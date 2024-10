”Băi, te pup”. Bucureștiul nu rezolvă problema traficului de coșmar, ca să nu deranjeze interesele clanurilor: ”El e Nașul”

Capitala suferă din cauza infrastructurii deficitare. Și atunci când se realizează câte ceva, se face fără finalitate, fără cap și coadă. Pasajul Ciurel, o investiție de de zeci de milioane de euro, a fost construit pentru a ușura traficul din vestul Bucureștiului. Despre blocajul din zonă, acum.

Banii familiei Ion-Dincă s-au înmulțit, afacerile au prosperat, iar puterea lor a crescut, inclusiv prin asocierea cu alte personaje potente.

Ciprian Ciucu: ”Cred că firmele pe care le deține. Care au cel mai mult teren în Sectorul 6. N-am unde să-mi facă o grădiniță, găsește un teren privat deținând una din aceste dintre aceste firme. Eu am probleme ca primarul să facă o creșă, o grădiniță, dezvoltatorii imobiliari au luat cam tot ce puteau să ia și nu mai ai loc pentru funcțiuni urbane”.

Nicușor Dan: ”Într-adevăr, adevărul, acolo unde dumneavoastră aveți drept, arde. Gradul de ilegalitate în construcții este extrem de mare și la asta a contribuit foarte mult un PUZ. Dacă vorbim de zona de vest a contribuit și PUZ Sector 6 din 2019 și care între timp a fost anulat definitiv și PUZ Sector 6 din 2013, care, din păcate, încă este valabil. Să vezi că un arhitect șef a dat de 200 de ori, de 500 de ori, autorizații ilegale. Asta poate să facă un student la Arhitectură sau la Drept în anul 3, dar nu există voința ca aceste lucruri să fie văzute”.

”Reporter: V-ați întâlnit cu Ion Cornel Petruț?

Ciprian Ciucu: Da, m-am întâlnit și cu el și cu alții alți dezvoltatori, pentru că înainte să înceapă un proiect imobiliar, de obicei vin la primărie și discutăm, vin cu arhitecții.

Reporter: Mașina lui Ion Cornel Petruț a fost văzută de nenumărate ori în curtea primăriei de sector.

Ciprian Ciucu: De gândești că primarul se întâlnește cu membrul clanului Vasiloi sună ciudat, dar nu mă văd cu el ca membrul unui clan, că nu știam că e un clan. Am aflat acest lucru după ce am devenit primar. Este un personaj controversat. Eu mă văd cum mă văd cu toți dezvoltatorii, de fiecare dată când vine domnul. E una din mașini. Da, vine, vine aici la primărie cu arhitecți”.

Cei mai importanți parteneri în zona de real estate ai familiei Ion sunt Petre Niculae zis Pepe, un mogul imobiliar, dar și vărul acestuia, Alin Niculae, acționar în Oscar Downstream, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse petroliere din România. Aceștia sunt asociați în mai multe firme cu membrii familiei Ion- Dincă.

”Ion Cornel Petruț este asociat într-o firmă, astăzi radiată, cu fiica lui Alin Niculae, Francisca Niculae și cu fiul lui Pepe Niculae, Niculae Daniel”.

Unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare din Bucuresti a fost dezvoltat în Sectorul 6, în mai multe faze de execuție. Blocurile au fost construite de Exigent Development, administratorul firmei este Ion Cornel- Petruț.

Ciprian Ciucu: ”Da, mii de apartamente, cred că sunt vreo 5 faze acolo, în zona fostă industrială au. Cumpără terenuri. Documentațiile de urbanism, în special PUZ, PUD, cele care reglementează ce se cosește pe un teren s-au dat înainte să vin eu primar”.

Când Exigent Development a cerut o returnare de TVA, în cursul lunii ianuarie 2021, ANAF a dispus efectuarea unei analize de risc asupra comportamentului fiscal al societăților patronate de Ion Cornel-Petruț. Un inspector de la Direcția Generală Antifraudă dezvăluie sub protecția anonimatului influențele nefaste din instituție.

Inspector Antifraudă: ”Echipa de control a mers pe teren, și-au dat seama și au văzut încotro merge evaziunea la care participă Exigent. Cumva pot să zic că s-a dat alarma în Antifraudă când conducerea și-a dat seama de amploarea constatărilor echipei de control. Și probabil că Exigent și-a activat toate pârghiile pentru a opri controlul”.

