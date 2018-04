România este în urmă cu pregătirile pentru Euro 2020. Probleme mari la mai multe ministere

Campionii europeni ai improvizațiilor - PARTEA I. Au mai rămas mai puțin de 2 ani până la Campionatul European de fotbal 2020. 20-20, cum l-a numit premierul Viorica Dăncilă, dar această eroare e cea mai mică problemă a proiectului.

Miliarde de telespectatori vor fi cu ochii pe noi, sute de mii de turiști vor vizita Bucureștiul.

Guvernul a promis foarte clar autostrăzi, aeroporturi, linii de metrou și de tren și stadioane. Timp de 4 ani n-am reușit să săpăm un nici măcar un metru de tunel sau să punem o cărămidă pe vreun stadion. Ministerul Sportului nu știe de câți bani are nevoie, cel al Turismului habar n-are pentru câți turiști să se pregătească, iar la Transporturi un ministru promite tren, altul metrou până la aeroport.

România știe deja de 4 ani că va găzdui meciuri din Euro. După 4 ani de pregătiri, instituțiile desemnate de guvern să pregătească cel mai important eveniment organizat vreodată de țară noastră nici măcar nu știau ce au de făcut atunci când s-au așezat împreună la masă.

Intrăm astăzi pe teren și la vestiare, ca să aflăm cum stă România la firul ierbii. Un reportaj semnat de Paul Angelescu.

Pro TV

Septembrie 2014. Guvernul, Federația Română de Fotbal și Primăria Capitalei sărbătoresc! Bucureștiul primește dreptul , alături de alte 12 orașe, să organizeze campionatul European de fotbal 2020.

România va organiza 4 meciuri la campionatul European, iar dacă echipa națională se califică, va juca bineînțeles la București. O țară întreagă are ocazia să trăiască din nou euforia vremurilor când generația de aur bătea Argentina, Columbia sau Anglia. De această dată meciurile vor fi chiar la noi acasă, nu în celălalt capăt al lumii.

Competiția este a 3-a în lume ca mărime după Jocurile Olimpice și Campionatul Mondial de Fotbal. În 2016, în timpul europeanului din Franța, 2 MILIARDE de telespectatori din toate colțurile lumii au stat cu ochii lipiți de televizor să vadă meciurile. Este genul de publicitate de care România n-a mai avut niciodată parte, o șansă care vine odată la o sută de ani.

Din 2013 știm ce avem de făcut, atunci am depus dosarul de candiatură. În 2014 am aflat că vom organiza meciurile. De atunci au trecut alți 4 ani și au mari rămas doar doi. Însă euro nu este numai despre fotbal. Este despre statul român care ar trebui să aibe calitățile unei echipe de fotbal. Vorbim de ministere, federații și autorități locale care ar trebui să dovedească faptul că știu să comunice între ele , să-și stabilească termene și obiective pe care să le respecte. Să stoarcă tot ce se poate din organizarea acestui eveniment.

Testul este foarte simplu: cât de mare va fi în 2020 distanța dintre promisiunile de acum și realitatea de pe teren. Din punct de vedere logistic, Euro 2020 va fi cel mai important eveniment organizat vreodată de România .

Pe lângă fotbal, vorbim, așadar, de foarte mulți bani. În dosarul de candidatură Guvernul român a promis, până în 2020, o listă lungă de investiții pe care toți românii, nu numai microbiștii, le așteaptă de ani de zile.

Mai sunt doi ani până în 2020 și România este în urmă cu pregătirile pentru campionatul european. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor reuși să dribleze obstacolele din calea investițiilor promise. Dacă vor reuși să dea gol sau vor șuta din nou pe lângă poartă. Cert este că în momentul de față situația nu este prea promițătoare.

Culmea, o mare parte din obiectivele asumate nici măcar n-au fost cerute de UEFA, ci promise de bună voie de Guvernul român. Gândirea de atunci o explică actualul ministru al Finanțelor.

Eugen Teodorovici: ”De obicei știți, când ești presat, mai ales în cazul nostru ca țară, când ești presat să faci atunci le faci, că din păcate avem o stare așa latentă în care tot discutăm și lucrurile nu prea le facem așa cum am vrea și noi chiar.”

Așadar, rușinea de a nu îndeplini promisiunile pentru cel mai important eveniment sportiv de pe continet trebuia să fie scânteia care punea autoritățile la muncă. De exemplu, România a promis UEFA că în 2020 suporterii care vin cu mașina vor traversa Carpații pe autostradă.

