Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, luni, în jurul orei 12.00, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană a căzut de la etajul superior al unui bloc situat pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu din municipiul Constanţa, scrie News.ro.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de aproximativ 30 de ani. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii continuă cercetările pentru pentru stabilirea identităţii persoanei respective şi a împrejurărilor exact care au dus la producerea acestui eveniment.

Conform unor surse locale, victima ar fi căzut de la etajul zece al blocului.