Tot aici, joi va avea loc întâlnirea dintre liderii Chinei, Rusiei și Statelor Unite: Xi Jinping, Vladimir Putin și Donald Trump. Este urmărită cu atenție de întreaga lume, pe fondul tensiunilor internaționale și al războaielor din Ucraina și Iran. Cei trei lideri urmează să discute, între altele, despre dezarmarea nucleară, iar Trump are programate întrevederi bilaterale cu omologii săi.

În timp ce administrația republicană de la Washington se adaptează la o nouă realitate politică după alegerile legislative câștigate de democrați, Donald Trump își concentrează atenția asupra acordurilor economice și asupra discuțiilor trilaterale istorice cu Rusia și China.

Planificarea întâlnirii a stârnit comparații cu Conferința de la Ialta, din 1945, când Churchill, Roosevelt și Stalin au împărțit continentul european în sfere de influență, decizie care a pus bazele Războiului Rece și a devenit simbol al înțelegerilor dintre marile puteri impuse țărilor mici.

Jonathan Czin, fost expert pe probleme legate de China în cadrul CIA, Brookings Institution: „Subtextul pe care îl vor percepe mulți dintre aliații și partenerii SUA, din Asia de Est, dar și în Europa, va fi acela că administrația Trump este mai preocupată să-i îmbuneze pe acești doi lideri autoritari decât să încerce să le contracareze acțiunile. Putem vorbi de o schimbare radicală, de 180 de grade: am trecut de la a identifica Rusia și China drept competitori geostrategici și principalele probleme cu care se confruntă guvernul SUA în sfera securității naționale, la a organiza o întâlnire majoră cu acești doi lideri.”

În ceea ce-l privește, Xi Jinping se va „bucura de gloria faptului că țara sa joacă rolul de organizator și de cel care stabilește agenda”. The Wall Street Journal a dezvăluit că administrația Trump s-a opus cererilor Beijingului ca summitul să fie strict scenarizat, cu declarații pregătite și fără prea mult spațiu pentru discuții. Analiștii atrag atenția că Beijingul nu agreează surprizele și dorea să se asigure că nici Trump, nici Putin nu vor fi mai urmăriți decât gazda.

Cât despre Vladimir Putin, el se vede reabilitat și adus la masa principală, în condițiile în care în Europa este privit ca un paria.

Jonathan Czin, fost expert pe probleme legate de China în cadrul CIA, Brookings Institution: „Pentru Putin este un câștig major, el este, probabil, cel care are cel mai mult de câștigat. Ce mă îngrijorează este că, în ceea ce privește rezultatele concrete, SUA au cel mai puțin de câștigat de pe urma acestei întâlniri.”

Shenzen, orașul inovației tehnologice

Summitul celor 21 de economii care generează aproximativ 62% din PIB-ul mondial și aproape jumătate din comerțul internațional este organizat în Shenzhen. Fost centru industrial, orașul s-a transformat într-una dintre vitrinele tehnologice ale Chinei.

Wang Huiyao, fondator al Centrului pentru China și Globalizare: „Orașul are și inteligență artificială, și producție industrială. Este «Silicon Valley» al Chinei. Până acum, liderii lumii nu au prea ajuns în Shenzhen. Faptul de a vedea o metropolă uriașă, cu o populație de 20 de milioane de locuitori – înființată, să nu uităm, acum doar 40 de ani – este ceva uluitor.”

Eduardo Castillo, The Associated Press: „Shenzhen a devenit unul dintre cele mai importante centre tehnologice din țară. Aici își au sediul numeroase companii care dezvoltă de toate, de la vehicule electrice până la inteligență artificială și roboți umanoizi. Ceea ce a fost cândva un mic sat pescăresc este astăzi un simbol al extraordinarei transformări economice a Chinei. Iar acum, China dorește să arate lumii și ce urmează: de exemplu, robotaxiuri pe străzi, pe care oricine le poate folosi. În plus, acest oraș este considerat inima inovației în foarte multe domenii.”