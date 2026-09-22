Mai întâi l-ar fi lovit cu pumnii, apoi l-ar fi izbit în mod repetat în cap cu o piatră. Cei doi bărbați nu se cunoșteau, potrivit TN CZ.

Atacul brutal ar fi avut loc sâmbătă, 19 septembrie, la ora 11:30, în gara din localitatea Střeň, în momentul în care bărbatul de 58 de ani a coborât din tren. Dintr-odată, un atacator necunoscut ar fi alergat spre el și l-ar fi atacat cu pumnii. Bărbatul a fugit, însă agresorul l-a ajuns din urmă.

„A luat o piatră și, spunând că îl va ucide, l-a lovit în mod repetat în cap pe bărbatul mai în vârstă. Acesta și-a acoperit capul și a fugit din nou, până la trecerea la nivel cu calea ferată. Dar și acolo agresorul l-a ajuns din urmă, a luat o altă piatră și l-a lovit de mai multe ori în cap cu lovituri puternice”, a declarat Libor Hejtman, purtător de cuvânt al poliției din regiunea Olomouc.

Tânărul a oprit brusc atacul și a fugit

Tânărul a oprit brusc atacul și a fugit de la fața locului. Oamenii care treceau prin zonă i-au acordat primul ajutor victimei, iar polițiștii au început căutările pentru găsirea agresorului. Acesta a fost prins după aproximativ două ore, în apropierea gării.

„Atacatorul este consumator de droguri și, în momentul arestării, a fost testat pozitiv pentru substanțe narcotice și psihotrope. Motivul faptei este necunoscut. Cei doi bărbați nu se cunoșteau. Bărbatul acuzat nu a mai fost urmărit penal în trecut”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Poliția l-a pus sub acuzare pe presupusul atacator pentru tentativă de omor, iar instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia.

„Bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea între zece și optsprezece ani pentru infracțiunea deosebit de gravă de tentativă de omor”, a concluzionat purtătorul de cuvânt.