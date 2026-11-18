Cel mai recent joc din seria Grand Theft Auto (GTA) a fost amânat de mai multe ori, însă, după 13 ani – cea mai lungă perioadă dintre două lansări din istoria francizei – așteptarea este, în sfârșit, aproape de final, potrivit CNN.

În timp ce fanii se pregătesc să revină în Leonida, versiunea fictivă a Floridei imaginată de Rockstar Games, unde vor fura mașini, vor jefui afaceri și își vor cheltui câștigurile obținute ilegal, iată o privire asupra popularei francize de la ultima lansare.

Așteptarea îndelungată nu i-a descurajat pe jucători.

Precomenzile jocului ar fi depășit deja valoarea de 1,5 miliarde de dolari, potrivit companiei de analiză a pieței Sensor Tower.

Comparativ cu alte lansări recente de jocuri, amploarea GTA VI este fără precedent. Cu nouă zile înainte de lansare, jocul depășise pragul de un miliard de dolari din precomenzi, aproape dublu față de veniturile obținute în aceeași perioadă înainte de lansare de Call of Duty: Modern Warfare II, cel mai bine vândut joc din SUA în 2022.

GTA V a fost cel mai bine vândut joc al anului 2013

Jocul precedent, Grand Theft Auto V, a avut un succes uriaș, devenind cel mai bine vândut joc al anului 2013. De atunci, a continuat să genereze anual sute de milioane de dolari pentru franciză.

Succesul de lungă durată s-a datorat, în parte, GTA Online, o extensie multiplayer online a jocului, lansată la câteva săptămâni după apariția GTA V.

GTA Online le permite jucătorilor să se alăture altor utilizatori și să continue explorarea orașului Los Santos, versiunea fictivă a orașului Los Angeles, după ce au terminat povestea principală a jocului.

Câți bani a câștigat Rockstar Games, doar GTA online

GTA Online i-a permis companiei Rockstar Games să obțină venituri și din alte surse, nu doar din vânzarea jocului. Conținutul nou și modurile de joc suplimentare i-au determinat pe jucători să revină constant, iar fanii pot cheltui bani reali pentru obiecte și îmbunătățiri disponibile în joc.

Doar GTA Online a generat venituri de peste 5 miliarde de dolari în ultimul deceniu.

Interesul constant al publicului a contribuit la transformarea seriei GTA într-una dintre cele mai mari francize de jocuri video din toate timpurile.

Printre cele mai bine vândute jocuri se numără clasicul Tetris, lansat în 1984, seria Pokémon, care a dominat anii '90, și franciza mai recentă de jocuri de tip first-person shooter Call of Duty.

Grand Theft Auto se află la doar 40 de milioane de exemplare distanță de primul loc în clasamentul celor mai bine vândute francize, astfel că rămâne de văzut cum va arăta această ierarhie după lansarea de mâine.

După 13 ani de așteptare, momentul mult dorit este aproape.