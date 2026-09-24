Până la 31 octombrie, ING Bank România vine cu două oferte dedicate celor care vor să își protejeze familia sau locuința și să beneficieze în același timp de un avantaj financiar imediat.

Protecție pentru cei dragi și 50 de lei înapoi în cont

Viața vine cu multe planuri, dar și cu situații pe care nu le putem controla. O asigurare de viață poate oferi un sprijin financiar important familiei atunci când aceasta are cea mai mare nevoie.

Până la 31 octombrie, clienții care încheie o asigurare ING Vita Protect pot primi 50 de lei în cont în luna următoare activării poliței. Oferta este disponibilă atât pentru clienții care încheie o asigurare nouă, cât și pentru cei care aleg să treacă la un pachet superior.

Clientul poate alege din 3 abonamente ce încep de la 18 lei pe lună și care oferă protecție financiară de până la 1 milion de lei pentru cei dragi în cazul decesului persoanei asigurate din accident sau îmbolnavire

Casa ta merită mai mult decât protecția minimă obligatorie

Pentru proprietarii de locuințe, asigurarea PAD este o obligație legală. Totuși, aceasta acoperă doar anumite riscuri și în limite stabilite de lege.

De aceea, mulți proprietari aleg să completeze protecția obligatorie cu o asigurare facultativă de locuință, care poate acoperi mult mai multe situații și poate oferi o siguranță financiară suplimentară.

Până la 31 octombrie, clienții care încheie o asigurare nouă ING Home Protect împreună cu o asigurare obligatorie PAD pentru aceeași locuință primesc înapoi 130 de lei, echivalentul valorii poliței PAD. Beneficiul este virat în cont în luna următoare activării asigurărilor.

Practic, clienții beneficiază de protecția oferită de ambele polițe, iar costul asigurării obligatorii PAD este returnat prin intermediul campaniei. Procesul este 100% online, disponibil din aplicația Home’Bank

O decizie mică astăzi, mai multă liniște mâine

Fie că este vorba despre protecția familiei sau despre protecția locuinței, o asigurare înseamnă mai mult decât o poliță. Înseamnă capacitatea de a gestiona mai ușor situațiile neprevăzute și de a avea un plan atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am dori.

Prin aceste două oferte, ING îi încurajează pe clienți să facă un pas simplu către mai multă siguranță, beneficiind în același timp de avantaje financiare imediate.

Despre ING Vita Protect

ING Vita Protect este o modalitate simplă și accesibilă de a-ți proteja financiar familia atunci când viața aduce situații neprevăzute. Poți alege între 3 pachete de acoperire și deschide 100% online, din Home’Bank. Luna deschiderii este gratuită, și poți închide sau suspenda pentru o perioadă asigurarea oricând, tot 100% online, la orice oră. Clar și simplu de înțeles