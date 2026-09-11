Potrivit Ministerului de Interne, loturile vor fi oferite la un sfert din valoarea lor de piață. Programul se adresează cetățenilor ciprioți cu vârsta sub 45 de ani, notează Ekathimerini.

Eligibile pot fi familiile cu copii, cuplurile fără copii și familiile monoparentale, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele privind veniturile, situația familială și celelalte criterii stabilite de autorități.

Regulile detaliate privind eligibilitatea urmează să fie publicate pe 18 septembrie. Trei zile mai târziu va fi făcută publică și lista comunităților participante.

Interesul pentru program este deja în creștere. Alte 20 de comunități ar fi solicitat să se alăture schemei.

Un teren de 100.000 de euro ar putea costa 25.000 de euro

La prima vedere, oferta este dificil de ignorat. De exemplu, pentru un lot cu o valoare de piață de 100.000 de euro, partea reprezentată de teren ar costa, la prețul redus, 25.000 de euro.

Reducerea este însă calculată strict în raport cu valoarea de piață a terenului, iar costul final suportat de beneficiar nu se limitează la această sumă.

Potrivit cadrului oficial stabilit de Ministerul de Interne, suma plătită de beneficiar va include și costurile pentru parcelarea și pregătirea terenului.

Aceste cheltuieli pot include construirea drumurilor, precum și lucrările necesare pentru aducerea rețelelor de apă și electricitate în zona în care urmează să fie dezvoltate locuințele.