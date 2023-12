Tinerii au sentimentul “că o să ne cadă planeta în cap, din cauza schimbărilor climatice” | INTERVIU

Eva, în vârstă de 16 ani, este membră a Boardului Copiilor, susținut de UNICEF, și a reprezentat România și regiunea est-europeană la summitul ONU pe teme climatice COP28, care a avut loc recent în Emiratele Arabe Unite.

Ea a fost invitata lui Alex Daragiu la MyImpact.

Alex Daragiu: Ce este COP, mai întâi?

Eva: Este conferința anuală a Națiunilor Unite pe schimbări climatice, la care se adună liderii internaționali și, mai recent, liderii de tineret internaționali, pentru a rezolva problema schimbărilor climatice într-un mod cât mai puțin abrupt posibil.

Anul acesta a fost special pentru noi, pentru că a fost primul an în care au fost incluși și copiii, adică cei sub 18 ani, atât în negocieri cât și în restul activităților.

Alex Daragiu: De obicei, oamenii de vârsta ta - nu că eu aș fi departe- sunt interesați de fashion, de TikTok, de alte chestii. Cum ai ajuns la schimbări climatice?

Eva: Și eu sunt unul dintre tinerii interesați de fashion și de alte chestii de care sunt interesați toți. Iar schimbările climatice sunt în general puse în evidență de social media, din punctul meu de vedere. Adică, primul mod în care am aflat eu de amprenta de carbon a fost de pe TikTok, acum câțiva ani. Și consider că am fost împinsă spre activism atât de familie, cât și de mediul online.

Alex Daragiu: Și ce ai făcut, concret, pentru a reduce impactul schimbărilor climatice? Tu sau școala.

Eva: Acasă, cu familia, am crescut cunoștințele alor mei (pe tema schimbărilor climatice) și nu nu mai suntem așa consumeriști, care este o mare problemă.

Pentru că trebuie să ne gândim - în fast fashion cât de multă apă, cât de multă energie se pierde, pentru niște haine inutile, care se vor strica peste câteva luni. Deci am limitat cumpăratul degeaba.

Alex Daragiu: Ce e eco-anxietatea? Că am auzit de treaba asta, și poate poți să-mi explici puțin.

Eva: Eco-anxietatea este, metaforic vorbind, sentimentul că o să ne cadă planeta în cap în curând, din cauza schimbărilor climatice. Cam asta este. Este frica de faptul că nu o să mai prindem viitorul nostru din cauza schimbărilor climatice.

Alex Daragiu: Și se manifestă doar ca o anxietate, sau e și un adevăr în spate?

Eva: Este un adevăr în spate. Nu este cel mai obiectiv, pentru că și eu experimentez eco-anxietatea. Dar eu cred că este o mare problemă în spate, și eco-anxietatea ar trebui să ne împingă să facem ceva, să încercăm să schimbăm ceva decât să ne sperie.

Alex Daragiu: Ce mesaje ai avea pentru unii din generația Z, cum suntem noi, pentru a se implica?

Eva: Ar trebui să nu ne mai simțim atât de mici, cum ne fac anumite probleme sau evenimente să ne simțim. Pentru că, la fel ca în orice altă situație, și când vine vorba de schimbări climatice, mai multe schimbări mici se adună.

Și atunci când schimbările sunt spre bine, atunci putem fi mai credibili în fața autorităților și ale liderilor lumii pentru a face schimbări și la nivel macro, de legislație.

