi, da’ n-avem unde”

Maria Gavrilă, o femeie de 79 de ani din localitatea Valea Salciei, este nevoită să meargă la spitalul din Râmnicu Sărat, din cauză că doctorul de familie din sat vine să consulte pacienții o singură zi la două săptămâni.

Jurnalista Paula Herlo a întâlnit-o pe holurile spitalului, unde venise la doctor ca să primească o rețetă compensată.

Paula Herlo: „De ce aţi venit la spital?”

Bătrână: „Să mă fac şi eu bine. Am venit ţeapănă de mijloc cu infecţie urinară. E o boală care nu se putea trata. N-am mai putut să suport şi am venit aşa.”

În zona în care locuiește au existat două centre de permnență, în care medicii de familie făceau de gardă 24 de ore din 24, dar s-au închis. Nu mai sunt doctori. Aşa că presiunea s-a mutat pe spital.

Astfel, bunica Maria a trebuit să ia autobuzul să meargă la spital, din cauză că nu mai suporta durerile.

Maria Gavrilă: „La două saptămâni venea la noi şi dacă se poate să mi-o compenseze. La noi, la comună, vine la două-trei săptămâni.”

A doua zi, s-a externat. Cu o reţetă şi îndemnul să-şi viziteze medicul de familie peste o lună, ca să ia o nouă reţeta compensată.

Paula Herlo : „Cum ştiţi că vine în sat?”

Maria Gavrilă: „Da’ ne vestim, bre. Să zic că joia asta nu ştiu că vine, dar joia viitoare sau a fost joia trecută sau nu mai vine joia asta, vine ailaltă.”

S-a întors în Valea Salciei, satul ei, în casa de lângă pădure din care a plecat când a simţit că nu mai poate.

Maria Gavrilă: „Ameţeam şi nu mai puteam deloc să plec. Nu mai putea şi am plecat.”

Mai demult, în tinereţile ei, doctorul venea mai des. Dar nici atunci nu se ducea, pentru că n-o durea nimic. Era tânără şi în putere. Nu-i spusese nimeni ca nişte controale periodice ar fi putut-o scuti de toate durerile de acum. Era prea săracă ca să-şi permită luxul unei consult sau a unei reţete medicale.

Maria Gavrilă: „Nici bluză n-am avut pe mine. Mi-a dat soacră-mea. A fost greu, cu copchii...”

Tanti Maria e femeia puternică de la ţară care le face pe toate. N-ar fi vrut, dar n-a avut încotro. Ea a ţinut bătătura şi tot ea a crescut copiii. Acum e bătrână şi parcă fiecare zi se aşează ca o nouă greutate peste umerii ei aplecaţi de griji.

Maria Gavrilă: „Mi-e teamă că vine ursul, că a mancat şi oi. A tăbărât și oi. Am noroc că mai am văcuţa aia, mai un lapte, de-astea ce trebuie de iarnă. Acum câte zile or fi. Dumnezeu de sus ştie şi ne poartă de grijă.”

Paula Herlo: „Ce vârstă aveţi?”

Maria Gavrilă: „79 pe 9 noiembrie, dacă...Merg pe 80, dacă... Dumnezeu poate să ştie. De 28 de ani sunt văduvă, mi-a murit românul. Asta-i viața dinaintea lui Dumnezeu, unde să cârmim? Am cârmi, da’ n-avem unde.”

E văduvă de 28 de ani şi are doi băieţi. Unul locuieşte cu ea, celălalt şi-a făcut casă în alt sat. Vine s-o viziteze uneori, dar de cele mai multe ori e singură cu gândurile ei.

Maria Gavrilă: „Nici la sfânta biserică nu m-am mai putut duce de mult, de 4-5 luni. Mă duceam când eram mai sănătoasă. Am o ciudă, aşa, că nu mai pot face trabă. Bătrânețea îi bătrâneţe, boala e boală.”

Când nu vrea să lase lacrimile să curgă, sapă în pământ cu băţul de care îşi sprijină bătrâneţile.