S-a încercat tergiversarea inspecției.

Inspector Antifraudă: ”Toate demersurile echipei de control și ale șefului de serviciu se opreau la conducerea Antifraudei, pentru că dacă conducerea Antifraudei cu orice circuit al documentelor nu semnează adresele pe care trebuie să le întocmești, ele nu pot ieși din instituție”.

Marius Voineag, procuror șef DNA: ”Noi am mai și spus că zona construcțiilor, într-adevăr, e zonă de interes pentru actuala Direcție Națională Anticorupție pe competențele pe care le are, atât din perspectiva faptului generator al corupției, cât și din perspectiva zonei de fraudă fiscală, de evaziune fiscală. Am avut un caz cu rambursare nelegală. E în lucru, nu o să dezvoltăm foarte mult datele speței, dar este o rambursare nelegală de TVA și mărturisesc că e unul dintre cazurile de succes pe care le avem, pentru că întreagă întregul prejudiciu, întreaga sumă pe care noi am constatat-o ca fiind rambursare nelegală de TVA de 21 de milioane de lei, a fost achitată în 2 zile după momentul descinderilor noastre”.

Procurorii DNA au considerat că persoane cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Antifraudei ar favoriza comportamentul fiscal neadecvat al societăților aflate în sfera de influență a lui Ion Cornel-Petruț.

Inspector Antifraudă: ”Conducerea Direcției Generale Antifraudă, văzând că nu se pot înțelege cu inspectorii și nici cu șeful de serviciu, au decis să-l înlocuiască pe Ionuț Aurică cu Bogdan Istrate. Deci au schimbat echipa de la conducerea serviciului. Au schimbat, deci au schimbat prima oară șeful de serviciu. Au adus un alt șef de serviciu, pe Ionuț. Aurică l-au transferat 6 luni la o altă direcție. Doar că n-a fost suficient, au schimbat și echipa de control. Această echipă de inspectori, această noua echipă de inspectori, a făcut un proces-verbal în care menționează că nu a fost încălcată legislația fiscală”.

Marius Voineag: ”Cazul ăsta a pornit de la un presupus abuz în serviciu. Au fost și funcționari ai ANAF-ului implicați. Și așa este. Practic, a fost un caz plecat din zona de competență pură a Direcției Naționale Anticorupție. E vorba de un abuz în serviciu la funcționari din cadrul ANAF, ulterior ducându-se într-o zonă de evaziune fiscală”.

Inspector Antifraudă: ”În cazul Exigent, nimeni. Se aștepta ca această conducere bicefală să înlocuiască echipa de control, nu s-a mai întâmplat asta în Antifraudă. Nu e un lucru comun, nu se întâmplă frecvent așa ceva”.

Bogdan Istrati este și acum în funcțiile de șef serviciu la Ilfov. Acesta a lucrat în trecut și la Administrația Sectorului 6, tot pe rambursări de TVA, fiind parte din echipa de inspectori care a rambursat deja în 2017 tot către Exigent Development în valoare de 3 sau 4 milioane de lei.

”El este Nașul Antifraudei, are un control absolut”

De la ANAF au venit la DNA în ultimul an doar două sesizări, deși aceștia au preluat și competențe în evaziunea fiscală.

Marius Voineag: ”Vorbim de Fisc, ne raportăm la reperul IRS-ului american, acolo, în titlul IRS, ”revenue” se referă la venituri, o profesionalizare a lor, va include inclusiv o bună monitorizare a tuturor situațiilor care ar putea să derive în cauză de fraudă fiscală, pentru care ar trebui să ne sesizeze. Sunt zone unde ani de zile nu s-a uitat nimeni, sunt zone afectate de corupție. Pare cumva Vestul sălbatic. Ne interesează să facem curățenie, asta nu-i interesează și la subiectul ăsta o să vă spun că nimeni nu e mai presus de lege. Oamenii ăștia reușesc să corupă funcționari din instituțiile cheie, să-i numească, chiar să-i controleze. E o frică așa când te uiți, lupul paznic la oi. Este o vulnerabilitate, dar aici noi trebuie să fim prezenți cât se poate de mult. În așa fel încât efectul anchetelor noastre să se propage în rândul lor. Cred că în ultima jumătate de an au fost peste 20 de funcționari din cadrul ANAF la nivel central și la nivel teritorial care au fost vizați de anchetele noastre”.

