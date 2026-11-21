Nu este pentru prima dată când Pfizer blochează plățile provenite din tarifele de rută aeriană. Pe 30 iunie, activitatea companiei de stat a fost pusă în pericol din cauza blocării conturilor, iar ROMATSA a contestat decizia.

Reprezentanții companiei au transmis că și acum vor cere noi lămuriri instanței din Bruxelles, care, susțin ei, s-a pronunțat de două ori în favoarea ROMATSA în această procedură.

Datoria de 600 de milioane de euro

Măsura a fost luată din cauza datoriei de aproximativ 600 de milioane de euro pe care statul român o are la compania farmaceutică, pentru că nu a mai cumpărat 29 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, pe care le-a contractat în perioada pandemiei.

La acea vreme, Ministerul Finanțelor a avizat alocarea a 135,6 milioane de lei din fondul de rezervă, pentru asigurarea continuității serviciilor ROMATSA.

Contactată pentru a oferi un punct de vedere, compania farmaceutică Pfizer nu a răspuns până acum solicitării.