În culisele filmului de succes, cu Matei Dima. Cum a reușit Bromania să aplice „rețeta Hollywood” pe plaiurile românești

Pentru prima oara în istoria industriei locale de cinema, se produc constant atât filme de diverstiment cu succes la publicul larg, cât și filme de artă premiate la cele mai importante festivaluri ale lumii.

Pentru început îl cunoaștem pe Matei Dima, producătorul TeamBuilding, singurul film românesc din ultimii 30 de ani care a reușit să aducă peste un milion de spectatori în sălile de cinema. Fostul vloger a produs, în ultimii cinci ani, 10 comedii care au adunat încasări de aprope 20 de milioane de dolari.

România este singura piață de cinema din Europa care a depășit nivelurile de dinainte de pandemie. În 2023 s-au vândut 13 milioane de bilete în valoare de peste 60 de milioane de euro. O contribuție semnificativă au avut-o filmele românești de divertisment, gândite pentru publicul larg .

Acestea au lipsit din peisajul industriei locale în ultimele decenii. La Snagov se află platourile de filmare ale unui astfel de film.

Matei Dima și Alexandra Hash se află în spatele unui adevărat fenomen care a revoluționat în ultimii ani industria de cinema din România.

Compania lor a produs sau co-produs șapte din cele mai urmărite 10 filme românești ale utlimilor 30 de ani. Toate șapte au fost facute din 2019 încoace.

Matei vine la rândul său din lumea online-ului, unde este cunoscut drept Bromania. În 2019 a intuit că fanii din lumea virtuală îi vor urmări pe influenceri și în sălile de cinema. Și a construit în jurul lui Selly și a altor vedete de pe YouTube comedia 5Gang, filmul de la care a început totul.

Matei Dima, actor și producător: „Când faci internet înveți să faci conținut cu bani puțini sau deloc. Cred că asta ne-a ajutat foarte mult pe mine și pe colegii mei la început. Pentru că noi încercam să stoarcem mult din foarte puțin. Pentru noi a fost ca și cum ai băga un copil într-un magazin de dulciuri. Acum putem să facem chestii mai mișto, mai cu bani, dar foarte chibzuiți”.

Succesul primului film i-a dat curaj să se apuce, împreună cu Codin Maticiuc, de următorul lung metraj, un film mult mai ambițios.

Matei Dima, actor și producător: „În Miami Bici 1 am băgat toți banii pe care îi aveam salvați din reclamele pe care le făcusem când eram vlogger sau influencer, cum vreți să-i numiți. Strânsesem bani din partea aia și am băgat tot. I-am dat lui Codin, el a venit cu ideea. Am pus tot și a meritat total”.

Andrei Gorzo, cirtic de film: „La Miami Bici 1 deja s-a văzut că avea potențialul unui succes serios”.

Andrei Gorzo este critic de film urmărește industria locală de cinema de 30 de ani.

Andrei Gorzo, cirtic de film: „E un film care a fost distribuit în cinematografe la începutul lui martie 2020 . Pe 21 martie 2020 a venit lockdown-ul. Deci elanul acelui film a fost retazat crud. Dar, în cele trei săptămâni în care și-a jucat șansa în cinematografe, cred că a făcut 450.000 de spectatori. Deci era clar că se coace ceva. După, într-adevăr, după pandemie când s-au redeschis cinematografele, în toamna lui 2022, a venit Teambuilding, care a făcut un milion de bilete în cinematografe. Un succes. Asta mi s-a părut pozitiv, că n-am mai avut de mult ocazia să mă simt parte dintr-un public viu, care reacționează, căruia îi plac într-adevăr chestiile alea, care râde cu filmul. Am zis „what's wrong with this?”. M-am distrat bine la el”.

Între timp, Teambuilding a devenit un produs de export. Au vândut drepturile și scenariul unei companii care a filmat deja varianta în cehă.

Matei Dima, actor și producător: „Acum suntem în discuțîi (n.r. să vindem Teambuilding) cu Bulgaria și cu Ungaria și vrem și noi să îl producem în spaniolă și în engleză”.

Autodidacți în film și comedie

Ca să înțelegem mai bine ritmul în care produce filme și gândirea din spatele lor, ne-am întâlnit cu Matei de trei ori pe parcursul unei luni. Pe 5 martie, în timp ce Buzz House se filma la Snagov, în cinematografe rula deja Tati part-time. Anul acesta comedia se bate pentru locul întâi în România la încăsari, cu Dune II și Kung Fu Panda IV. Ne-am reîntâlnit două săptămâni mai târziu în birourile din centrul Capitalei, unde se alegeau deja actorii pentru al treilea film din 2024 , o comedie despre politicieni.

La acest film Matei lucrează împreună cu Alex Coteț, scenaristul filmului Teambuilding.

Alex Coteț, scenarist: „La partea de casting nu contează neapărat un singur aspect. „Băi ală e mai frumos, ăla e mai talentat, ăla are mai mult timp, ăla nu”. La genul de filme pe care le facem noi și care am văzut că se fac și în afară e un fel de platou. Trebuie să mulțumești mai multe tipuri de public. De exemplu, să nu fie diferențe de înălțime prea mari între actori, decât dacă vrei să fie pentru efect comedic”.

Alex, la fel ca Matei, s-a format tot în online. A început în 2007 ca scenarist pentru canalul de YouTube Sector 7.

Amândoi sunt autodidacți în film și comedie. Spun, în glumă, că au absolvit „universitatea Youtube". Au avansat pe principiul văzând și făcând.

Alex Coteț, scenarist: „Cred că jumătate din ce am făcut noi, jumătate cel puțin, nu cred că a văzut lumina zilei, cel puțin în primii ani. Filmai, îți dădeai seama „Vai, ce prostie am scris și am filmat. Nu arăt la nimeni asta!”. Nu te costa un milion de euro eșecul, te costa câteva sute de euro, așteptai următorul salariu și filmai mai bine”.

Matei Dima, actor și producător: „Asta am făcut noi în online, am stat în context. Dacă în perioada aia erau alegeri, făceam un sketch despre alegeri”.

Andrei Gorzo, critic de film: „Rețetele după care se inspiră Matei Dima sunt rețete cinematografice de la Hollywood”.