În dosarul în care se cercetează o presupusă evaziune fiscală sunt învinuiți și 5 funcționari de la ANAF. Ion Cornel Petruț este plasat sub control judiciar.

Inspector Antifraudă: ”Nu cred că e un secret pentru nimeni că politicul are influență în multe din setările de control, dar aplicat la Antifraudă. Pentru o zonă de care vorbesc acum, București-Ilfov ne referim ca actor principal, dar nu singurul, la Consiliul Județean Ilfov, prin reprezentanții săi, urma să controleze 80% din activitatea Direcției Antifraudă”.

Interesele imobiliare ale celor din familia Vasiloi sunt și în Chiajna sau Roșu, așa că nu-i de mirare că în jurul lor gravitează și politicieni din Ilfov, acolo unde sunt și oportunități oportunități economice.

Președintele Consiliului Județean, Hubert Thuma, este un politician discret, dar foarte bine conectat. I-am trimis o solicitare pentru un interviu, dar nu am primit răspuns. Am încercat să-l căutăm la toate evenimentele publice unde și-a anunțat prezența, dar nu a fost de găsit.

Inspector Antifraudă: ”Regiunea Ilfov, regiunea București, adică tot ce înseamnă Antifrauda Ilfov, mai nou este condusă de Octavian Burcă. Acesta este unul de casă lui Hubert”.

”Octavian Burcă, Direcția Generală Antifraudă: Ce înseamnă apropiere, din punctul dvs de vedere?

Reporter: V-a susținut la numirea în funcție?

Octavian Burcă: Nu. Ce înseamnă, dom'le, apropiere? Ce înseamnă apropiere?

Reporter: Ați susținut interesele unei companii la solicitările domnului Hubert Thuma?

Octavian Burcă: Ce înseamnă apropiere? Dacă nu știți, adresați-vă compartimentului de presă.

Reporter: Ne-am adresat și nu am primit niciun răspuns.

Octavian Burcă: Atunci, ei sunt cei mai abilitați să facă acest lucru”.

Inspector Antifraudă: ”El este ”Nașul” Antifraudei, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, un control absolut asupra Antifraudei îți oferă avantaje de tot felul”.

Președintele CJ Ilfov, sunat de un condamnat pentru a i se elibera cât mai urgent acte

În 2008 a fost o altercație cu arme albe în care au fost implicați mai mulți interlopi. La o oră după scandal, într-o convorbire telefonică aflată la dosar apare unul dintre protagoniști - Dincă Vasile Mitică zis Miki, care-și suna cumnatul, pe Ion Cornel-Petruţ zis Magiunică.

”Magiunică: Ce-ai făcut, Miki?

Miki: A?

Magiunică: Ce-ai făcut?

Miki: Ce să fac…prostii!

Magiunică: Şi ăia unde sunt?

Miki: Ăia sunt la Municipal.

Magiunică: Bine, Miki. Tu unde eşti acuma?

Miki: Păi, nu ştiu. Să ne vedem undeva. Nu ştiu unde să ne vedem.

Magiunică: Păi, vino unde suntem noi”.

Pentru a încerca să mușamalizeze, cei din clanul Vasiloi au apelat la un prieten vechi, Hubert Thuma.

"Eu îi cunosc din cartierul Militari, unde am copilărit, pe Dincă Vasile Mitică zis Miki, Tache Silviu Mădălin zis Pasăre, pe Ioniţă zis Buze" - declara în fața anchetatorilor Thuma Hubert Petru Ştefan.

La câteva zile după bătaie, Dincă Vasile îl suna pe Hubert pentru a-l ajuta cu actele de la IML

”Miki: Băi, te pup. Ce faci?

Hubert: Uite… la micu' dejun.

Miki: Da? Poftă mare!

Hubert: Mersi.

Miki: Auzi, ce vroiam… să te întreb. Te rog să-l pui şi tu pe... ăla să ia şi aia de la arhivă, că cică a fost fraieru pe la gagica aia de la INML, ştii?

Hubert: Da.

Miki: Şi tot încerca pe acolo şi cu nişte coaste şi cu nişte, cu coloană, înţelegi?

Hubert: Păi, eu am tot ce a fost el, acolo le am eu. Copii.

Miki: Da, da a zis…

Hubert: Eu mă întâlnesc cu…ăla…

Miki: Da. A zis nea Caisă că mai trebuiau să scoată ceva, ştii?

