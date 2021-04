Epopeea spitalului modular de la Lețcani. Din cele 250 de paturi prevăzute, jumătate nu au loc înăuntru

PANDEMIA PARALALEĂ, partea a II-a. Contractul spitalul modular de la Leţcani a fost atribuit unei firme din Turcia, care semnează actele printr-un intermediar, cetăţean moldovean.

Acesta primise de la turci o ofertă cu trei milioane de euro mai ieftină, iar DNA intră pe fir după ce în poveste apar alţi doi intermediari, care merg la Ankara să ceară șpagă în numele Consiliului Judeţean. Trei luni a durat livrarea spitalului la Iaşi, deşi în contract turcii se obligau să-l pună în funcţiune în 27 de zile.

Pentru cumpărarea spitalului de la Leţcani au cotizat în final doar judeţele Iaşi şi Neamţ.

Alegerea furnizorului s-a făcut pe bază de oferte, iar organizatorii au trimis invitaţii către mai multe companii din întreaga lume. În final rămân patru companii care îndeplinesc criteriile: una din Turcia, una din India şi două româneşti. Câştigă firma din Turcia.



Trei intermediari: un moldovean și doi turci

La scurt timp, izbucneşte un scandal cu iz penal. Prefectul de Neamţ publică documente prin care dovedeşte că cel care devenise intermediar între Euronest şi turci, un cetăţean moldovean, primise iniţial o ofertă cu trei milioane de euro mai ieftină. Deputatul PSD Marius Ostaficiuc, colegul lui Maricel Popa de partid, susţine că a fost căutat de intermediar, care, mai mult, îi arătase oferta şi mai bună.



Marius Ostaficiuc, deputat PSD: „Am avut o discuţie cu dl. Vladimir, el fiind soţul unui angajate de-ale mele, ce părere am şi faptul că eram consilier judeţean răspunsul meu a fost că nu cunosc detalii cu privire la achiziţie. Eu am aflat de la el că se cumpără acest spital şi întrebarea mea a fost cum am aflat eu, care eram consilier judeţean, de la un necunoscut că urma ca noi să achiziţionăm, dumnealui fiind mult mai în temă ca noi”

Ostaficiuc lăsa să se înţeleagă că cetăţeanul moldovean avea informaţii din interiorul instituțiilor ce aveau să cumpere spitalul.

Marius Ostaficiuc, deputat PSD: „Suspiciunile mele că ştia mai mult decât trebuia m-au făcut să stau deoparte de el şi recomandându-i şi dumnealui să aibă grijă”

Alina Popa: „Oferta pentru el era de 10 milioane de euro. Dar lipsea transportul, și taxe vamale, şi cred că şi ventilatoare”

Marius Ostaficiuc, deputat PSD: „Nu a mai fost el care a finalizat această operaţiune apărând alţi doi indivizi care au fost în Turcia, sunt mai multe suspiciuni legate de această achiziţie”

Moldoveanul e înlăturat de turci fără explicaţii, iar în poveste apar alţi doi intermediari care se duc la Ankara să ceară spagă, spunând că pot influenţa plăţile făcute de Euronest. Patronul companiei turce îi cere printr-un mesaj explicaţii preşedintelui Consiliului Judeţean de atunci şi se arată surprins că cei doi ştiau amănunte confidenţiale din proiect.

Maricel Popa: „Le-am dat noi documentele în iunie când au fost acei consilieri la Ankara, aşa zişii reprezentanți ai CJ, noi am înaintat la DNA toate documentele din luna iunie”

Reporter: Ce au cerut?

Maricel Popa: „E un dosar în lucru... ”



O anchetă e în curs la DNA, iar procurorii trebuie să afle acum dacă această diferenţă de preţ între ce primise iniţial intermediarul şi preţul cu care s-a semnat contractul e parte a unui act de corupţie sau nu.

Maricel Popa: „Instituţiile statului îşi fac datoria şi am încredere în instituțiile statului abilitate”.



Spitalul de la Lețcani, livrat cu trei luni întârziere



Euronest a semnat cu turcii pentru 13,2 milioane de euro, 3,4 milioane de euro urmând a fi plătite de Consiliul Judeţean Neamţ.

La Iaşi urma să fie adus în 20 de zile şi montat în 7 un spital din containere cu 250 de paturi, dintre care 104 de terapie intensivă.

În caietul de sarcini e stipulat clar: în cazul în care se depăşeşte termenul de livrare, oferta e neconformă şi se poate refuza receptția. Turcii semnează contractual care e emis pe 29 aprilie şi se obligă să aducă toate containerele şi aparatura până în 18 mai. Nu reuşesc să respecte termenul, dar trimit două containere pe 29. Apoi au activat clauza de forţă majoră din cauza lockdownului din ţara lor şi au cerut amânare.

Trecuse deja o lună de la momentul în care turcii ar fi trebuit să predea spitalul, când autorităţile află că au probleme cu obţinerea vizelor pentru experţii care urmează să monteze spitalul, aşa că a mai trecut o lună.

Sfârşitul lui august găseşte spitalul montat la Leţcani. Cu o întârziere de trei luni. Euronest penalizează firma cu 1% pe zi, dar la final turcii încasează totuşi peste 10 milioane de euro. Alte 500.000 de euro au fost plătite în plus de Consiliul Judeţean Iaşi pentru a-l pune în funcţiune, deşi contractual, trebuia predat la cheie.

