Cotația petrolului Brent, referința internațională, a scăzut cu 2,3%, la 105,15 dolari pe baril, în timp ce prețul petrolului american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 2,73%, ajungând la 99,68 dolari pe baril, potrivit News.ro.

Joi, prețul Brent urcase până în jurul nivelului de 108 dolari pe baril, iar cel al WTI depășise 104 dolari, după o nouă escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Scăderea de vineri a întrerupt o serie de cinci ședințe consecutive de creștere pentru Brent și opt pentru WTI.

Posibilele discuții privind Strâmtoarea Ormuz au temperat prețurile

Retragerea cotațiilor a venit după ce presa de stat iraniană a anunțat că Teheranul urmează să se întâlnească în Oman cu statele din Golf pentru discuții privind Strâmtoarea Ormuz, semnalând o posibilă deschidere diplomatică după o săptămână de escaladare puternică a conflictului.

În pofida scăderii de vineri, Brent este în continuare pe cale să înregistreze o creștere de aproximativ 9% în această săptămână, iar WTI un avans de 8,9%.

Piețele iau în calcul posibilitatea unui război prelungit cu Iranul. Potrivit Wall Street Journal, consilieri de rang înalt de la Casa Albă ar fi discutat cu președintele Donald Trump inclusiv scenariul în care ostilitățile s-ar putea prelungi dincolo de actualul său mandat.

Trump a afirmat însă că războiul se va încheia după alegerile legislative din noiembrie și că ulterior vor scădea și prețurile petrolului și gazelor.

Riscurile se extind și către Marea Roșie

Investitorii urmăresc în același timp situația din Marea Roșie. Rebelii Houthi au preluat controlul asupra orașului-port Mokha din Yemen, situat în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, o rută esențială pentru transportul maritim.

Jim Reid, analist la Deutsche Bank, a afirmat că evoluția pieței este din nou dominată de temerile geopolitice, în condițiile în care siguranța transporturilor prin Marea Roșie și exporturile petroliere saudite provoacă noi îngrijorări.

Producția de petrol a Arabiei Saudite a coborât, de asemenea, la cel mai redus nivel din 1990, potrivit informațiilor citate de CNBC.

Tamas Varga, analist la PVM Oil Associates, consideră că noi creșteri ale petrolului nu pot fi excluse, iar revenirea către maximul de 126 de dolari pe baril atins în aprilie rămâne posibilă dacă stocurile globale și regionale continuă să scadă.

El avertizează însă că prețurile tot mai mari vor reduce cererea, în timp ce sursele alternative de energie pot înlocui o parte din consumul de petrol. Din acest motiv, Varga consideră că o perioadă de prețuri foarte ridicate ar fi greu de susținut dincolo de 2026.