Hubert: Hai că în cinci minute vorbesc cu el.

Miki: Bine boss, hai”.

Vasile Dincă zis Miki s-a ales în 2011 cu o condamnare definitivă la 5 ani de executare pentru tentativă de omor. Pentru a-și grăbi ieșirea din pușcărie, a profitat de slăbiciunea legii și a devenit scriitor. Cartea "Etnia rromă și problemele ei", scoasă în 2015, l-a ajutat să-și scurteze perioada de închisoare.

Martor în acel proces, Hubert Thuma a rămas în apropierea familiei Ion și prin afaceri. Hubert Thuma, cel care conduce CJ Ilfov, este asociat, prin soție, cu Daniel Marius Grecu.

”Doamna Thuma? Da! Cosmin Savu, PRO TV, ”România te iubesc”, fac un material despre…Mi-a închis… Aș fi vrut să o întreb pe doamna Thuma despre asocierea cu Marius Daniel Grecu care apare interfață în mai multe afaceri. Este o firmă numită Felix Building care are ca obiect dezvoltarea imobiliară. Doar că aceasta nu apare și pe declarația doamnei Thuma din 2024. Declarația de avere și de interese nu spune nimic despre Felix Building”.

Nora Thuma a fost consilier la Ministerul de Interne în perioada când acesta era condus de Lucian Bode și astăzi o găsim consilier la Ministerul Dezvoltării.

”Într-una din firmele vechi, Ion Cornel Petruț a fost asociat cu H Kheir, compania pe care au deținut-o e o companie termo pe care au vândut-o Construcții Erbașu. Interesant este că familia Hanifi este asociată cu Bogdan Pandele, fiul primarului din Voluntari, într-o companie imobiliară”.

Inspector Antifraudă: ”Florentin Pandele este influent și dumnealui la nivelul Antifraudei. Oferă o protecție totală, dar când zic totală, și puteți cere informații de la Fraudă, nici măcar, nu controale, nici măcar acțiuni de monitorizare. Smart Expo Flora. Deținut de domnul Hanifi. Ei bine, aceste acțiuni au existat, nu s-a pus niciodată problema în Doraly, au mai fost acțiuni și în Dragonul Roșu, nu, nu foarte dese, dar au mai fost. În schimb, în Complexul Comercial Smart Expo Flora, unde se vând detergenți, produse alimentare, carne, n-au fost niciodată controale”.

Am solicitat de la ANAF informații despre controalele la companii din Ilfov, dar nu am primit până acum niciun răspuns. La fel cum nu am primit răspuns la solicitările noastre pentru interviuri cu funcționarii statului implicați.

Descongestionarea traficului de coșmar de pe Bulevardul Iuliu Maniu, imposibilă pentru că lezează interesele interlopilor

Sfârșitul zilei în trafic este un coșmar pentru cei care vor să iasă din București pe autostradă spre Pitești sau au treabă în cartierul Militari.

Nicușor Dan: ”Vestul orașului este blocat. Săptămână de săptămână, vă recomand într-o vineri să mergeți să ieșiți spre autostradă. Așa este, da, așa este. Nicio variantă în afară de Iuliu Maniu. Așa este, da trebuie să ne uităm și cum? Ce s-a construit în ultimii ani. Exact. În sectorul 6 s-a densificat și mai mult prin modul în care s-a construit în Sectorul 6 s-a construit, s-a construit, de asemenea, scăpat de sub control în zona din Ilfov, vecină cu Sectorul 6 și în felul ăsta bineînțeles că traficul este generat de toți oamenii ăștia”.

Bulevardul Iuliu Maniu este singura arteră importantă de ieșire din București spre vest, iar pentru a putea evita blocajul s-a gândit o alternativă. În Planul de Urbanism General s-a prevăzut, cu ani în urmă, o legătură între Splaiul Independenței și Strada Uverturii. Proiectul a zăcut ani de zile la Primăria Municipiului București. Marius Coajă a fost consilierul pe probleme de urbanism la Capitală între 2016 și 2020 și responsabil cu executarea lucrărilor importante pentru oraș.

Marius Coajă, fost responsabil urbanism PMB: ”Proiectul de aici este un proiect amplu sau era un proiect amplu, care viza trei tronsoane, primul tronson, cel de aici, Nodul Virtuții, apoi un tronson de la nod până la Șoseaua de Centură a Capitalei, de la Șoseaua de Centură, ultimul tronson, până în Autostrada A1 a fost gândit ca o alternativă pentru Iuliu Maniu și pentru toată zona”.

