Fotbalul trebuie să rămână un joc, un spațiu al bucuriei și dezvoltării sănătoase pentru copii. Federația Română de Fotbal continuă, prin platforma B.R.A.V.O., demersurile pentru combaterea unuia dintre cele mai dureroase „faulturi” din fotbalul juvenil: bullying-ul și presiunea exercitată de părinții și spectatorii din tribune, potrivit News.ro.

FRF continuă măsurile împotriva abuzurilor din fotbalul juvenil

După ce, în 2024, au fost adoptate modificări semnificative ale Regulamentului Disciplinar, având ca scop combaterea abuzurilor din partea antrenorilor în fotbalul românesc, când s-au introdus amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei și chiar suspendarea licenței pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani, FRF și-a îndreptat atenția și spre părinții tinerilor jucători.

„Cartonașul negru”, introdus în premieră în competițiile de juniori

Începând din acest sezon, Federația Română de Fotbal introduce o nouă procedură disciplinară pentru competițiile de juniori (categoriile de vârstă U7-U16), aducând un element de premieră în fotbal: Cartonașul negru. Decizia a fost adoptată pe 11 septembrie 2026, în Comitetul de Urgență al FRF, și este deja prevăzută în regulamentele competiționale dedicate copiilor și juniorilor.