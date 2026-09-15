O femeie din Modena și-a desemnat drept unic moștenitor unul dintre nepoți, însă o altă nepoată a contestat documentul și a susținut că mătușa sa, afectată de o boală severă a ochilor, nu ar fi putut să îl redacteze singură, potrivit fanpage.it.

Un singur nepot, moștenitorul întregii averi

Femeia, în vârstă de 80 de ani, era văduvă și nu avea copii. Ea a decis să își lase întreaga avere, estimată la aproximativ 800.000 de euro și formată din proprietăți și bani aflați în conturi bancare, unuia dintre nepoții săi.

Testamentul, redactat de mână și datat 20 mai 2012, îl desemna pe acesta drept unic beneficiar. Femeia a murit în 2018, iar după publicarea documentului, nepotul a devenit moștenitorul întregii averi.

Decizia a provocat însă nemulțumiri în familie. Una dintre nepoate a contestat testamentul și a susținut că mătușa sa, care suferea de o formă severă de degenerescență maculară exudativă, nu ar fi avut posibilitatea să scrie documentul fără ajutor.

Inițial, nepoata a susținut că testamentul ar fi fost redactat „după dictare și cu ajutorul unei alte persoane”. Ulterior, în cadrul procesului, argumentația s-a concentrat asupra ipotezei că mâna femeii ar fi putut fi ghidată de o altă persoană.

Obiectivul era clar: anularea testamentului și deschiderea succesiunii legale, situație în care și ceilalți nepoți ar fi putut beneficia de moștenire.

Procesul a ajuns în instanță după eșecul medierii

Procedurile judiciare au început în ianuarie 2024, după ce tentativa de mediere a eșuat. Instanța a analizat atât autenticitatea testamentului, cât și starea fizică și cognitivă a femeii. Pentru că nu avea copii și nici soț în viață, aceasta putea dispune liber de întreaga avere prin testament.

Principalul punct al procesului a fost stabilirea faptului că femeia își scrisese singură testamentul. Judecătorii au dispus o expertiză grafoscopică, în cadrul căreia scrisul din document a fost comparat cu alte texte redactate de femeie.

Expertiza a confirmat că testamentul, datat 20 mai 2012, era foarte probabil autentic și nu a identificat indicii că ar fi fost redactat de o altă persoană. Astfel, acuzația potrivit căreia cineva i-ar fi ghidat mâna nu a fost susținută de probe.

Deși femeia suferea de o deficiență severă de vedere, medicul său a apreciat că aceasta nu îi afectase abilitățile motorii necesare pentru a scrie. În plus, documentele medicale au arătat că femeia semnase personal mai multe formulare de consimțământ pentru tratamente, inclusiv în 2012 și în anii următori.

În final, instanța nu a găsit suficiente dovezi pentru a demonstra că femeia nu putea redacta testamentul în mod independent. Documentul a rămas valabil, iar averea de aproximativ 800.000 de euro a revenit nepotului desemnat drept unic beneficiar.