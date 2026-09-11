Când și-a amintit de bani, mobila dispăruse deja din zona de colectare a deșeurilor. Imediat a început căutarea persoanei care o luase, potrivit TN Nova.

Un moment de neatenție a fost suficient pentru ca o curățenie obișnuită să se transforme într-o adevărată problemă. O femeie din localitatea Warzymice, în apropiere de Szczecin, Polonia, a decis să scape de mai multe piese vechi de mobilier, pe care le-a dus într-o zonă de colectare a deșeurilor. Printre obiectele aruncate se aflau mai multe comode. Potrivit femeii, acestea au rămas acolo doar câteva ore, după care au dispărut.

Abia a doua zi, femeia și-a dat seama că își lăsase economiile și bunurile personale într-una dintre comode. În total, era vorba de peste 50.000 de euro.

„Când făceam curățenie, am mutat mobila veche din sufragerie la gunoi. La câteva ore după ce am scos comodele, acestea dispăruseră. Sunt într-o situație pe care nu aș dori-o nimănui”, a declarat ea pentru site-ul wszczecinie.pl.

Poliția și o agenție de detectivi au început căutările

Femeia a contactat poliția, iar o agenție privată de detectivi s-a alăturat căutărilor.

„Din păcate, astfel de situații se întâmplă. Motivul este adesea stresul, neatenția, ritmul rapid al vieții, pe scurt, uităm unde aveam inițial lucrurile”, a declarat proprietara agenției, Małgorzata Marczulewska, pentru publicația Fakt.

În timpul căutărilor au fost examinate și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Anchetatorii au încercat să afle cine a luat comoda și unde a ajuns ulterior. Economiile au fost în cele din urmă recuperate, potrivit postului tvn24.

„Poliția a analizat imaginile disponibile de pe camere și a audiat martorii. Au aflat că acea comodă fusese dusă într-un apartament din Szczecin. Au recuperat banii și i-au restituit proprietarei”, a explicat purtătoarea de cuvânt a poliției, Kornelia Staniszewska.

Femeia care a luat comoda riscă până la un an de închisoare

Comoda fusese luată din zona de depozitare a gunoiului de o femeie, însă poliția nu i-a făcut public numele.

Inițial, aceasta nu ar fi știut că în comodă se aflau bani. Ulterior, însă, a decis să îi păstreze.

Acum, femeia riscă să fie acuzată de însușirea unui bun găsit. Ea riscă până la un an de închisoare.