Potrivit sursei publicației, delegația ucraineană „nu a discutat niciodată despre concesii cu privire la teritoriile ocupate de Rusia”.

„Ucraina nu va recunoaște niciodată acest lucru – nici de facto, nici de jure. Și aceasta a fost întotdeauna poziția noastră la masa negocierilor”, a spus el.

The Economist a relatat marți că negociatorii americani au lansat ideea schimbării granițelor regiunilor Donețk și Luhansk ca parte a unui acord teritorial între Rusia și Ucraina.

Potrivit surselor publicației, ideea era ca Rusia să declare acapararea completă a regiunilor fără ca Ucraina să fie nevoită să cedeze vreun teritoriu.

Pe 11 noiembrie, a început la Abu Dhabi a doua zi de discuții dintre Rusia și Ucraina, cu participarea Statelor Unite.

Potrivit Politico, în prima zi, părțile au discutat despre garanțiile de securitate pe care Ucraina și Rusia ar dori să le primească după încheierea războiului, precum și despre schimburile de prizonieri. A doua zi va fi dedicată discuțiilor teritoriale.