Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri bilaterale cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe marginea summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), de la Shenzhen, informează EFE, citată de Agerpres.

"Relaţiile dintre China şi Rusia au rămas solide ca o stâncă în faţa tuturor adversităţilor şi continuă să fie astfel şi astăzi. Au perspective largi şi nu sunt afectate de schimbările pe termen scurt a situaţiei la nivel mondial", a declarat Xi, conform transcrierii difuzate de agenţia rusă TASS.

La rândul său, Putin a subliniat că Moscova şi Beijingul adoptă o "abordare constructivă" pentru a promova o "ordine multipolară mai justă", în contextul unui "climat geopolitic dificil".

"Coordonarea în politica externă între Rusia şi China rămâne stabilă şi avansează într-o direcţie pozitivă", a dat asigurări Putin, potrivit TASS, citată de Agerpres.

"Vom lucra, aşa cum vă place să spuneţi, cot la cot în beneficiul popoarelor Rusiei şi Chinei. Suntem foarte încântaţi să fim aici, între prieteni", a adăugat Putin, potrivit agenţiei Interfax.

Întâlnirea celor doi preşedinţi - care a durat mai mult de două ore incluzând şi prânzul, potrivit AFP -, a avut loc într-un moment de consolidare a legăturilor strategice dintre Beijing şi Moscova, cu o zi înaintea summitului trilateral fără precedent al liderilor SUA, Chinei şi Rusiei.

Întrevederea trilaterală este programată pentru joi, ora 14:30 (06:30 GMT), conform France Presse.

China şi Rusia şi-au intensificat cooperarea politică, comercială şi militară după ce Xi şi Putin au proclamat o "prietenie fără limite" cu puţin timp înainte de invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

O apropiere care se vede şi în domeniul energetic, în care Rusia încearcă să se consolideze ca furnizor pentru China, într-un context de sancţiuni occidentale şi de perturbări ale aprovizionării internaţionale ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.