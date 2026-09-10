În cadrul unei reuniuni cu ușile închise a celor 32 de ambasadori ai NATO, desfășurată la Bruxelles la mijlocul lunii iulie, trimisul SUA, Matthew Whitaker, a solicitat țărilor NATO ajutorul pentru desființarea acestui organism internațional și le-a îndemnat să se retragă din documentul fondator al CPI, Statutul de la Roma, au declarat pentru POLITICO trei diplomați NATO cărora li s-a acordat anonimatul, potrivit News.ro.

Whitaker și-a încheiat intervenția spunând: „Vom urmări cu atenție cine este de partea Americii”, au declarat cei trei diplomați.

Presiunea exercitată asupra aliaților pentru a părăsi Curtea - determinată de îngrijorarea SUA că propriii săi oficiali ar putea fi urmăriți penal pentru crime de război - face parte dintr-o campanie mai amplă a administrației Trump împotriva instituțiilor și normelor internaționale considerate a limita libertatea de acțiune a SUA. Casa Albă a luat măsuri pentru a retrage SUA din Acordul de la Paris privind schimbările climatice, s-a retras din Organizația Mondială a Sănătății, a pus capăt participării SUA la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și a exercitat presiuni asupra companiilor pentru a boicota summitul spațial de săptămâna aceasta de la Paris, lansând totodată o serie de războaie comerciale.

În paralel cu comentariile lui Whitaker, misiunea SUA a transmis un document delegațiilor NATO în care le spunea: „Statele Unite vor demanta sistematic capacitățile CPI (…) vă solicităm ferm să luați imediat măsuri pentru a vă retrage”, potrivit detaliilor documentului partajat cu POLITICO.

De asemenea, SUA au presat aliații să „examineze amenințarea” pe care o reprezintă CPI pentru propriile țări, să „condamne public” „depășirea atribuțiilor” acestei instanțe și să „înceteze imediat” orice sprijin material acordat Curții.

„Să punem capăt odată pentru totdeauna acestei farse a CPI”, este îndemnul din document.

Deși NATO nu este semnatară a Statutului Curții, toți membrii alianței, cu excepția Turciei și a Statelor Unite, fac parte din CPI.

Campania împotriva CPI a fost lansată în această vară de secretarul de stat american Marco Rubio, care a acuzat Curtea că încalcă suveranitatea Statelor Unite.

„CPI și susținătorii săi duc un război împotriva țării noastre, nu cu gloanțe sau rachete, ci cu legi, tratate și forța așa-numitului drept internațional”, a declarat Rubio pe 13 iulie. „Dacă ei cred că ne pot priva de suveranitatea noastră, le vom arăta adevăratul sens al hotărârii americane”, a spus Rubio.

Curtea a fost înființată în 2002 pentru a-i judeca pe cei acuzați de cele mai grave crime internaționale, inclusiv genocidul și crimele de război.

CPI a anchetat ultima dată acuzațiile împotriva unor oficiali americani în 2020, când a deschis o anchetă privind presupuse crime de război comise de soldați americani în Afganistan - înainte de a-i reduce prioritatea în anul următor. Însă, de atunci, a fost supusă unor solicitări de a investiga atacurile americane legate de traficul de droguri asupra unor ambarcațiuni din Caraibe.

Tensiuni în Alianță

Campania are loc într-un moment delicat pentru NATO. Alianța a ajuns să fie supusă unor tensiuni intense după ce multe țări europene au refuzat să se alăture războiului SUA împotriva Iranului, stârnind furia președintelui Donald Trump.

La începutul acestui an, Washingtonul a adus, de asemenea, alianța în pragul imploziei din cauza amenințărilor lui Trump de a anexa Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, stat membru al NATO.

Alianța a reușit să acopere în mare măsură aceste fisuri la reuniunea anuală a liderilor de la Ankara, din iulie, dar au apărut noi tensiuni în câteva zile, odată cu cererea de a se retrage din CPI.

Comentariile au fost „destul de șocante”, a spus unul dintre diplomații NATO. A fost „dezamăgitor”, a adăugat al doilea diplomat.

Ca răspuns la remarca lui Whitaker, care a fost adusă în discuție ca un punct secundar pe ordinea de zi a unei reuniuni altfel obișnuite, Franța și Țările de Jos au apărat CPI și și-au exprimat opoziția față de această măsură, au spus diplomații.

Delegația SUA la NATO nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Delegația franceză a refuzat să comenteze, dar a subliniat „sprijinul neclintit al Franței pentru CPI”. Delegația olandeză a făcut referire la declarațiile ministrului de externe al țării, Tom Berendsen, care a afirmat că Țările de Jos susțin „pe deplin” CPI.

SUA, cu ochii pe atitudinea aliaților față de CPI

Reprezentanții americani au abordat această chestiune și în cadrul unor discuții bilaterale cu țările europene, au afirmat doi dintre diplomați. Departamentul de Stat al SUA a promis „o supraveghere sporită a națiunilor care refuză să respingă falsa autoritate a CPI, în timp ce se bazează pe asistența SUA”. Luna trecută, Washingtonul a impus sancțiuni împotriva unor înalți funcționari ai Curții, printre care și președinta CPI, Tomoko Akane.

Un purtător de cuvânt al CPI a declarat: „Curtea rămâne concentrată pe îndeplinirea mandatului său în mod imparțial, independent și în conformitate cu Statutul de la Roma, în numele victimelor și în interesul justiției. În fața încercărilor de a-i zădărnici activitatea, CPI rămâne fermă și rezistentă”.

Campania se desfășoară pe fondul unui efort al SUA - denumit NATO 3.0 - de a determina Europa și Canada să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, recalibrând în același timp contribuția istoric disproporționată a Washingtonului la capacitățile și cheltuielile alianței.

Un chestionar trimis țărilor NATO luna trecută, care le solicita opiniile cu privire la politica externă a SUA, inclusiv în Orientul Mijlociu, a fost perceput de unii ca o încercare de a le forța să se alinieze, în schimbul protecției oferite de SUA.

Este puțin probabil ca Washingtonul să fi urmărit să-și constrângă aliații în mod similar cu cererea sa privind CPI, având în vedere că aceasta a fost adusă în discuție ca un aspect secundar al unei dezbateri mai ample, au afirmat cei doi diplomați NATO. Aceștia au recunoscut totuși că abordarea acestui subiect în cadrul NATO este mult mai delicată decât în alte contexte diplomatice, având în vedere că SUA sunt liderul de facto al alianței.