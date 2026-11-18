În timpul dezbaterii aprinse dinaintea votului, premierul Donald Tusk a catalogat iniţiativa opoziţiei drept „grotescă" şi „destul de jalnică" şi s-a adresat fostului prim-ministru Mateusz Morawiecki, care a prezentat moţiunea în numele grupului său „Progres Plus", întrebându-l direct „de ce" a iniţiat-o, scrie Agerpres.

Parlamentul a respins moțiunea de cenzură

La votul de marţi au participat 442 dintre cei 460 de deputaţi. Era nevoie de 231 de voturi pentru a aproba moţiunea, prima depusă împotriva actualului guvern liberal al premierului Tusk.

Propunerea dezbătută era de tipul aşa-numit „constructiv", ceea ce implica retragerea încrederii acordate premierului Tusk, forţându-l să părăsească guvernul, şi alegerea simultană a unui nou prim-ministru, în acest caz conservatorul Marek Jurek, fost preşedinte al Parlamentului.

Moţiunea a fost iniţiată oficial de grupul parlamentar Dezvoltare Plus (Rozwoj Plus), condus de fostul prim-ministru conservator Mateusz Morawiecki, şi a avut susţinerea ultraconservatorilor din Lege şi Justiţie (PiS), a ultranaţionaliştilor din Confederaţie şi a unui grup mic de deputaţi independenţi şi din formaţiuni minoritare.

Opoziția a acuzat guvernul de criză instituțională

Susţinătorii măsurii au justificat-o din cauza „celei mai grave crize constituţionale din ultimii ani", provocată de disputa privind controlul asupra şi legitimitatea Curţii Constituţionale, şi au acuzat guvernul că provoacă haos instituţional, criză economică şi încălcarea statului de drept.

La rândul său, preşedintele Karol Nawrocki, aliniat cu opoziţia conservatoare şi care poartă o dispută deschisă cu Tusk, a declarat că abia după rezultatul votului va accepta să ratifice restructurarea executivului pe care şeful guvernului a anunţat-o în urmă cu mai multe săptămâni.

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui polonez, Rafal Leskiewicz, a confirmat că Nawrocki va autoriza şi va pune în aplicare vineri schimbările ministeriale pe care Tusk le-a decis, dar care nu pot intra în vigoare până când şeful statului nu le aprobă.