Costel Alexe: „Noi am alocat pe lângă milioanele de euro, 2 milioane de lei pentru accesorii”

În plină campanie electorală, Maricel Popa acuza adversarii politici că blochează deschiderea spitalului, în vreme ce instituţiile ce trebuiau să-l avizeze susţin că n-au primit documentaţia. DSP dă aviz de funcţionare, după întoarcerea pe funcţia de director a lui Vasile Cepoi, fost ministru al Sănătăţii în Guvernul Ponta. Recunoaşte că a semnat fără să fi mers la faţa locului, bazându-se pe spusele unei angajate.



Vasile Cepoi a greșit de două ori numărul maxim de paturi din avizul DSP

Vasile Cepoi, directorul DSP Iași: „Eu când am venit pe 14 septembrie am avut prima întâlnire cu prefectul, i-am chemat pe ăştia cu spital, care e problema, şi doctoriţa nu ne-au dat planșele cu circuitele, aveţi, le-au pus pe masă, alte probleme mai ai ? Nu, daţi-i drumul.”

Conform ordinului de ministru 1030 avizul se semnează după vizite la faţa locului. O ştie şi Vasile Cepoi, pentru că la scurt timp după ce a semnat avizul s-a dus la Leţcani şi a găsit în saloanele ATI înghesuite 10 paturi deşi legea nu permite mai mult de şase. Pus în faţa acestei situaţii, a anulat primul aviz, ilegal, spun cei din corpul de control, pentru 150 de paturi, nu 250 câte cumpărase Consiliul Judeţean. Şi acesta era greşit, aşa că emite al treilea aviz cu numărul de paturi ce putea fi permis, adică 118 paturi.



Vasile Cepoi, directorul DSP Iași: „Din punct de vedere al autorizaţiei sanitare spitalul era ok. Din punct de vedere tehnic nu era ok şi nu e nici acum ok”

Aşadar autorităţile au avizat doar 48 de paturi ATI din cele 104 cumpărate şi 70 normale. Unde sunt restul până la 250?

În acest depozit zac peste 100 de paturi pentru că cei care au gândit proiectul, l-au gândit prost de la început. În actuala structură nu pot intra mai mult de 118 paturi. Tot ceea ce s-a cumpărat în plus, zace aici, e foarte puţin probabil că vor mai fi folosite vreodată. Aceasta este imaginea risipei în România. Paturi de spital extrem de valoroase care zac nefolosite.

Maricel Popa spune că a cumpărat atât de multe ca să fie. În caz de alte catastrofe. "Alte calamităţi"



Țevile au fost izolate de ochii lumii. Cu staniol

La Iaşi au ajuns şi cei de la Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii, trimis de Nelu Tătaru. Specialiştii au constatat că transformatorul nu avea suficientă putere ca să poată fi puse în funcţiune toate aparatele, iar conductele de apă nu erau izolate termic. Euronest spune că a remediat tot, dar imaginea de la faţa locului e deplorabilă.



Acesta e pur şi simplu staniol. Instalaţiile sunt învelite într-un staniol de bucătărie, izolate în bătaie de joc, iar la nivel declarativ toate problemele sunt rezolvate.

31 de neconformităţi sunt notate în raportul semnat de ministrul sănătăţii. Cu toate acestea, e inaugurat chiar înainte de alegeri.

„Am reuşit să investim banii nemţenilor bine, cu folos” spunea Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

Abia după o lună, în spital sunt acceptaţi pacienţi, deşi medicii susţin că nu fuseseră instruiţi cum să folosească aparatura

Câteva săptămâni mai târziu, la Leţcani erau aduşi supravieţuitorii incendiului de la Neamţ din secţia ATI. Atunci au fost operaţionalizate câteva paturi ATI în regim de urgenţă ca să fie îngrijiţi bolnavii intoxicaţi la Neamţ.

Doar trei luni a funcţionat spitalul. Conducerea a decis să-l închidă în ianuarie, din cauza problemelor tehnice ce tot apăreau.

Valul trei al pandemiei va pune presiune pe autorităţi să-l redeschidă. Rămâne de văzut cine îşi asumă riscurile

Dr. Florin Roșu: „Am înţeles, e pandemie, am mers mai departe, am zis că pentru pacienţi, dar nu mai pot pentru că acum toţi se dau deoparte. Am zis: vreţi să-i dăm drumul semnăm toţi. În momentul în care ne cheamă, aşa mergem, încolonaţi ”

Costel Alexe: „N-a fost proiectat, doamnă. Că dacă ar fi fost proiectat s-ar fi ştiut de la început ce capacitate trebuie să aibă tot ce înseamnă electricitate, fabrica de exogen, fluxurile, dar cred că s-a vrut altceva”.

Cum arată alt spital modular, la Elias



Ca să înţelegem ce înseamnă să construieşti un spital modulat pe baza unui proiect construit de specialişti şi medici ne-am dus la Elias. În curte există o unitate de terapie intensivă de 1200 de metri pătraţi construită din containere.

38 de pacienţi sunt internaţi în secţia exterioară. Clădirea a fost ridicată de Asociaţia Dăruieşte Viaţa în mai puţin de două luni. 2 mil 250 de mii de euro a costat această lucrare.



Oana Gheorghiu, vicepreședinta Asociației Dăruiește Viața: „S-au făcut probe cu tunuri de apă ca să nu rămână, el funcţionează foarte bine, de nouă luni peste 800 de pacienţi au avut şansa să se trateze aici. Trebuie să faci, să izolezi scurgerile făcute corect stare de neutralizare trebuie făcute corect sunt nişte ţevi neizolate.”

Achiziţia Spitalului de la Leţcani e investigată acum de DNA, după un raport al Curţii de Conturi care a amendat Euronest cu 60.000 de lei pentru că nu a respectat procedurile de licitaţie. Euronest a contestat amenda.