Canotorul Florian Enache, medaliat cu aur, alături de Andrei Cornea, la proba de dublu vâsle la Jocurile Olimpice din 2024, pune mare preț pe acest aspect, precum și pe ușurința cu care poate purta un astfel de dispozitiv.

La Campionatele Mondiale care au avut loc în luna august, la Amsterdam, precum și în timpul perioadei de pregătire, Florian a utilizat noul HUAWEI WATCH GT 7 Pro și căștile FreeBuds Neo, dispozitive care oferă libertatea de mișcare în orice context de utilizare. Ambele sunt disponibile acum în magazinul online HUAWEI Store.

Florian are 31 de ani și un palmares care include peste 100 de medalii. În acest sezon competițional, el a obținut o victorie importantă, împreună cu Iulia Bălăucă, în prima probă de dublu mixt desfășurată vreodată la Campionatele Europene. Pentru canotor, această medalie de aur are o semnificație aparte.

„Faptul că noi am reușit să câștigăm prima medalie de aur are o valoare specială. Este ceva ce va rămâne în istoria probei”, consideră Florin, care, după Europene și Mondiale, va concura la finalul lunii septembrie la 2026 World Rowing Shanghai Sprints.

„Shanghai Sprints este o competiție diferită și interesantă, iar faptul că vine după un sezon atât de important reprezintă o nouă provocare. Vreau să mă bucur de experiență, dar în același timp să rămân competitiv și să încerc să termin sezonul cât mai sus. Obiectivul este întotdeauna unul singur: să lupt pentru medalie și să reprezint România cât mai bine”, precizează sportivul.

„Folosesc ceasul în antrenamente, în deplasări, în aer liber și în viața de zi cu zi”

Cu un program atât de încărcat, Florian Enache a descoperit în noul HUAWEI WATCH GT 7 Pro un dispozitiv rezistent, pe care îl poate folosi cu încredere pe tot parcursul zilei, indiferent că se antrenează sau are alte activități fără legătură cu sportul.

„Eu nu sunt genul de utilizator care își pune ceasul doar când iese din casă. Îl folosesc în antrenamente, în deplasări, în aer liber și în viața de zi cu zi. Tocmai de aceea, pentru mine durabilitatea este importantă. După o perioadă în care îl folosești atât de intens, îți dai seama foarte repede dacă un produs este făcut să reziste sau nu”, precizează el.

Fabricat din materiale premium, HUAWEI WATCH GT 7 Pro face față atât purtării zilnice, cât și activităților intense în aer liber. Carcasa din aliaj de titan de calitate aerospațială îi asigură o rezistență sporită la șocuri și abraziune, iar rama din ceramică nanocristalină și ecranul din sticlă de safir îl fac rezistent la coroziune. În plus, ceasul este dotat cu o curea HUAWEI EasyCross, cu un design care permite ca marginile ei să fie ținute în interior, un detaliu care îi conferă atât un aspect elegant, cât și o fixare sigură.

Canotajul presupune antrenamente lungi în aer liber, pe o vreme uneori imprevizibilă.

„Pentru mine contează să am un dispozitiv pe care să mă pot baza indiferent dacă este foarte cald, dacă bate vântul sau dacă intră în contact cu apa. Și faptul că ecranul este ușor de urmărit în condiții de lumină puternică este important atunci când sunt pe apă”, spune canotorul despre WATCH GT 7, al cărui ecran are o luminozitate de până la 3000 niți.

„Îmi place combinația dintre partea sportivă și designul mai elegant al lui WATCH GT 7 Pro”

Parte din noua serie de ceasuri HUAWEI WATCH GT 7, modelul GT 7 Pro vine în trei variante de culoare - Yellow, Green și Black - și are un design în care se regăsesc atât caracteristici sport, cât și accente elegante. Florian poată varianta Yellow și consideră un avantaj faptul că ceasul este potrivit pentru contexte de utilizare foarte diverse.

„Eu îl port practic toată ziua, așa că nu vreau să am un ceas pe care să îl schimb imediat după antrenament. Îmi place combinația dintre partea sportivă și designul mai elegant. Iar faptul că este mai ușor la încheietură este un avantaj important pentru mine. După câteva ore de antrenament și apoi o zi întreagă în care îl porți, diferența de greutate chiar se simte”, explică el.

„Bateria lui WATCH GT 7 Pro ține foarte bine. Nu vreau să mă gândesc permanent că trebuie să încarc ceasul”

WATCH GT 7 Pro poate fi purtat zile la rând, fără întrerupere, și datorită autonomiei bateriei sale: de 21 de zile în condiții de utilizare mai redusă și de 12 zile de folosire normală.

„Autonomia este extrem de importantă pentru mine. Sunt foarte mult plecat, am zile lungi de antrenament și nu vreau să mă gândesc permanent dacă trebuie să încarc ceasul. Aici WATCH GT 7 mi se pare foarte eficient. Bateria ține foarte bine și faptul că nu trebuie să îl pun atât de des la încărcat este un avantaj real”, subliniază canotorul.

„Pentru mine eficiența înseamnă să nu muncești doar mult, ci să muncești cât mai inteligent”

Dincolo de durabilitate, estetică și autonomie, pentru Florian Enache, HUAWEI WATCH GT 7 Pro este un partener de pregătire care îi oferă date relevante despre organismul său, la care altfel nu are acces atât de rapid sau pe care le poate doar intui.

