O monedă veche de 5 pesetas, râvnită de colecționari, poate valora acum sute de euro. Eroarea care o face rară

Tot mai mulți pasionați care descoperă bani vechi uitați prin sertare sau spații de depozitare se întreabă cât valorează aceștia și apelează la experți pentru evaluare, potrivit Noticias Trabajo.
După ce euro a intrat oficial în circulație în Spania, la 1 ianuarie 2002, unele dintre aceste monede au început să capete o valoare tot mai mare. Printre ele se numără moneda de 5 pesetas din 1980, emisă pentru a comemora Campionatul Mondial de Fotbal din 1982, găzduit de Spania.
Ce o face specială
Nu orice monedă de 5 pesetas cu sigla Cupei Mondiale din 1982 este însă valoroasă. Pentru a fi varianta rară, aceasta trebuie să îndeplinească anumite condiții. Este vorba despre o monedă din cupronichel, cu o greutate de 5,7 grame, un diametru de 23,5 milimetri și o grosime de 1,5 milimetri.
Moneda a devenit o adevărată relicvă a numismaticii spaniole din cauza unei erori de batere cunoscute drept „eroarea Mondialului”. Pentru a identifica piesa valoroasă și a nu o confunda cu monedele obișnuite emise în anul Cupei Mondiale, trebuie verificate cu atenție detaliile de pe ambele fețe.
Pe avers apare portretul regelui Juan Carlos I, orientat spre stânga. În jurul portretului este inscripția „JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA” („Juan Carlos I, Regele Spaniei”), iar designul este încadrat de o bordură de mici perle. În mod normal, sub portret ar trebui să apară anul „1980”.
Moneda rară conține însă o eroare istorică de asociere a matrițelor: aversul unei monede de 5 pesetas din 1975 a fost folosit împreună cu reversul modelului de 5 pesetas din 1980. Astfel, pe piesele realizate din greșeală apare anul „1975” sub portretul regelui, în loc de 1980. Eroarea a devenit cunoscută drept „eroarea Mondialului”.
Câte monede au fost puse în circulație
Fabrica Națională de Monedă și Timbre (FNMT) intenționa să emită 800.000 de exemplare comemorative, însă, din cauza acestei erori, au fost puse în circulație doar între 35.000 și 40.000 de monede.
Pe reversul monedei, realizat de gravorul Antonio Leandro Nieto, apare imaginea unui glob pământesc și a unei mingi de fotbal. Deasupra globului este inscripția „ESPAÑA 82”, dispusă vertical. Designul este completat de valoarea nominală „5 PTAS” și de o mică stea în care apare anul baterii, „80”. Muchia monedei este zimțată.
În ceea ce privește valoarea, există diferențe importante între estimările publicate online, în funcție de starea monedei și de faptul că este sau nu vorba despre varianta cu eroarea de batere. Unele surse de specialitate estimează că o astfel de monedă în stare necirculată poate valora în jur de 100 de euro. Pe platformele de vânzări, însă, există anunțuri cu prețuri mult mai mari. De exemplu, exemplare în stare foarte bună sunt listate în prezent la câteva sute de euro.
Pe lângă moneda de 5 pesetas cu „eroarea Mondialului”, există și alte monede și bancnote căutate de colecționari.
- Moneda de 1 peseta cu Alfonso al XII-lea (1876): emisă de Monetăria Națională din Madrid, piesa prezintă profilul tânărului monarh și stema Spaniei pe revers. Un exemplar în stare necirculată poate ajunge la aproximativ 2.500 de euro la licitații de specialitate.
- „Peseta Benlliure” cu chipul lui Franco: există doar aproximativ 150 de exemplare ale acestei monede, care ar fi fost respinsă de generalul Francisco Franco deoarece nu i-a plăcut portretul. Un exemplar în stare foarte bună s-a vândut cu până la 7.400 de euro la licitație.
- Bancnota de 1 peseta cu marchizul de Santa Cruz (1953): aceasta prezintă imaginea militarului și a unei corăbii istorice pe verso și poate ajunge, potrivit sursei, la 25.000 de euro.
- Bancnota de 500 de pesetas realizată de Bartolomé Maura (1903): proiectată de celebrul gravor al Monetăriei, bancnota este considerată o piesă importantă pentru colecționari și a ajuns să fie evaluată la sume de până la 38.000 de euro.