Pro TV

În realitate, în loc de autostradă vom avea, nu este o glumă, polițiști.

Tocmai pentru a preveni astfel de situații, încă din 2014 guvernul a înființat un comitet interministerial dedicat organizării Euro 2020 și a declarat organizarea evenimentului ca fiind de interes public și importanță națională. Imaginați-vă o echipa formată din ministere, Primăria Capitalei și Federația Română de fotbal.

Fix ca într-o echipă, "jucătorii" acestui comitet ar trebui măcar să se cunoască și să știe fiecare în linii mari ce are de făcut "pe teren". Iată ce spunea Gică Popescu, consilier al premierului, despre prima convocare a "lotului" în 2018: ”Foarte multe persoane care nu știau care erau atribuțiunile în acest proiect....”

Din 2018, comitetul este condus de Ioana Bran. La 31 de ani a fost numit ministru al Sportului și aleasă deputat. Înainte lucra pentru firma tatălui sau, un milionar în domeniul băuturilor alcoolice.

Ioana Bran este direct responsabilă de organizarea EURO 2020, cu autostrăzi, stadioane, terenuri, linii de metrou și tren. În singură sa conferință de presă nu a spus nimic concret. Iar în urma primului interviu pentru un post de radio, Gazeta Sporturilor a descoperit că două dintre persoanele care au sunat în direct să-i pună întrebări în cadrul emisiunii erau de fapt consilierii săi personali, pretinzând că sunt ascultători. I-am solicitat și noi un interviu.

Până la urmă, ministrul a contramandat și a cerut întrebările în scris. Am acceptat. Am întrebat-o cât ne costă organizarea Euro. Răspunsul oficial: costurile aparțin UEFA. Am încercat totuși la Ministerul Finanțelor, despre care Ioana Bran ne-a spus că îl va coopta în comitet.

Pro TV

Ar fi mai ușor dacă s-ar putea estima numărul de turiști. Aeroportul, Federația și Ioan Bran aproximează 125.000. Ministerul Dezvoltării, ca să justifice banii dați pentru renovarea unui stadion, merge și mai departe. Calculează că turiștii vor cheltui în București 100 de milioane de euro. Ministrul Turismului, direct responsabil, nu știe niciuna dintre aceste cifre.

Bogdan Trif, ministrul Turismului: ”Nu, nu știm încă, pentru că nu știm ce echipe se vor califica. Eu nu am datele ministerului Turismului. ”

Recapitulăm.

În echipa de organizare a Euro, căpitanul, adică ministrul Sportului, nu știe de câți bani are nevoie. Știe în schimb câți turiști ar putea să vină. Iar cei de la Dezvoltare, cât vor cheltui în România. Cifre pe care nimeni nu le-a transmis coechipierului de la turism, direct responsabil de acest aspect.

Vorbim de instituții care stau la aceeași masă să organizeze euro.

Mergem mai departe. Câte camere de hotel ar putea fi ocupate în zilele cu meci? O altă estimare folositoare.

Încă din 2014, UEFA a pus pe site un document în care învață pe oricine cum să estimeze numărul minim al camerelor. 18.000 în cazul Bucureștiului.

Mergem mai departe. Bogdan Trif spune că lucrează totuși la o strategie prin care să-i convingă pe suporteri să mai rămână la noi în țară alte câteva zile după meci.

Bogdan Trif, ministrul Turismului: ”La începutul anului 2019 o să avem un clip de promovare a Bucureștiului, toate hotelurile unde o să fie cazate turiști o să fie dotate cu hărți , trasee turistice.”



Doar că în timp ce ministrul Turismului speră să țină turiștii cât mai mult în țară, șeful aeroportului, întrebat cum se va descurca cu aglomerația, se așteaptă că străinii să plece cât mai repede.

Dan Dumitru Baciu, director general Compania Aeroporturi București: Vorbim de traficul de suporteri, că ăla ne încurcă, nu delegații sau echipele.

Reporter: Bun, dar în momentul actual, cum o să rezolvați, va așteptați să nu vină lumea cu bagaj sau ce?

Dan Dumitru Baciu: N-are treabă cu bagajele. Euro cu bagajele n-are nicio treaba. Nimeni nu vine cu bagaje, n-au voie, astea sunt normativele UEFA.

Reporter: Suporterii n-au voie să vină cu bagaj?

Dan Dumitru Baciu: Vin cu bagaje de mână.