Eșec după eșec în cazul proiectelor pentru Euro 2020. Autoritățile îsi pasează vina: ”Un idiot”

Campionii europeni ai improvizațiilor - PARTEA II-a. Bucureștiul este singura capitala europeană al cărui aeroport nu este legat de oraș cu un mijloc de transport rapid.

Guvernul a promis, încrezător, că va rezolva problema până la campionatul european, pentru ca suporterii să meargă "în confort și siguranță".

Din birouri s-au aprobat zeci de milioane de euro pe studii de fezabilitate; pe teren, turiștii sunt primiți în gări mizere, de unde trebuie să își croiască drum prin mlaștini și ciulini.

"Zici că a dat nucleara aici", spune primarul din Mogoșoaia, unul dintre orașele luate în calcul în planul pentru Euro 2020.

Aeroportul Otopeni joacă un rol crucial în organizarea Euro. Pe aici vor intra în țară cei mai mulți suporteri. În zilele cu meci traficul se va dubla. Ce am promis în 2014?

Florin Sari - manager de proiect Euro 2020: ”Este o condiție, transportul în condiții de siguranță a pasagerilor și comfort a pasagerilor de la aeroport în oraș”.

În prezent, trenul spre aeroport se oprește la câțiva kilometri de terminal.

În aeroport aterizează și decolează zilnic 300 de avioane. În timpul campionatelui numărul se dublează. În gară se opresc ...16 trenuri. Avioanele vin și pleacă non stop, trenurile circulă doar între 5 dimineața și 10 seara.

Pro TV

Un turist spaniol crede că de aici se va urca în alt tren care să-l ducă la aeroport, cum ar fi și normal. Nu știe că, transferul se face cu autobuzul. Îl lăsăm să se descurce singur în gară, fără niciun panou cu informații.

În cele din urmă își găsește drumul către microbuzul neinscripționat, care îl duce spre aeroport.

Noi mergem mai departe în Mogoșoaia. Una dintre stațiile pe traseul trenului spre aeroport și unul dintre locurile unde s-ar putea antrena echipele la Euro. Adică unde ar putea să vină zeci de mii de suporteri.

Mașina din față este a primarului, iar acesta este unul dintre cele două drumuri spre gară, celălalt e și mai rău.

Primarul din Mogoșoaia spune că e inutil să investească în drum, cât timp CFR-ul, de ani de zile, nu repară gara și șinele.

Paul Precu - primar Mogoșoaia: ”Aduci oamenii până aici, nu e o problema să faci drumul, dar altfel e un drum în câmp , care nu duce nicăieri, și îți ies vorbe că de ce-ai făcut drum. Bine, că arată cum arată și zici că a dat nucleara până aicea”.

Șeful gării ne povestește cu ce se confruntă turiștii străini care ajung aici.

”Ca să ajungi la oraș, sunt 2 kilometri de mers pe jos. Ai o alternativă pe acolo sau prin spatele gării și mergi pe câmp. Când plouă sau ninge e noroiul până la glezne. Vin o grămadă de turiști care vor să ajugă la Palatul Mogoșoaia. Ei cred săracii că palatul Mogoșoaia e aici, în spatele gării. ”

”E jalnic! Hai să vă spun unde ne facem noi nevoile, că n-avem nicio toaletă, noi le facem în câmp. ”

L-am rugat să ne arate pe unde îi îndrum pe cei câțiva turiști ajunși cu trenul în Mogoșoaia.

Pro TV

Cui nu-i permite fizicul să sară șanțul, mai are o alterntivă, prin ciulini și mlaștină.

În 2014, când aplica pentru Euro, Guvernul promitea nu tren, ci metrou direct la aeroport. Un alt proiect așteptat de o țară întreagă.

Mai sunt doi ani până la Europene și tot ce au făcut autoritățile până acum din proiectul liniei de metrou este o schiță. Cum ar trebui să arate gara din dreptul aeroportului. Deja Comisia Europeană a întors proiectul cu multe semne de întrebare, așa că cel mai probabil, în 2020, vom fi în același stadiu, de schiță.

În 2016, guvernul tehnocrat a schimbat strategia. S-a prins că nu termină metroul în timp, așa că a promis tren.

Un pod, atât avea de reparat CFR-ul ca să scurteze traseul cu 6 kilometri. Un proiect simplu început din 2015, urmărit de la înălțimea funcției de ministru. Se lucrează și în prezent.

Am solicitat un interviu cu oficialii CFR, însă am fost refuzați. Am cerut un interviu și cu firma care lucrează acum pe șantier. Directorul a acceptat inițial, însă după ce a aflat că am filmat pe șantier înainte să ne întâlnim cu el, a contramandat interviul.