În mandatul Gabrielei Firea s-a lucrat la ceea ce astăzi se cheamă Nodul Virtuții, un proiect care a costat peste 240 de milioane de lei și care e una dintre cele mai mari investiții în infrastructura orașului din ultimii 30 de ani.

Nicușor Dan: ”Sunt multe lucruri care nu au sens, e o investiție mult prea scumpă față de ce rezolva”.

Marius Coajă: ”Cel mai scump viraj din Bucuresti era doar un prim pas pentru a construi un proiect integrat, pentru că ajută Capitala să nu mai fie atât de mult… Vi s-a făcut acest lucru. Să-l lași de izbeliște, să nu-i dai drumul. A fost dat drumul și dat în circulație, dat în folosință până a terminat și celălalt profesor celălalt tronson, care în mandatul 2016-2020. A avut parte de un nou coridor de expropriere, că de-a lungul anilor, autoritățile din București nu au ținut cont”.

În 2019, în Consiliul General al Municipiului București s-a votat o hotărâre în interes public, un coridor pentru o șosea expres care să lege Pasajul Ciurel de centura Bucureștiului. Atunci au început presiunile. Cea mai disputată zonă a fost un giratoriu de pe strada Boja, unde se afla curțile și o parte dintre firmele familiei Ion-Dincă.

Angajații Primăriei Municipiului București au primit intervenții pe diverse paliere. De la Comisia Tehnică de Circulație și până la șefi de departamente. Mesajul a fost clar, culoarul nu trebuia făcut. Un funcționar al Primăriei Generale a acceptat să vorbească sub protecția anonimatului.

Funcționar PMB: ”Este una dintre zonele rămase ale Bucureștiului, fără o infrastructură rutieră adecvată. Supără și anumite persoane, anumiți oameni care au desfășurat și vor să desfășoare în continuare construcții neautorizate sau cu anumite probleme de regim de înălțime cu retrageri. Este și cazul de la intersecția cu strada Boja, unde să faci o girație era în proiect o girație mare, fiind un drum expres ca tirurile să poată să se întoarcă acolo”.

”Comisia tehnică de circulație este cea care, împreună cu Brigada Rutieră, stabilește după ce anumiți experți își dau girul pe proiect. În iunie 2020 a fost o ședință a comisiei în care a venit chiar Ion Cornel Petruț. Împreună cu reprezentantul proiectantului care elaborat PUZ-ul de Sector 6. Au cerut ce și-au cerut ca acest proiect în zona respectivă, unde au terenurile respective, curțile respective, geometria proiectului să fie schimbată”.

Interlopul care bătea cu pumnul în masă în comisiile primăriei ca să i se rezolve problemele

Marius Coajă: ”Dacă în perioada aceea e un Cornel Petruț, omul de afaceri care are acolo domeniile a venit la primărie încercând să oprească… Din ce îmi aduc aminte, a venit împreună cu elaboratorul PUZ-ului Sector 6, cred Vego se cheamă, da, întrebăm tot felul de chestii, ce se întâmplă cu ăsta? Răspunsul clar al nostru a fost unul simplu și răspicat. E un proiect, un proiect care trebuie făcut”.

Funcționar PMB: ”Vorbim de niște metri pătrați foarte, foarte, foarte puțini din curțile respective. Un astfel de proiect nu se poate opri într-un gard, nu se poate opri doar pentru că cineva vrea să construiască, doar că pentru că cineva este deranjat, că i se va lua 2 m din curte. Este normal ca persoanele fizice și juridice care au probleme cu astfel de lucrări să vină la faza în care el este în dezbatere publică. Nu după și nu cu presiuni. Nu poți să vii într-o comisie tehnică de circulație, unde sunt foarte mulți membri, să bați cu pumnul în masă. Trebuie să ți se rezolve această problemă. Aceste probleme ne pot arăta comportamentul domnului. Pentru asta a fost comportamentul lor în acea comisie, deci nu se poate veni în fața unei comisii, în fața unor funcționari publici, să dai cu pumnul în masă că trebuie să se rezolve această problemă”.

Printre funcționarii PMB în birourile cărora Ion Cornel Petruț își făcea veacul era actualul șef al STB, Daniel Istrate. În urmă cu câțiva ani a fost directorul de investiții, dar și directorul Disciplinei în construcții de la Primăria Sectorului 6.

