O monedă veche de 5 pesetas, râvnită de colecționari, poate valora acum sute de euro. Eroarea care o face rară

Tot mai mulți pasionați care descoperă bani vechi uitați prin sertare sau spații de depozitare se întreabă cât valorează aceștia și apelează la experți pentru evaluare, potrivit Noticias Trabajo.

După ce euro a intrat oficial în circulație în Spania, la 1 ianuarie 2002, unele dintre aceste monede au început să capete o valoare tot mai mare. Printre ele se numără moneda de 5 pesetas din 1980, emisă pentru a comemora Campionatul Mondial de Fotbal din 1982, găzduit de Spania.

Ce o face specială

Nu orice monedă de 5 pesetas cu sigla Cupei Mondiale din 1982 este însă valoroasă. Pentru a fi varianta rară, aceasta trebuie să îndeplinească anumite condiții. Este vorba despre o monedă din cupronichel, cu o greutate de 5,7 grame, un diametru de 23,5 milimetri și o grosime de 1,5 milimetri.

Moneda a devenit o adevărată relicvă a numismaticii spaniole din cauza unei erori de batere cunoscute drept „eroarea Mondialului”. Pentru a identifica piesa valoroasă și a nu o confunda cu monedele obișnuite emise în anul Cupei Mondiale, trebuie verificate cu atenție detaliile de pe ambele fețe.

Pe avers apare portretul regelui Juan Carlos I, orientat spre stânga. În jurul portretului este inscripția „JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA” („Juan Carlos I, Regele Spaniei”), iar designul este încadrat de o bordură de mici perle. În mod normal, sub portret ar trebui să apară anul „1980”.

Moneda rară conține însă o eroare istorică de asociere a matrițelor: aversul unei monede de 5 pesetas din 1975 a fost folosit împreună cu reversul modelului de 5 pesetas din 1980. Astfel, pe piesele realizate din greșeală apare anul „1975” sub portretul regelui, în loc de 1980. Eroarea a devenit cunoscută drept „eroarea Mondialului”.