Paul Precu - primar Mogoșoaia: ”Eu în locul lor aș anunța, băi frate, eu sunt o gară care n-are conexiune cu nimic, nu te da jos acolo. Dacă aș fi rețea de cale ferată. Că eu n-am avut vreo cerere de CFR până în momentul de față să zică stai domne, avem o problemă cu conexiunea cu localitatea.”

Ne întoarcem în Palatul Victoria. În 2017 vine guvernul Tudose, care... se răzgândește... din nou. Metroul trece iar în prim plan.

Felix Stroe - fost ministru al Transporturilor: ”Această magistrală cu siguranță va fi gata în 2020”.

Gheorghe Udriște, fost director Metrorex: ”Niște habarniști, dacă vorbim de oameni care au promis că metroul va fi gata până în 2020.”

Gheorghe Udriște a fost de două ori șeful Metrorex și în prezent lucrează la Primăria Capitalei: ”Primul studiu de soluție a fost semnat în 1999, primul contract finanțare semnat în 2020. S-a încercat un sabotaj subtil a dezvoltării liniei de metrou.”

De mai bine de 19 ani, autoritățile măsoară, desenează și refac proiectele pentru magistrala M6. În 2011 guvernul a și împrumutat de la japonezi, în condiții avantajoase, 320 de millioane de euro, să facă metroul către aeroport.

Până acum s-au plătit 23 de milioane de euro pe hârtii și acte adiționale, fără să se fi săpat nici măcar un centimetru de tunel.

Gheorghe Udriște, fost director Metrorex: ”Specialiști adus în Japonia, au verificat, au măsurat. Revizuiesc la cererea oficialităților din România. Un minsitru a spus că e prea scump, mai reduceți valoare investițiilor. S-au scos 4-5 stații. Am schimbat vreo 5 ambasadori.”

N-avem metrou, în schimb plătim anual penalizări de sute de mii de euro pentru că nu folosim banii de la japonezi.

Eugen Teodorovici - ministru Finanțelor: ”Problema e că dacă n-ai pe ce să-l cheltui, oricât ar fi de bun, dacă lucrurile fizic nu se întâmplă, nu ai pe ce.”

Pleacă Mihai Tudose, vine Viorica Dancilă.

Spre deosibire de fotbaliști, autoritățile n-ar trebui să paseze mingea de la una la alta. Noul șef al CFR anticipează între timp un nou eșec și aruncă vină în curtea primăriei Otopeni.

Ion Gavrilă - director CFR SA: ”S-au dus la primăria Otopeni, înțeleg că ne trimit către un PUZ, iar PUZ-ul durează cel puțin un an.”

Silviu Constantin Gheorghe - primar Otopeni: ”Un idiot, l-am adus aici, și-a cerut scuze de 10 ori. E o minciună, PUZ-ul nu ține de noi, ține de ai lor, n-au făcut nimic de 5-6 zile, iar vina e exclusiv a ministerului Transporturilor și a celor care au păstorit.”

La Guvern, vicepremierul încă speră la metrou.

Paul Stănescu, vicepremier: ”Noi ne propunem ca metroul să circule înainte de începerea campionatului european de fotbal.”

În timp ce la Transporturi miniștrii promit ba tren, ba metrou și gări în curtea aeroportului, la Otopeni directorul se confruntă cu altă problema. Nu-și poate extinde parcarea deja suprasolicitată până când nu-i gata gara.

Până și parlamentarii puterii și-au pierdut răbdarea cu propriul Guvern și sunt scoși din sărite de răspunsurile unui secretar de stat de la Transporturi.

Pe hârtie, aeroportul are un plan de dezvoltare care prevede tren, metrou, parcări și un terminal nou.

Gheorghe Udriște, fost director Metorex: ”Ministerul Transporturilor s-a dovedit și e un minister blestemat. În 5 ani de zile au fost peste 10 miniștri care s-au perindat câte 2-3 luni până la un an.”

Florin Sari - manager de proiect Federația Română de Fotbal: ”În termeni realiști, salutăm achiziția de municipiu a unui număr de 400 autobuze. O parte din acestea vor fi alocate și proectului UEFA Euro 2020. Cu aceste autobuze care vor fi branduite vom asigura și transportul pasagerilor din aeroport în oraș.”

Autobuze vopsite este tot ce poate statul român, după 5 ani de antrenamente pentru Euro, adică aceeași improvizație la care am apelat și la finala Europa League din 2012.