Purtător de cuvânt STB: ”Am vorbit cu domnul director Istrate, nu știe ce implicare ar fi avut serviciul de utilități pe care-l avea la vremea respectivă, asta-i una și doi a spus că nu vrea să comenteze pe marginea acestui subiect”.

Un alt funcționar implicat în discuțiile coridorului de expropriere care nu răspunde este fostul director general al PMB, Marius Cristian Ghincea. Astăzi este secretarul CJ Ilfov.

Funcționar PMB: ”La ședința respectivă au fost mai mulți directori din primărie și consilieri din primărie, din discuțiile purtate în aceeași ședință nimeni nu a fost de acord cu această soluție, dar au rămas să analizeze. Care au fost cerințele lor ? Ca girația de la această intersecție să fie executată, să fie făcută proiectată cât mai mic ca diametrul, să fie cât mai mic sau să dispară cu totul. Lucru care nu este posibil pentru că astea sunt ceea ce proiectul este însușit de un proiectant cu aviz de la Brigada Rutieră și este făcut conform normativelor și legilor din România sau mutarea, desființarea ei de aici și mutarea în altă parte, mai jos sau mai sus, lucru la fel care este imposibil”.

Și atunci proiectul s-a blocat cu totul.

Marius Coajă: ”Din 2020, când a fost în circulație Nodul Virtuții și trebuiau începute lucrările, aici nu s-a mai întâmplat nimic”.

Ciprian Ciucu: ”O investiție necesară, un proiect foarte necesar. Când s-a continuat? Da, ne-am rugat de domnul primar general să ia o decizie ori să anuleze lor de expropriere ori să le facă un PUZ. Să-ți declare domnul, nu-l mai facem și atunci știu și eu, că eu am proiecte blocate acolo, deși din punctul meu de vedere, cel mai bine ar fi să continui acest proiect și încerc să caut soluții, să văd dacă putem noi continua acest proiect fără PMB pentru acest lucru este foarte, foarte util”.

”Nu pot să spun nimic de asta”

Suspiciunile planează asupra funcționarilor PMB care au făcut jocurile unor proprietari influenți. Astăzi, Nicușor Dan nu știe dacă proiectul mai este fezabil.

Nicușor Dan: ”Primăria investește niște zeci de milioane de euro într-un pasaj care nu duce nicăieri, s-au cheltuit 240 de milioane de lei la ora aceea, probabil peste 50 de milioane de euro, s-a făcut chiar o hotărâre de consiliu local din 2019 pentru un culoar de expropriere pentru continuare. Nimeni nu l-a pus în aplicare. Ea poate să fie ușor prelungită înspre cartier ca să te poți urca și dinspre cartier, pe pod. Dar mai mult de atât, să faci un culoar până la, așa cum am spus, ca să faci un culoar până la autostrada de centură, ai problema cu bazinul de apă și ai problema că descarci totul pe de a lungul Dâmboviței, ceea ce nu vrem să facem”.

Culoarul pentru o eventuală șosea este astăzi compromis. Au apărut noi construcții, noi imobile în calea proiectului.

Ciprian Ciucu: ”S-au dat autorizații de construcție de către Primăria Sectorului 6. Dacă s-au dat, s-au dat doar legal și dacă existau PUD-uri înainte, votate până să venim noi. Acolo unde ai de expropriere, nu ai cum să emiți o stație de construire? Nu ai cum. Suspiciuni că nu s-a continuat din cauza acestor presiuni… Nu pot să spun nimic de asta”.

În 2024, Bucureștiul suferă. O infrastructură veche, deficitară, neadecvată modului în care orașul s-a dezvoltat. Un haos imobiliar în care cei care au avut de câștigat au fost antreprenorii care au construit doar pentru profit.

Marius Coajă: ”Au fost presiuni. A trecut deja prea mult timp și dacă au fost, dacă nu au fost, dacă au fost presiuni, după cum vedeți, au învins presiunile”.

Toate afacerile aflate la limita legii nu se puteau desfășura fără știința autorităților și cu complicitatea unor politicieni sau funcționari ai statului român.

Dezvoltarea sănătoasă a Bucureștiului stă sub semnul întrebării, atâta timp cât deciziile sunt luate în defavoarea cetățenilor. Încrengăturile politico-economice dăunează grav societății.