Smartwatch-ul este dotat cu un set de funcții de monitorizare a stării fizice și emoționale a utilizatorului, analizând o gamă largă de parametri: de la variabilitatea ritmului cardiac (HRV) și caloriile arse, până la calitatea somnului și nivelul de stres.

Canotorul este foarte atent la recuperare, somn, HRV și puls, mai ales că, „în perioadele cu volum mare de muncă, recuperarea devine la fel de importantă ca antrenamentul”.

Cu HUAWEI WATCH GT 7 Pro, Florian are acces în fiecare dimineață la informații despre nivelul de recuperare al organismului său și despre cât de pregătit este pentru o nouă zi. Funcția Morning Briefing transmite, la 5-10 minute de la trezire, un raport personalizat despre starea utilizatorului, pe baza datelor despre activitatea lui din ziua precedentă. În același timp, Physical Readiness evaluează gradul de pregătire în funcție de indicatori precum calitatea somnului, HRV, starea emoțională și caloriile arse.

„Cele două funcții îmi oferă rapid o imagine de ansamblu. Aceste date sunt un instrument foarte bun care completează ceea ce simt eu”, precizează Florian, adăugând că ceasul este un dispozitiv care vine să susțină ceea ce știe el despre propriul corp, precum și procesul de pregătire care este monitorizat de echipa sa.

„Într-o perioadă intensă, orice informație care mă ajută să-mi înțeleg mai bine organismul este importantă. Pentru mine eficiența înseamnă să nu muncești doar mult, ci să muncești cât mai inteligent”, mai spune campionul la canotaj.

De ce contează funcțiile pentru ciclism ale HUAWEI WATCH GT 7 Pro pentru un canotor

HUAWEI WATCH GT 7 Pro este dotat și cu funcții de monitorizare pentru anumite sporturi, printre care și ciclismul. Sunt funcții pe care le-a testat și Florian Enache, pentru că mersul pe bicicletă este una dintre metodele sale de antrenament.

„Folosim ciclismul, alergarea și alte forme de cross-training pentru dezvoltarea capacității aerobe și pentru varietate în pregătire. În anumite perioade, bicicleta este chiar o componentă importantă a antrenamentului meu. Îmi place că pot folosi același ceas pentru toate aceste activități și pot urmări evoluția lor într-un singur loc”, a declarat acesta.

Utilizatorii WATCH GT 7 Pro pot descărca pe ceas hărți ale traseelor de ciclism, folosind aplicația HUAWEI Health. Ulterior, funcția Climb Planning le pune la dispoziție date specifice despre traseul ales, iar în timpul pedalatului, prin activarea Sharp Turn Alerts vor fi avertizați vocal și prin vibrații atunci când se apropie de o curbă periculoasă, pentru a-și putea adapta viteza la momentul potrivit.

„FreeBuds Neo sunt căști ușor de purtat, genul de produs pe care îl folosești natural, fără să te mai gândești prea mult la el”

Pentru Florian Enache, la fel de ușor de purtat precum WATCH GT 7 Pro sunt și noile căști HUAWEI FreeBuds Neo. Fiecare dintre cele două căști cântărește aproximativ 4,8 grame, adică este ușoară ca o coală de hârtie A4. În același timp, ele se remarcă prin funcțiile Noise Cancelling, Conversation awareness și Awareness mode. Astfel căștile sunt capabile să anuleze zgomotele din jur, dar și să reducă automat volumul conținutului audio atunci când începi să vorbești cu cineva sau să revină la nivelul inițial atunci când conversația se încheie.

Întrebat cum ar descrie experiența de purtare a FreeBuds Neo, Florian Enache a răspuns: „Foarte confortabilă. Pentru mine este important ca niște căști pe care le folosesc în timpul antrenamentelor sau în deplasări să nu devină o distragere. Funcția Noise cancellation este foarte utilă pentru că îmi permite să reduc zgomotul din jur și să intru mai ușor în starea mentală de care am nevoie. Îmi place faptul că sunt căști ușor de purtat și că pot alterna între izolarea fonică și atenția asupra mediului exterior. Sunt genul de produs pe care ajungi să îl folosești natural, fără să te mai gândești prea mult la el”.

WATCH GT 7 Pro și FreeBuds Neo vin cu beneficii la achiziționarea din HUAWEI Store

Seria HUAWEI WATCH GT 7 include și modelele GT 7 de 46 mm și de 41 mm. Smartwatch-urile sunt disponibile în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor autorizați, la prețul de 1999 lei pentru modelul WATCH GT 7 Pro și de 1499 lei pentru modelul WATCH GT 7 standard, de 46 mm sau 41 mm. În timpul perioadei promoționale care se desfășoară până pe 13 octombrie, la achiziționarea oricărui ceas din seria GT 7, utilizatorii vor primi un voucher în valoare de 200 de lei, 10 ori puncte HUAWEI, pachetul Care Plan, ale cărui beneficii pot fi consultate în detaliu pe pagina de produs, și pot achiziționa alte produse la prețuri speciale, inclusiv FreeBuds Neo.

Cu un preț întreg de 649 lei, căștile FreeBuds Neo aduc, la rândul lor, beneficii până pe 13 octombrie. Cei care le vor cumpăra în această perioadă vor primi și un cupon în valoare de 100 lei, 10 ori puncte HUAWEI și acces pentru un an la serviciul Loss Care.